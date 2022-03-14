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TURKOVAC ödül getirdi

#TÜBA#Muzaffer Şeker#Mustafa Çalış
TURKOVAC ödül getirdi

Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) 'COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri' düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödüller kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli özel ödüle layık görüldü.

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Yükseköğretim Kurulu YÖK Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın yanı sıra çok sayıda Üniversite Rektörü ve akademisyen katıldı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in açılış konuşmasının ardından 'TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri' sahiplerine takdim edildi.

Ödüller kapsamında ERÜ tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC’ı geliştiren ekibin başındaki ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, COVID-19 salgınında tedavi ve korunma alanına yönelik projesiyle özel ödüle layık görüldü.

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#TÜBA#Muzaffer Şeker#Mustafa Çalış

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