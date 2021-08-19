Vejetasyon nedir, ne zaman yakılır? Coğrafyada vejetasyon süresi nedir?

Vejetasyon, bölgeleri beş ana türe ayrılabilir. Bunlar; orman, otlak, tundra, çöl ve buz tabakasıdır. İklim, toprak, toprağın su tutma kabiliyeti ve arazinin eğimi veya açısı, belirli bir bölgede ne tür bitkilerin yetişeceğini belirler.

Vejetasyon Nedir?

Vejetasyon, birbirinden farklı bitki türlerinin bir arada bulunması olarak adlandırılabilir. Bu bitkilerin kontrolünü ve yönetimini yapmak oldukça önemlidir. Vejetasyon yönetimi, çoğu insanın yaygın olarak yabani ot dediği istenmeyen bitki örtüsünün hedeflenen kontrolünü ve ortadan kaldırılmasını tanımlamak için kullanılan genel terimdir. Yabani otlar basit göz yoranları olarak kabul edilseler de aslında estetik kaygıların ötesine geçen birçok soruna neden olabilirler.

İstenmeyen bitki örtüsü, kemirgenler ve kuşların yanı sıra eşekarısı, arı ve sivrisinek gibi ısıran ve sokan böcekler için barınak alanı görevi görebilir. Bu zararlılar binanıza ve ekipmanınıza, size ve ailelerinize zarar verebilir ve muhtemelen düzeltilmesi çok daha zor ve maliyetli bir durum yaratabilir. Yabani otlar ayrıca zehirli sarmaşık, yakup otu, dikenli bitki örtüsü ve istilacı bitki türleri gibi zararlı bitkiler şeklinde de yayılabilir. Bariz sağlık tehdidine ek olarak, bu istilacı bitkiler çok uzun süre kalırsa yapısal hasara da neden olabilir.

İstenmeyen bitki örtüsünü kaldırmak, genel mülk güvenliğinizi de artırabilir. Çalıları, toprak örtüsünü ve yabani otları temizlemek kayma, takılma, düşme ve görünmeyen tehlikeler riskini azaltır. Ayrıca net görünürlük ve hareket sağlar, bakımı kolaylaştırır ve güvenlik çalışmaları için görünürlüğü artırmaya yardımcı olabilir. Bitki örtüsü yönetimi, görüş hattını temizler ve sonuçta çok çeşitli riskleri azaltır. Bu işlem “yakma” ile yapılmaktadır.

Vejetasyon Ne Zaman Yakılır?

Vejetasyon yangın durumunda ek yakıt görevi görebilir veya yaz aylarında kuruyup kolayca tutuşabileceği için bir yangın faktörü olabilir. Kuraklık koşullarıyla karşı karşıya olan veya orman yangınlarına eğilimli alanlarda, yabani otların ve bitki örtüsünün azaltılması kanunen gerekli olabilir. Sıcaklıklar yükselmeden, zararlılar daha aktif hale gelmeden, yabani otlar daha hızlı büyümeden ve çalı yangını riski yükselmeden önce, ilkbahar ve yaz başı, bir Vejetasyon yönetimi planlaması yapılmalıdır. Bölgedeki bitkiler kontrollü bir şekilde yakılarak temizlenebilir.

Reçeteli yakma olarak da bilinen kontrollü yakma, bir Vejetasyonun sağlığını korumak için planlı yangınlar çıkarmayı içerir. Planlanan bir yangında yakılan malzemeler arasında ölü ot, düşmüş ağaç dalları, ölü ağaçlar ve kalın çalılar bulunur. Bunun için önce bir plan veya reçete hazırlanır. Bu plan, yangının ne kadar büyük olacağına, neyi yakacağına ve yangınla neyi başarmayı umduğuna ilişkin ayrıntıları içerir. Ayrıca yangının yanacağı hava ve çevre koşulları ile yangının söndürülmesini gerektirebilecek durumları da kapsar.

En yaygın olarak iki tür kontrollü yanma kullanılır. İlki olan yayın yakma işlemi, birkaç hektardan binlerce hektara kadar bir alanda yangınların yakılmasını içerir. İkincisi, yığın yakma, ayrı ayrı yakılan bitki yığınlarını içerir. Koşullar daha büyük bir ateş yakmak için güvenli olmadığında yığın yakma kullanılabilir. Bu durumda, yapraklar, uzuvlar ve diğer döküntüler kesilir, toplanır ve genellikle hava koşullarının izin verdiği daha sonraki bir zamanda yakılmak üzere istiflenir. Yığın yakma bazen eğik çizgi, orman inceltme veya kütük açma işlemlerinin kalıntılarını yakmak için kullanılır.

Coğrafyada Vejetasyon Süresi Nedir?

Vejetasyon dönemi genellikle yılın günlük ortalama sıcaklığının belirli bir sınırı aştığı kısmı olarak tanımlanır. Sıcaklık sınırı tesisin türüne bağlıdır ancak genellikle + 3 ° C ile + 5 ° C arasındadır. Vejetasyon dönemi ilkbaharın yarısında başlayıp sonbaharın ortasında sona ermektedir. Günden güne büyük sıcaklık değişimleri olan tek bir yıl için, günlük ortalama sıcaklığın sürekli olarak belirli bir değeri aştığı zaman içinde kesin bir nokta belirlemek çok zor olabilir.