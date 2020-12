Uzman Çavuş nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Uzman Çavuş olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Uzman çavuşlar için Türk Silahlı Kuvvetleri'nde devamlı ve aktif olarak görev alan, maaşa tabi personellerdir denebilir.

Uzman Çavuş Nedir?

Uzman çavuşlar askerliği bir meslek olarak, bu mesleği de profesyonel olarak icra eden askeri personellerdir. Erbaşlık, uzman çavuşların ordu hiyerarşisindeki statüsüdür.

Uzman Çavuş Ne İş Yapar?

Her askerin olduğu gibi uzman çavuşlarında ilk işi ülke güvenliğini sağlamaktır. Bunun dışında uygun görülen her türlü işi yapabilme durumları vardır. Bir askerden beklenebilecek her türlü iş, aynı zamanda uzman çavuşların da görevidir.

Uzman Çavuş Nasıl Olunur?

Uzman çavuşlar Türk Silahlı Kuvvetleri ile en az 1, en fazla 5 yıl olmak üzere bir sözleşme yaparlar. Bu sözleşme öncesinde uzman çavuş olma şartları yerine getirildiği takdirde, uzman çavuş olunabilir.

Uzman Çavuş Olma Şartları Nelerdir?

Uzman çavuş olmak için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gereklidir. Uzman çavuş başvurusu yapabilmek için, kişinin normal askerlik hizmetinden terhis olduğu günü takriben 3 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Başvurunun yapılmış olduğu sene kişi 25 yaşını geçmemiş olmalıdır. Daha önce askeri okullardan ya da birlikler aracılığıyla ilişiğinin kesilmemiş olması gerekir. Daha önce daha üst bir konumda hizmet vermemiş olması gerekir. Tüm bunların dışında gerekli şartları şu şekilde listeleyebiliriz:

Askerlik görevi boyunca herhangi bir suç işlememiş olmak.

Askerlik hizmeti boyunca herhangi bir ceza almamış olmak.

Askerlik hizmetine devam eden askerler için, birlik komutanları tarafından 80 ve üzeri not almak.

Herhangi bir terör örgütü, çete ya da suç örgütü bağlantısı bulunmamak.

Boy olarak 1.64'ten kısa ve 2.10'dan büyük olmamak.

Yazılı sınavda, mülakatta ve fiziki yeterlilik sınavlarının tümünde başarılı olmak.

Askeri hastanelerden alınmış olan sağlık raporlarında herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

En az ortaokul mezunu olmak.

Uzman Çavuş Görevleri Nelerdir?

Uzman çavuşların en alt kademeden en üst kademeye kadar her noktada pek çok sorumluluk ve görevi bulunmaktadır. Bu görevlerden başlıcalarını şu şekilde listeleyebiliriz:

Subaylar, astsubaylar ve erler arasındaki ilişkinin düzenlenmesi.

Nişancı ya da sürücü görevlerinde bulunmak.

Araç onarım ve bakım hizmetlerinde bulunmak.

Muharebe görevlerini tatbik etmek.

Nöbetleri düzenlemek.

Yerleşkenin güvenliğini sağlamak.

Uzman Çavuş Maaşları Ne Kadar?

Uzman çavuşların maaşları hangi görevi yaptıklarına, rütbe ve kıdemlerine ve nerede görev yaptıklarına göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin doğu ya da güneydoğu bölgelerinde görev yapmakta olan uzman çavuşlar, diğer bölgelerde hizmet veren uzman çavuşlara göre daha fazla maaş almaktadır. Peki, ortalama uzman çavuş maaşları ne kadardır? Bunun cevabını şu şekilde listeleyebiliriz:

Yeni görev almaya başlamış olan uzman çavuş maaşları: 4500 - 5000 TL arası.

Doğu ya da güneydoğu bölgesinde görev yapan uzman çavuş maaşları: 6500 - 8000 TL arası.

Ayrıca tüm bu bilgiler dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan en düşük uzman çavuş maaşı 3100 TL civarında iken, en yüksek uzman çavuş maaşı 8400 TL civarındadır.

Uzman Çavuş İçin İş İmkanları Nelerdir?

Uzman çavuşlar genellikle jandarma uzman çavuşlar ile karıştırılmaktadır. Fakat uzman çavuşlar Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev alamazlar. Uzman çavuşların tek çalışma alanı Türk Silahlı Kuvvetleri'dir ve Türkiye'de uzman çavuş olarak görev yapabilecekleri başka bir alan yoktur.