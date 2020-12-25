Uzman doktor nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Uzman Doktor olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Uzman doktor, polikliniklerde ya da bazı hastanelerde görev yapan hastanın şikayetlerine göre tahlil yaparak tanı koyan kişilerdir.

Uzman Doktor Kimdir?

Uzman doktorlar genel olarak ihtisas alanlarına bağlı olarak, kişilerin hastalıklarını tespit ve de tedavi etme sorumluluğuna sahip olmaktadır. Hastalık tespiti sonrasında gerekli ise başka doktorlara yönlendirme hakları vardır.

Uzman Doktor Ne İş Yapar?

Günümüzde uzman doktorluk iyi bir eğitim gerektiren bir meslek olup hastaların dertlerine çözümler bulmak gibi işleri yapmaktadır. Bu kişiler sorunları çözmeye bilimsel bir şekilde yaklaşıp gerekli yöntemleri kullanma işini yaparlar.

Uzman Doktor Nasıl Olunur?

Uzman doktor olmak amacı ile üniversitelerin altı yıllık bir eğitim vermekte olan tıp fakültelerinden mezun olmak gereklidir. Lisans eğitiminin hemen ardından TUS yani tıpta uzmanlık sınavına girmeleri ve de ilgili uzmanlık alanında bir eğitim almaları şart olmaktadır.

Uzman Doktor Olma Şartları Nelerdir?

Meslek etiğine uygun olacak davranışlar sergilemek uzman doktor olma şartlarından ilki olmaktadır. Buna ek olarak uzman doktorlar analitik düşünme yeteneğine sahip olmalı, problem çözmede yeterli bilimsel kural ve de yöntemleri kullanma becerisi sergilemeli, gelişmiş olan gözlem becerisine sahip olmalı ve detaylara dikkat ederek en etkili iletişim becerisini sergilemelidir.

Uzman Doktor Görevleri Nelerdir?

Bu kişilerin uzmanlık alanlarına göre görev tanımları farklılık göstermektedir. Bir uzman doktorun genel olarak sorumlulukları aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Uzmanlık alanında yer aşan poliklinik hizmetlerini yürütmek,

Gelen hastaların şikayetleri ile birlikte hastaların tıbbi geçmişleri hakkında bilgi edinmek,

Hastalara konulacak tanıya yönelik olarak bir kan, idrar ve ya görüntüleme gibi çeşitli testleri istemek,

Gelen hasta ve hasta yakınlarına var olan hastalığın tanısını ve tedavisinin yöntemlerini açıklamak,

Hasta olan kişilerin uzmanlık alanı içerisinde muayene ve ya tedavisini sağlamak,

Hastaların tedavi iyileşme sürecini düzenli bir şekilde takip etmek,

Gerekli olursa hastaları farklı uzmana yönlendirmek,

Cerrahi işlem öncesi ve ya sonrası hastaların takiplerini yapmak,

Birey ve ya toplumu sağlık sorunları, çeşitli hastalıklar ve yaralanmalardan koruyacak tedbirleri almak,

Genel adli vakalarda ve ya ilgili mevzuatlarda tanımlanan işlemleri düzgün şekilde yerine getirmek,

Görevlerini var olan kalite yönetim sistem politikaları, hedef ve de prosedürlerine uygun olacak bir şekilde yürütmek uzman doktorların görevleri arasında da yer alır.

Uzman Doktor Maaşları Ne Kadardır?

Uzman doktorlar günümüzde maaşları oldukça yüksektir. Bazı durumlarda asistan doktorların bakmış oldukları hastaların da döner sermayeleri adına ödeme aldıkları için maaşları yaklaşık olarak 15000 TL’ ye kadar çıkabilmektedir. Bu uzman doktorların maaşları genel olarak bakılan hasta sayısı ve ya yapılan müdahale türüne göre çok fazla değişiklik göstermektedir.

Uzman Doktor İş İmkanları Nelerdir?

Uzman doktorların iş imkanları ve de çalışma alanları günümüz koşullarında çok geniş kapsamlı olmaktadır. İş imkanları bakımından uzman doktorlar hiç bir zaman için boş kalmazlar. Genel olarak bu kişiler polikliniklerde, özel hastanelerde, özel sağlık kuruluşlarında, özel şirketlerde ve devlet hastanelerinde tanı ve tedavi amacı ile hasta olan kişileri iyileştirmek için çalışırlar. Tıp fakültesinden mezun olan bu doktorlar tıpta uzmanlık sınavını iyi bir şekilde bitirerek kendi bölümleri ile ilgili alanlarda çalışma hakları bulurlar.