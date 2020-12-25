Veri Analisti nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Veri Analisti olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Veri analisti, çalıştığı kurum kapsamında istatistik tespit etme, veri işleme ve bu verilerin analizlerini etme işleri veri analistlerinin işi olmaktadır.

Veri Analisti Nedir?

Veri analisti, çalıştığı bir şirketin bünyesinde mevcut durumda olan tüm bilgileri, bilgisayar ortamında toparlar ve bu bilgilerin analizini eden kişiye denir. Veri analisti, ayrıca yapmış olduğu analizleri raporlar ve anlamlı bir hale getirerek paraya dönüşmesini sağlayan kişi yahut kişilere denmektedir. Günümüzde bazı meslek türleri önemi kaybederken bazı yeni meslek türleri doğmaktadır.

Veri analisti de günümüz iş hayatında her geçen gün daha fazla önem kazanan meslek türleri arasındaki yerini almış durumdadır. Bilgisayar ve teknolojilerinin büyük önem kazandığı günümüzde önemi artan bir meslek olan veri analisti, bilgisayar ortamında kayıtlı halde bulunan bilgileri(veri) analiz edip yorumlar. Bu günümüzün önemli mesleklerinden biri haline gelmiş olan veri analisti olmak isteyen kişilerin sayılara çok büyük bir ilgisinin olmasının gerekliliği söz konusudur.

Veri Analisti Ne İş Yapar?

Veri analisti; görev yaptığı firma kapsamında istatistik tespiti yapmak, veri işleme ve analiz etme işlerini yapmakla yükümlüdür. Veri analisti, görev yaptığı şirkete hem stratejik hem de taktiksel açıdan önemli bir destek sağlar. Çalıştığı şirkete önemli bir iş değeri kazandırır. Her türlü kaynaktan toplanmış durumda olan bilgileri analiz eder.

Veri Analisti Nasıl Olunur?

Veri analisti olmak isteyen kişiler, üniversitelerin ilgili fakültelerindeki Bilgisayar Bilimi Bölümü, Matematik Bölümü, Ekonomi Bölümü, İstatistik Bölümü gibi alanlardan mezun olarak Veri analisti mesleğini icra etme imkanına kavuşurlar.

Veri Analisti Olma Şartları Nelerdir?

Çalışacak olduğu özel sektör ve kamu sektöründe yürüttüğü işleriyle firmaya avantaj kazandıracak olan veri analistlerinde bulunması gerekli olan bazı koşulların varlığı söz konusudur. Bunlar;

- Lisans yahut yüksek lisans mezunu olmak,

- MS Office programlarına hakim olmak,

- Gelişmiş bir iletişim yeteneğine sahip olmak.

- Yeni model ve teknikler üzerinde araştırma yapabilecek yeteneğe sahip olmak,

- Yeterli teknik bilgiye sahip olmak,

- İyi derecede hem sözlü hem de yazılı İngilizce dil bilgisine sahip olmak,

- SPSS gibi analitik programlara yatkın olmak,

- Sürekli öğrenme kabiliyeti ve isteğine sahip olmak,

Veri Analistinin Görevleri Nelerdir?

Günümüzde çok çeşitli sektörlerde büyük ölçüde ihtiyaç duyulan veri analistlerinin başlıca görevleri şöyledir:

- Amaç ve hedefleri karşılayan çözümler üretmek.

- Sade ve kullanışlı çözümlerle iş yapmak,

- Şirketlerin mali kayıtlarını araştırmak,

- Yaptığı ölçümlerden elde ettiği verileri daha anlaşılır hale getirmek,

- Verilerin analiz ve ölçüm yöntemlerini tespit etmek,

- İş ihtiyaçlarını belirlemek,

- Kurumsal şirketler arasında iletişim sağlamak,

Veri Analisti Maaşları Ne Kadar?

Günümüz şirketleri tarafından varlığına çok fazla ihtiyaç duyulan bir meslek olan veri analisti, çalıştığı kuruma ve şirkete göre farklı miktarlarda maaş almaktadır. Buna göre Veri analisti maaşları şöyledir;

- En Düşük Veri Analisti Maaşı; 2.370 TL

- En Yüksek Veri Analisti Maaşı; 6.590 TL

- Ortalama Veri Analisti Maaşı; 4.000.48 TL

Veri Analisti İçin İş İmkanları Nelerdir?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, özel sektörün bu teknolojilere ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Bu durum şirketlerin bilgisayar teknolojisine bağımlı hale gelmesine neden olmaktadır. Durumun böyle olması şirketle alakalı verilerin kayıtlarının bilgisayar ortamına taşınması önem kazanmaktadır.

Bilgisayar teknolojisinin diğer sektörlere bütünüyle hâkim duruma gelmesiyle veri analisti ihtiyacı artış göstermektedir. Bu durum veri analisti mesleğini yürütenler için oldukça zengin bir seçeneğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Buna göre ver analistleri için iş imkanları arasında; çeşitli devlet kurumları ve özel şirketler öne çıkmaktadır.