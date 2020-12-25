Uzman Psikolog nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Uzman Psikolog olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Uzman psikolog birçok kişi için son dönemlerin en popüler mesleklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzman psikologlar çalışma alanları oldukça geniş olan günümüzün en ihtiyaç duyulan mesleklerinden biridir. Bu sebeple günümüzde birçok alanda uzman psikologlarla karşılaşmak mümkündür.

Uzman Psikolog Kimdir?

Uzman psikologlar genellikle kişilerin birbirleri ile ve çevresi ile olan ilişkileri izledikten sonra yorumlayarak bu sürecin bilişsel, duygusal ve sosyal anlamda ne gibi değişmeler olduğunu inceleyen bilim dalıdır. İnsan davranışları oldukça karmaşık bir yapıdadır. Bireyler günlük hayatta birçok durumdan etkilenmektedir. Bireyleri etkileyen inanç ve duygular uzman psikologlar tarafından incelenerek gözlemlenir ve daha sonra değerlendirme yapılan kişilerde birçok teknik uygulanarak tedavi süreci başlamış olur.

Uzman Psikolog Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekmektedir?

Uzman psikolog olmak isteyen öğrenciler özellikle bu bölüm için nelerin yapılması gerektiği ile ilgili araştırmalara girişir. Uzman Psikolog olmak isteyen kişiler üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra alanlarında yüksek lisans yaparak uzman psikolog olabilmektedir.

Uzman Psikologlarda Aranan Nitelikler Nelerdir?

Uzman psikolog olmak için kişilerde birçok nitelik aranmaktadır:

- Özellikle kişilerin empati duygusu gelişmiş olması uzman psikologlar için oldukça önemlidir.

- Elde edilen verileri incelendikten sonra sonuçlara ulaşabilmek amacıyla analitik düşünme kabiliyetine sahip olmak

- Kişileri incelerken, zihinsel davranışsal sorunlar için tedavi yöntemi ve çözümler bularak problem çözme becerisini geliştirmek

- Ayrıntıları görebilecek gözlem yeteneğine sahip olmak,

- Sürecin uzun olmasına karşın hasta ile tedavi sürecinde sabırlı olmak

- Hastalarla ve yakınları ile etkili ve güvenli bir iletişim kurabilmek,

- Kriz anlarında yönetebilme gücüne sahip olmak

- Duygusal olarak etkilenilen durumlarda kendi açısından bu durumla baş edebilmek gibi niteliklerdir.

Uzman Psikologların Sorumlulukları Nelerdir?

Uzman psikologlar öncelikle düşünce duygu ve davranışları anlamaya ve bu davranış duygu ve düşünceleri açıklamaya çalışan bir meslek grubudur. Aynı zamanda uzman psikologlar gerekli olan psikolojik testler ile sonuçları değerlendirir.

- Ruhsal, davranışsal ve duygusal bozuklukları tanımlayarak hastalığının teşhisi edebilmeli

- Bireysel anlamda tedavi planları geliştirebilmeli

- Danışanı ve aileyi bilgilendirmek amacıyla tedavi programı hakkında detayları karşı tarafa iletebilmeli

- Görüşmenin anket ve gözlemler yoluyla araştırmalar yaparak değiştirilmeli makaleler ve raporlar yazabilmeli

- Hasta mahremiyetine mutlaka sadık kalmalı

- Meslek ile ilgili detayları araştırarak gelişimlerini sürdürmelidir.

Uzman Psikologlar Nerede Görev Yapar?

Uzman psikologlar devlette ve özel kurumlarda görev yapabileceği gibi aynı zamanda bireyler kendilerine ait danışmanlık ofisi kurarak çalışabilmektedir. Bu sebeple uzman psikologlar için birçok çalışma imkanı bulunmaktadır. Devlette istihdam edilmek isteyen uzman psikologlar KPSS'ye girerek gerekli puanı aldıktan sonra devlette istihdam edilir. Özel kurumlarda hastanelerde kliniklerde çalışabilen uzman psikologlar da bulunmaktadır. Aynı zamanda kişiler kendilerine ait bir danışmanlık ofisi açarak işlerini devam ettirebilir.

Uzman Psikologların Maaşları Ne Kadardır?

Uzman psikologlar ortalama olarak 5000 TL civarında maaş almaktadır. Ancak kişinin çalıştığı yer, çalışma şekli, çalıştığı kurumun standartları gibi birçok sebep uzman psikologların maaşlarında da değişimlere neden olmaktadır. Bu sebeple net bir miktardan söz etmek mümkün değildir.