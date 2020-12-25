Videographer nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Videographer olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Videographer; video içeriğinin üretimi başta olmak üzere çeşitli çalışmaları yürütmekle sorumlu olan kişidir.

Videographer Nedir?

Videographer; video içeriği üretmek, video kaydı gerçekleştirmek ve alınan video kayıtlarını düzenlemekle sorumlu olan kişidir.

Videographer Ne İş Yapar?

Videographer yaptığı iş kapsamında; çeşitli organizasyon ve marka reklam çekimlerini gerçekleştirir. Gerçekleştirilmiş olan çekim sonrasında ise montaj ve kurgu işlemlerini de yürütmek Videographer'in yaptığı işler arasındadır.

Videographer Nasıl Olunur?

Videographer olmak isteyen adayların tabi olması gereken bir eğitim sürecinin varlığı söz konusudur. Bu bakımdan Videographer olmak için kişinin, üniversitelerin Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ve ilgili bölümlerinden başarıyla mezun olmalarının gerekliliği söz konusudur. Videographer olmak isteyenlerin katılım gerçekleştirebilecekleri çeşitli akademi ve eğitim merkezlerinin Video Kurgu ve Montaj eğitim programları bulunmaktadır.

Videographer Olma Şartları Nelerdir?

Her meslekte olduğu gibi Videographer mesleğinin de yerine getirilmesine uygun şartlara sahip olmanın gerekliliği bulunmaktadır. Bu şartlar şu başlıklar altında listelenmektedir;

- Etkin nitelikte bir iletişim becerisine sahip olmak,

- Etkili bir planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak,

- Etkin bir zaman yönetimi becerisine sahip olmak,

- Estetik ve yaratıcı bir bakış açısına sahip olmak,

- İş birliği ve takım çalışmasına uygun nitelikte bir kişiliğe sahip olmak,

- Analitik bir düşünme yeteneğine sahip olmak,

- Problemler karşısında etkili bir çözüm üretme yeteneğine sahip olmak,

Videographerin Görevleri Nelerdir?

Çağımızın önemli mesleklerinden biri olan videographer’ın sahip olduğu pek çok sorumluluk ve görevler bulunur. Bu sorumluluk ve görevleri ise, şu başlıklar altında sıralamak mümkün;

- Videoda yer almakta olan marka yahut mesajı vurgulamaya yardımcı olacak nitelikte fikirler geliştirmek,

- Çekimde yer alan kişileri yönlendirmek,

- Kamera, ışıklandırma ve ses ekipmanlarını kullanarak önemli niteliğe sahip olayları kaydetmek,

- Kayıt öncesi yapımcı yahut müşteri ile çekim konseptini ve ihtiyaçlarını belirlemek,

- Kullanılacak ekipmanın kurulumunu ve konumlandırması işini gerçekleştirmek,

- Çekim süreci tamamlandıktan sonra kaydedilen videoların düzenlemesini yapmak,

- Kayıt, ses ve ışıklandırma gibi cihazlarının teknik kalitesini belirlemek amacıyla tüm ekipmanları test etmek,

- Videonun temasına uygun ekran metni, müzik, efekt yahut grafikler meydana getirmek ve eklemek,

- Videoları çeşitli sosyal medya mecralarında ve reklam çalışmalarında yayınlanabilir nitelikte bir duruma getirmek,

- Çekim ve düzenlemede kullanımı söz konusu olan tüm ekipmanın güvenliğini, çalışmasını ve bakımını denetlemek

- Kalite standartlarına uygun olmayan durumdaki sahne veya parçaların düzenlemesini yeniden yapmak,

- Üretimden üretim sonrasına kadar olan süreçteki tüm çalışmaların uygunluğu hakkında müşteriden onay almak,

Videographer Maaşları Ne Kadar?

Videographer ile ilgili olarak şu şekilde bilgi verilebilir;

- En Düşük Videographer Maaşı; 2.420 TL.

- En Yüksek Videographer Maaşı; 6.630 TL

- Ortalama Videographer Maaşı; 4.525 TL

Videographer İçin İş İmkanları Nelerdir?

Videographer olan kişiler için geniş bir iş imkanı söz konusudur. Bu kişiler öncelikle kendilerine ait fotoğrafçılık işletmelerinde yahut basın-yayın kuruluşlarında görev alabilirler. Ayrıca resmi ve özel iş yerlerinde ve ajanslarda iş bulma olanağına da sahiptirler. Videographer, çeşitli fotoğraf stüdyolarında çalışabilecekleri gibi, ayrıca açık havada (dağ, deniz kenarı), birbirinden farklı ortamlarda (kongreler, düğün, nişan, toplantılar, seminer vb.) çalışabilir.