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Üniversiteler işbirliği içinde çalışacak

#YÖK Başkanı Erol Özvar#Manisa Celal Bayar Üniversitesi#ÜAK
Üniversiteler işbirliği içinde çalışacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YÖK olarak yükseköğretimde yeni dönemde üniversitelerle daha yakından bir iletişim kurarak, üniversitelerin çeşitli iş birlikleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri toplantılara iştirak etmeye devam ettiklerini söyledi.

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YÖK Başkanı Erol Özvar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantıda Türk Yükseköğretiminin halihazırdaki durumu ve geleceğe ilişkin beklentiler masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca ÜAK’a yapılan başvuruların değerlendirilme sürecine yönelik iyileştirme çalışmaları da ele alındı. 

BİRLİKTE BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYACAĞIZ
Özvar toplantı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Toplantı vesilesiyle ÜAK Yönetim Kurulunu oluşturan üniversitelerimizin değerli rektörleriyle bir araya gelip, akademimizdeki son durumu ele aldık. ÜAK'a yapılan başvuruların değerlendirilme sürecine yönelik iyileştirme çalışmalarını görüştük. YÖK olarak, üniversitelerimizle sıkça bir araya gelmeyi ve birlikte çalışmayı planlıyoruz. Bu bağlamda üniversitelerimizle daha katılımcı ve yakın iletişim içinde olarak, Türk yükseköğretim hayatına birlikte büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.

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#YÖK Başkanı Erol Özvar#Manisa Celal Bayar Üniversitesi#ÜAK

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