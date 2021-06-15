Vatan nedir? TDK'ya göre vatan kelimesi ne anlama gelir? Vatan sözlük anlamı

Vatan sözcüğüyle eş anlamlı olan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Yurt 2- Ülke 3- Memleket

Vatan Nedir?

Kişinin doğup büyüdüğü ülkeye vatan denir. Türk milleti için vatan kavramının ayrı bir önemi vardır. Bu nedenle ülke kelimesi sadece bir ülkenin toprak bütünlüğü anlamına gelirken, vatan sözcüğü manevi değerleri de kapsar.

Bu nedenle askerlik için ''vatan borcu'' tamlaması kullanılır. Vatansever ise, ülkesinin güvenliği ve menfaatleri için her türlü tehlikeyi göze alan kimse manasına gelir.

Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''vatan-ı asli'' tamlamasına sıklıkla rastlanır. Bu kelime ise öz yurt ve memleket demektir.

Birçok kelimede olduğu gibi vatan sözcüğü de tasavvufta mecazi anlamıyla kullanılır. Mutasavvıflara göre insanın vatanı ahirettir. Dünya ise gazel ve kasidelerde gurbet ya da sürgün yeri olarak tanımlanır.

TDK'ya Göre Vatan Kelimesi Ne Anlama Gelir?

TDK'ya göre vatan kelimesi, bir milletin üzerinde egemenlik kurduğu ülke anlamına gelir.

Vatan Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:

1- Üzerinde özgür bir şekilde yaşadığımız bu vatan için ne yapsak azdır!

2- Ülkemizin sizin gibi genç ve akıllı vatanseverlere ihtiyacı var.