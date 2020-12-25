Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapar.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Nedir?

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, verileri ve bilgileri bilgisayar ortamına geçiren kişilerdir. Bu kişiler, verilen toplanması, düzenlenmesi, bilgisayar ortamına aktarılması ve arşivlenmesi gibi pek çok görevi yerine getirirler. Veri hazırlama ve kontrol işletmenleri, genellik kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapar. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, evrak işlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesinden sorumludur. Bu kişiler, amirlerinin vermiş olduğu diğer görevleri de yerine getirmek zorundadır.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Nasıl Olunur?

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak için TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlardan yeterli puan almanız gerekir. Aynı zamanda bu sınavlardan başarılı puan alarak üniversitelerin 2 ya da 4 yıllık bölümlerinde okuyarak KPSS’ye girerek devlette açılan kadrolara atanabilirsiniz. Bunun yanında Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak için,

İlk atama yolu ile,

Başvurulacak kurumun belirlemiş olduğu kriterlere uygun olmak,

KPSS’de başarılı olmak,

MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak.

Unvan Değişikliği Yolu ile,

En az meslek yüksekokul mezunu olmak,

MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

Kurum tarafından belirlenen görev süresini doldurmak.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Olma Şartları Nelerdir?

Karmaşık verileri anlama ve yorumlama becerisine sahip olmak,

Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak,

T.C vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Ekip çalışmasına yatkın olmak,

Temel bilgisayar bilgisine sahip olmak,

MS Office programlarına hakim olmak,

Etkili iletişim becerisine sahip olmak.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Maaşları Ne Kadardır?

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni maaşları devlet memurlarının maaşlarına göre düzenlenir ve belirlenir. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenleri, normal memurlardan en az 100 TL daha fazla maaş alır. Günümüzde Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmenleri 4200 TL - 5000 TL arası maaş alır.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni İş İmkanları Nelerdir?

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, kamu görevlerine atanarak belediye, valilik, kaymakamlık, bakanlıklarda ve daha pek çok kamu kurumunda çalışma imkanı bulabilirler. Bu görevi yapacak kişilerin KPSS’ye girerek devletin açmış olduğu boş kadrolara yerleşmesi gerekir. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, pek çok kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfına dahil olarak görev yapar. Aynı zamanda devlet kadrolarının en çok tercih edilen kadroları arasında Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği yer alıyor.

Düz Memurluk ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Arasındaki Fark Nedir?

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile düz memurluk arasında belli başlı farklılıklar vardır. İlk ve en önemli fark, Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmenleri düz memurluktan daha yüksek maaş alır. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerinin çalışma ortamı masa başı iştir ve işlerini bilgisayar ortamında gerçekleştirir. Fakat düz memurların bilgisayar ortamında ve masa başında çalışma zorunluluğu yoktur. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenleri de düz memurlar da artan olarak amirlerinin verdiği tüm işlemleri ve görevler yerine getirmek zorundadır. Veri hazırlama ve kontrol İşletmenleri, çevre birimlerle de ilgili olmalı ve pek çok işi yapabilme ve yürütebilme becerisine de sahip olmalıdır.