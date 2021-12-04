UCİM nedir, ne zaman kuruldu? UCİM açılımı nedir?

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UCİM, Türkiye genelinde çocukların ihmal ve istismarı ile mücadele eden bir dernektir. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi amacıyla her türlü ihmal ile mücadele etmektedir.

UCİM Nedir?

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Türkiye genelinde çocuklara yönelik ihmal ve istismarlar ile mücadele etmektedir. Özellikle televizyon programlarına da konu olan UCİM'in profesyonel ve gönüllü çalışanları da bulunmaktadır. Bu derneğin amacı çocukların sağlıklı yetişmeleri için her türlü ihmal ve istismarlardan korunmalarını sağlamaktadır. Kar amacı gütmeyen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) gönüllü sayısı 2020'nin Haziran ayı itibari ile 50.000 üzerine çıkmıştır. Merkez binası Mersin'de bulunan UCİM Derneği'nin Antalya, Erzurum ve İzmir'de de şubeleri bulunmaktadır. UCİM'in yaklaşık 55 ilinde gönüllü yapılanmaları da bulunuyor. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ülke çapında aktif olarak hizmet vermektedir.

UCİM Ne Zaman Kuruldu?

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Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Çocukları her türlü fiziksel ve cinsel istismardan korumayı amaçlayan UCİM hiçbir kar amacı gütmemektedir. Türkiye'nin farklı illerinde gönüllü yapılanmaları da bulunan UCİM İzmir'de öğretmenlik yapan Saadet Özkan ve Mersinli iş adamı Yücel Ceylan'ın girişimleri ile 2017 yılının Temmuz ayında kuruldu. Bu mücadele ile milyonlarca çocuğa ve ailesine destek veren UCİM faaliyetleri ile ön plana çıkmaktadır. Saadet Öğretmen İzmir'in Menderes ilçesinde görev yaparken okul müdürünün pek çok öğrenciye yıllarca cinsel istismar uyguladığını ortaya çıkarmıştır. Saadet öğretmenin bu yöndeki çabalarının ardından okul müdürü yargılanarak 82 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Saadet öğretmen bu olayın ardından kahraman ilan edilmiştir.

UCİM Açılımı Nedir?

Türkiye çapında tanınan UCİM uluslararası alanda da tanınmaya başlamıştır. UCİM açılımı ise Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği olarak bilinmektedir. Çocuk istismarı konusundaki başarılı çalışmaları sayesinde Saadet Öğretmen 2017 yılında Amerika Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın elinden "Uluslararası Kadın Cesaret Ödülünün de sahibi olmuştur. Yılın ilham veren kadını olarak da seçilen Saadet Özkan tüm yurt çapında çocuk istismarları konusunda önemli mücadeleler vermiştir. Mersinli iş adamı Yücel Ceylan ile birlikte önemli girişimlerde de bulunan Saadet Öğretmen çocuklar için adalet arayışına da girmiştir. Ülke genelinde ve dünya çapında çocuk istismarına karşı duran Saadet öğretmen mücadelesini sürdürmektedir. UCİM yani Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği resmi kayıtlara göre 2017 yılının Temmuz ayında kurulmuştur.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği kurucularından olan Saadet Özkan 15 Haziran 1978 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği bölümünü bitiren Saadet Özkan Halkla İlişkiler ve İletişim bölümünden mezun olmuştur. Özel akademilerde önemli eğitimler alan Saadet öğretmen dünya genelinde her sene yalnızca 12 kadına verilen Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü'nün de sahibi olmuştur. Başlattığı mücadele ile çocuklara ve ailelere umut olan Saadet Öğretmen Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü'nü de Amerika'da dönemin First Lady'si Melania Trump'ın elinden takdim almıştır. UCİM derneği sayesinde yurt çapında çok sayıda çocuk uğradığı istismardan kurtarılmıştır. Bu konuda dernek çalışmaları da devam etmektedir.