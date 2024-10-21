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Yabancı dilde konuşma becerisi nasıl geliştirilir?

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#Konuk Yazar#Doç. Dr. Gülcan Çakır#Yabancı Dilde Konuşma Becerisi Nasıl Geliştirilir?
Yabancı dilde konuşma becerisi nasıl geliştirilir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 13:53

Farklı bir dili öğrenme süreci herkes için kolay olmayabiliyor. Özellikle başka bir dilde konuşmak ve o dili anlamaya çalışmak kimi zaman stresli bir eyleme bile dönüşebiliyor.

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Diğer yandan yabancı dil öğrenmenin zor olduğunu düşünen öğrenciler, konuşurken de kendilerini istedikleri düzeyde ifade edemeyebiliyor. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülcan Çakır, öğrencilerin ‘yanlış yaparım’ korkusunu taşıdıklarını ancak bunu önlemek için öncelikle rahat ve esnek bir öğrenme ortamına sahip olmaları gerektiğini söylüyor. Doç. Dr. Çakır, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında yabancı dilde konuşma becerisinin nasıl geliştirilmesi gerektiğini örneklerle anlatıyor.

Doç. Dr. Gülcan Çakır’ın yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#Doç. Dr. Gülcan Çakır#Yabancı Dilde Konuşma Becerisi Nasıl Geliştirilir?

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