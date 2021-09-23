Vali yardımcısı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Vali yardımcısı olma şartları ve maaşları

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Vali yardımcıları uzun bir süre görevde uzun süre bulunurlarsa ve başarılı işlere imza atarlarsa ilerde vali olabiliyor. Valileri temsil etmek üzere görev yapan vali yardımcıları, valinin emri altında çalışır.

Vali Yardımcısı Nedir?

Vali yardımcısı, valiyi temsilen valilikteki pek çok idari işin yürütülmesinde önemli bir rol oynar. Vilayetin büyüklüğüne göre vali yardımcılarının sayısı belirlenebilir. İdari işlerde çok yetkili olan vali yardımcıları, İç İşleri Bakanlığı tarafından atanır. Vali yardımcısı, valinin simgesel görünümünü destekler.

Vali Yardımcısı Ne İş Yapar?

Vali yardımcısı, valilikteki idari işlerin yürütülmesinde önemli bir rol oynar. Valiyi temsilen yürüttüğü görevde uzun süre çalışır ve başarılı işlere imza atasa ilerde vali olma imkanı bulabilir. Vali yardımcısı, vilayetin büyüklüğüne göre belirlenen sayıda İç İşleri Bakanlığı tarafından atanır. Vali yardımcıları, ildeki tüm sorun, öneri ve problemlerle yakından ilgilenir.

Vali Yardımcısı Nasıl Olunur?

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Vali yardımcısı olmak için üniversitelerin iktisat, işletme, hukuk, iktisadi ve idari bölümlerinden birini bitirmiş olmak gerekir. Valileri temsilen, vali yardımcılığı görevini icra eden kişiler valinin emrinde görev yapar.

Önceden vali yardımcısı olmak için KPSS şartı aranıyordu. Ama günümüzde KPSS şartı aranmıyor. Vali yardımcısı olmak için öncelikle kaymakamlık sınavına girmek gerekiyor. Kaymakamlık görevinde bir süre başarılı işler yürüttükten sonra da vali yardımcısı olma imkanı yakalayabiliyor. Vali yardımcılığı görevi, valiliğe geçiş için aynı zamanda bir basamaktır. Vali yardımcılığı için herhangi bir yaş sınırı bulunmasa da kaymakamlık sınavına girme yaşı 35'dir. Bu nedenle vali yardımcısı olmak isteyen kişilerin 35 yaşını doldurmuş olması gerekir.

Vali Yardımcısı Olma Şartları

Vali yardımcısı olmanın yolu kaymakamlıktan geçiyor. Bu nedenle de öncelikle kaymakamlık sınavına girmek gerekiyor. Kaymakam olmak için girilen kaymakamlık sınavından 70 puan ve üzeri alınması zorunludur. Kaymakamlık sınavından başarılı bir puan alarak geçen kişiler, mülakatlara alınıyor. Vali yardımcılığına atanmak için mülakatların sayısı 4 olmakla birlikte hepsinden geçerli bir puan almak gerekiyor.

Valilik emrine atanan kaymakamlar, bir süre başarı ile görev yaptıktan sonra vali yardımcısı unvanı olabiliyor. Mülki idare amirlerinden biri olan vali yardımcıları, aynı zamanda da üst düzey memurdur. İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir süre boyunca görev yapmış olan kişiler arasından da vali yardımcıları seçilebiliyor. Vali yardımcılığı çok önemli bir meslek olmakla birlikte bu göreve gelmek de son derece zordur. Vali yardımcısı olmak isteyen kişilerin öncelikle, kendisini zorlu bir yolun beklediğini bilmesi gerekir. Vali yardımcısı olmak isteyen kişilerin üniversitelerin kamu yönetimi, iktisat, işletme, siyaset bilimi gibi bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Aynı zamanda vali olmadığı zamanlarda valiyi temsil eder. Vali yardımcısı olabilmek için en az 6 ay boyunca kaymakamlık yapmış olmak gerekir. Bu sürenin iki yıl kadarını ise doğu görevi olarak gerçekleştirmek gerekir.

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Vali Yardımcılarının Maaşları

Vali yardımcıları, en üst düzey memurlarıdır. Vali yardımcıları, valinin iş yükünü hafifletmekle görevlidir. Vali yardımcıları 9.000 TL maaş alır. Vali yardımcılarının maaşları her yıl belirlenen miktarda arttırılır. Vali yardımcıları, ildeki tüm sorunlarla ve çözüm önerileri ile yakından ilgilenir ve valinin olmadığı zamanlarda da valiyi temsil eder.