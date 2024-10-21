Yabancı dilde konuşma becerisi nasıl geliştirilir?

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Diğer yandan yabancı dil öğrenmenin zor olduğunu düşünen öğrenciler, konuşurken de kendilerini istedikleri düzeyde ifade edemeyebiliyor. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülcan Çakır, öğrencilerin ‘yanlış yaparım’ korkusunu taşıdıklarını ancak bunu önlemek için öncelikle rahat ve esnek bir öğrenme ortamına sahip olmaları gerektiğini söylüyor. Doç. Dr. Çakır, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında yabancı dilde konuşma becerisinin nasıl geliştirilmesi gerektiğini örneklerle anlatıyor.

Doç. Dr. Gülcan Çakır’ın yazısını okumak için tıklayın.