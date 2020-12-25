Uçak Teknisyeni nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Uçak Teknisyeni olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Uçak bakım teknisyeni, uçakların bakım, onarım, parçaları kurma gibi işlemlerini gerçekleştiren uzman elemanlardır.

Uçak Teknisyeni Nedir?

Uçak teknisyeni, uçakların birleşenlerini kurma, onarma, rutin bakımlarını yapma gibi pek çok işten sorumlu uzman kişilerdir. Uçak bakım teknisyeni olabilmek için özverili ve disiplinli bir çalışma şeklini benimseyerek detaylara önem veren bir kişiliğe sahip olmanız gerekir.

Uçak Bakım Teknisyeni Ne İş Yapar?

Uçak bakım teknisyenlerinin sahip olduğu başlıca görev ve sorumluluklar şu şekildedir;

Uçak bakımının temel faaliyetlerini yürütmek, rutin idari sorumlulukları ve denetimleri gerçekleştirmek,

Havacılık kurumlarının belirlediği çizelgelere göre uçak bakımını gerçekleştirmek,

Uçağın teknik problemlerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak ve takip etmek, hızlı bir şekilde uçuş durumuna geri dönebilmek in belirlenmiş olan prosedürleri yerine getirmek,

Temiz yakıt ve yağ ikmali yapmak,

Motor, güç aktarma sistemi, güç ünitesi, rotor sistemi, özel elektrikli parçaların ve pervanelerin onarımı gibi havacılık bakım işlerini kontrol etmek, sorun gidermek ve bakımını yapmak,

Manyetik kontrol ekipmanını kullanarak kanatta, kuyrukta ve gövdede korozyon, görünmez çatlaklar ve bozulma olup olmadığını kontrol etmek,

Uçakta yakıt ikmali yapan depo ve harici yakıt depolarının kontrol etmek ve sökmek,

Mesleği gelişimi sürdürmek,

Uçak ve havacılık bakımı için dersten cihazları inşa etmek ve tasarlamak.

Uçak Teknisyeni Nasıl Olunur?

Uçak bakım teknisyeni olmak için Anadolu Teknik Liselerinin 5 yıllık eğitim veren Gövde motor bölümünden ve Uçak Bakım teknisyenmişim mezun olma şartı bulunuyor. Aynı zamanda üniversitelerin uçak teknolojisi bölümünden mezun olarak da bu mesleğe adım arayabilirsiniz. Bu mesleği yapabilmek için Uçak Bakım Teknisyeni Lisansına sahip olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

Uçak Teknisyeni Olma Şartları Nelerdir?

Uçak Teknisyeni olmak için sahip olunması gereken bazı Nitelikler vardır. Bunlar;

Odaklanarak çalışabilme ve iyi bir gözlem yeteneğine sahip olma uçak teknisyenlerinin sahip olması gereken özellikler arasında yer alır.

Seyahat engeli olmamak,

Vardiyalı çalışabilecek durumda olmak,

Stresli, yoğun ve uzun çalışma şartlarına ayak uydurabilecek özelliklere sahip olmak,

Uçak bakım hanları gibi kapalı alanlarda uzun saatler boyunca çalışabilecek fiziki yeterliliğe sahip olmak,

Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Ekip çalışmasına uyumlu olmak.

Uçak Bakım Teknisyeni Maaşları Ne Kadardır?

Uçak bakım teknisyeni, deneyimlerine, tecrübesi ve çalıştığı kuruma göre farklı maaş alır. İşe yeni başlamış, deneyimsiz personeller maaş olarak asgari ücret ile göreve başlarken tecrübeli uçak teknisyeni daha yüksek maaş ile görev yapar. Ortalama olarak Ülkemizde yeni göreve başlamış olan bir uçak teknisyeni, 5.000 TL ile 6.000 TL arasında maaş alır. Bunun yanında seviye, tecrübe ve liderlik vasfını kazanmış olan uçak teknisyenleri ise, 12.000 TL’ye kadar maaş alma imkanı buluyor.

Uçak Teknisyeni İş İmkanları Nelerdir?

Bir uçağın sorunsuz bir şekilde uçabilmesi için uçağın her türlü bakım ve onarımını yapacak ve onu uçuşa hazırlayacak teknisyenlere ihtiyaç vardır. Bu kişiler, Ulaştırma Bakanlığına bağlı olarak görev yapabilir. Bu kişiler, sorumluluğunda olan uçakların, bakım onarım işlerini yürütürken aynı zamanda meydana çıkabilecek riskleri önlemek için çalışır. Ülkemizde uçakların fazlalaşmadı ile birlikte uçak teknisyenlerine ihtiyaç da artmaya başladı. Bu kişiler, dolgun maaş ile pek çok alanda çalışma imkanı buluyor. Bu kişilerin sayıları az olduğu için iş bulmakta da zorluk çekmiyor.