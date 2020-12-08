Uçak Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Uçak mühendisliği, uçakların tasarım, geliştirme, inşaat ve tasarımları ile ilgilenmektedir. Uçak mühendisleri aynı zamanda uçuş güvenliğini de sağlamaktadır.

Uçak Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Uçak mühendisliği bölümü, uzay ve havacılık sektöründeki mühendis ihtiyacını karşılar. Uçak mühendisliği bölümünde verilen eğitimler sayesinde uçak tasarımı ve bakımını yapabilecek uçak mühendisleri yetişir. Uçak mühendisliği bölümünde mühendislik prensipleri ön planda tutularak uçak ve füze tasarımının yapımı ile ilgili detaylar öğretilir

Uçak Mühendisliği Nedir?

Uçak, füze ve uzay aracı tasarımını yapan kişilere uçak mühendisi denilir. Uçak mühendisi uçağın geliştirmesini, tasarımını ve geliştirilmesi ile uğraşan kişidir. Uçak kontrolünü sağlar. Uçağın aerodinamik özelliklerini de araştıran uçak mühendisleri kontrol yüzeyleri ile birlikte hava folyoları ile teknolojik detayların

Uçak Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Uçak mühendisliğinin amacı gelişen teknoloji ile birlikte uzay teknolojilerinin de kullanımının arttırılmasıdır. Bu nedenle uçak mühendisliği bölümünde bilgi birikimi yüksek uçak mühendisleri yetiştirilir. Uçak mühendisliği bölümü, uçağın tasarım, araştırma, geliştirme, bilim ve teknoloji ile ilgilenen mühendislik temellerini temsil etmektedir.

​​​​​​​Uçak Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Uçak mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler bu sektörde istedikleri gibi bir işte çalışabilirler. Uçak mühendisleri büyük uçak firmalarında, roket sanayinde ve gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı şirketlerde çalışırlar.

​​​​​​​Uçak Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Uçak mühendisliği bölümü üniversitelerin Mühendislik fakültelerine bağlıdır. Uçak mühendisliği bölümünde dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler stajlarını da tamamladıktan sonra alanları olan firmalarda işe başlayabilirler.

​​​​​​​Uçak Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Uçak mühendisliği bölümünde okumak isteyen kişilerin araştırmaya meraklı bir yapısı olması gerekir. Sorumluluk sahibi ve yüksek disipline sahip kişiler uçak mühendisliğinde okuyabilirler. Aynı zamanda üniversite sınavında gerekli puan alındıktan sonra da uçak mühendisliğinde okumak mümkündür.

​​​​​​​Uçak Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Türkiye genelindeki üniversitelerde bulunan uçak mühendisliği bölümleri genellikle Türkçe öğretim vermektedir. Bunun yanı sıra Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Girne Üniversitesinde bulunan uçak mühendisliği bölümünde öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

​​​​​​​Uçak Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Uçak mühendisliği bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler üniversite sınavında fen bilimleri ve matematik sorularını çözerler. Bu soruların çözümü sonrasında sayısal alanda yüksek puanlar alınması gerekir. Çünkü üniversitelerin uçak mühendisliği bölümü sayısal puan türü ile öğrenci almaktalar.

​​​​​​​Uçak Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Uçak mühendisliği bölümünde öğrencilere bilgisayar ve bilişim sistemleri, dinamik, malzeme bilimi, termodinamik ve otomatik kontrol gibi dersler verilmektedir. Bunun yanı sıra 8 yarıyıllık süre boyunca tepki ve tahrik, deneysel mühendislik, uçak materyalleri, hava uzay yapıları ve uçak materyalleri gibi dersler de verilir.

​​​​​​​Uçak Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Uçak mühendisliği bölümü mezunları uçak yapım şirketleri ile roket sanayi sektöründe çalışabilirler. Hava araçları üretimi yapan firmalarda çalışan uçak mühendisleri insansız hava aracı üretim şirketlerinde görev yaparlar. Aynı zamanda uçak mühendisleri Türk Hava Yolları ve askeri sanayiinde de çalışabilirler.

​​​​​​​Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?

Uçak mühendislerinin çalışabileceği çok sayıda iş olanağı vardır. Özellikle uçak mühendislerinin bilgi ve birikimine uygun olarak iş kolları bulunmaktadır. Uçak mühendisleri, uçak alanında bilimsel bilgi ve birikimleri doğrultusunda araştırmalar yaparak uçakların geliştirilmesi için çalışırlar. Bunlar genellikle uçak yapım şirketleri, helikopter yapım şirketleri ve uçak tasarım şirketleridir.

​​​​​​​Uçak Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Uçak mühendisleri toplumsal anlamda da çok önemli bir yere sahiplerdir. Toplumun gelişmesini de sağlayan teknolojiler ile ilgili uçak mühendislerine de önemli görevler düşmektedir. Uçak mühendisleri gerek kamu gerekse özel sektörde çalışabilirler. Özellikle ROKETSAN ve ASELSAN gibi büyük şirketlerde uçak mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

​​​​​​​Uçak Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Uçak mühendisleri bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesinde bulunmaktadır. O nedenle uçak mühendisi olmak isteyen kişiler bu üniversitelerin bir tanesinde eğitimlerini sürdürebilirler. 4 yıllık lisans eğitimi veren bu üniversitelerde uçak mühendisliği eğitimi alınabilir