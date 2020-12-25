Vinç Operatörü nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Vinç Operatörü olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Vinç operatörü genel olarak sanayi ve inşaat sahaları, demir yolu alanları ile madenler gibi arazi koşullarında çalışırlar. Bu alanlarda büyük ve ağır nesneleri taşıyıp bunların kaldırılması amacıyla vinçler kullanılır.

Vinç Operatörü Nedir?

Vinç operatörü sanayi ve inşaat alanları gibi çeşitli inşa alanlarında çalışırlar. Tüm bu alanlarda arazi koşullarında teçhizatlar ve makineler gibi ağır eşyalar vinç yardımı ile kaldırılır. Bu kaldırılan eşyalar da doğru yerlere konumlandırılır. Tüm bu nesnelerin doğru taşınması için vinçler kullanılır. Vinç operatörü yeterli donanıma sahip olmalılar. Çünkü genel olarak vinç operatörleri zorlu çalışma şartlarına uyum sağlamalılar. Özellikle de mevsimsel zorluklara karşı önlem de alınmalı.

Vinç Operatörü Ne İş Yapar?

Vinç operatörü zorlu hava şartlarına ve zorlu koşullara rağmen vinci güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanmalıdır. Bunun yanı sıra vinç operatörü çalıma alanında üst düzey güvenlik önlemleri almalıdır. Bu şekilde güvenliği sağlayan vinç operatörü kaldıracağı yükü de planlamalıdır. Görev aldığı makinenin cam ve gösterge kısımları daima temiz tutulmalıdır. Vinç operatörü çalışmaya başlamadan önce gerekli olan bütün takımları toplar ve takım kutusuna koyar.

Vinç Operatörü Nasıl Olunur?

Vinç operatörü olmak için mutlaka 18 yaşını doldurmak gerekiyor. Aynı zamanda vinç operatörü olmak için hiçbir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor. Özellikle de gözlerde görme, kulakta duyma ve alkol gibi sorunların olmaması lazım. Bunun yanı sıra vinç operatörünün adli sicil kaydı da mutlaka temiz olmalıdır. Vinç operatörü olmak için en az ilkokul mezunu olmak gerekir. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan kurumlardan ders almak gerekir. bu kurumlarda usta öğreticiler tarafından Özel Uzmanlar İş Makineleri ve Operatörlük Kursu verilir. Dolayısı ile bu kurslardan eğitimler alınarak sertifikaya hak kazanılır.

Vinç Operatörü Olma Şartları Nelerdir?

Vinç operatörü olmak için belli başlı şartlar bulunmaktadır. Vinç operatörü olmak için Özel Uzmanlar İş Makineleri ve Operatörlük Kursu'nda belli başlı eğitimleri almak gerekir. Bu kurslarda ise İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı eğitimi ile Yük Kaldırma Cetveli Kullanımı dersleri öğrenilir. Aynı zamanda Kalite Sistemleri ve İşletme Kuralları gibi konularda da eğitim alınmalıdır.

Vinç Operatörünün Görevleri Nelerdir?

Vinç operatörlerin çalıştıkları alanlarda önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Buna göre çalışma alanında üst düzey güvenlik önlemleri alınmalıdır. Aynı zamanda vinç operatörü çalışma alanı ve çevresini de uyarı bariyer ve levhaları ile korumalıdır. Bu şekilde çalışma alanı da güvenli bir konuma getirilmeli. Ayrıca vinç operatörü kaldıracağı yükü kaldırmaya başlamadan önce aradaki mesafeyi de cetvel ile ölçmelidir. Bu şekilde alan uygunluğuna uyulup uyulmadığı da kontrol edilir.

Vinç Operatörü Maaşları Ne Kadar?

Vinç operatörlerinin maaş aralıkları değişiklik göstermektedir. Buna göre işe ilk defa başlayan vinç operatörleri 2 bin 400 lira maaş alırlar. Aynı zamanda iş tecrübesi kazanan ve başarılı çalışmalara imza atan vinç operatörleri ortalama 3 bin 800 lira maaş alırlar. Vinç operatörleri için en yüksek maaş ise 5 bin 200 lira olarak belirlenmiştir.

Vinç Operatörü İçin İş İmkanları Nelerdir?

Vinç operatörlerinin iş imkanları oldukça yüksektir. Buna göre vinç operatörleri özellikle inşaat ve sanayi sahalarında çalışırlar. Aynı zamanda maden ve liman alanlarında da vinç operatörleri görev yaparlar.