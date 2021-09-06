Türkiye Haritası 2024: Türkiye Siyasi Haritası - Şehirler, Bölgeler, Göller ve Türkiye'nin Komşuları İsimleri ile Listesi (Büyük & Renkli)

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Türkiye Haritası sayfamızda Türkiye Siyasi Haritası, Türkiye Fiziki Haritası, Türkiye İller Haritası, Türkiye Bölgeler Haritası gibi pek çok haritayı aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. Türkiye'nin şehirleri, komşuları ve bölgeleri gibi detaylara ulaşabilirsiniz.

Türkiye Siyasi Haritası ve Komşuları

Türkiye'nin idari bölgelere göre sınırlarını gösterir. İller, ilçeler ve bazen köylerin sınırlarını belirtir.

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Türkiye Bölgeler Haritası

Türkiye'nin coğrafi bölgelere (Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu) göre ayrıldığını gösterir.

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Türkiye Haritası: Genel olarak Türkiye'nin coğrafi sınırlarını gösteren haritadır. Türkiye'nin Asya ve Avrupa kıtalarında yer aldığını, komşu ülkeleri ve denizleriyle olan sınırlarını belirtir.

Türkiye İller Haritası: Türkiye'nin 81 ilini ve bu illerin sınırlarını gösterir.

Türkiye Karayolları Haritası: Türkiye'deki ana karayollarını, otoyolları ve bağlantı yollarını gösterir.

Türkiye Dilsiz Haritası: Herhangi bir yazı veya açıklama içermeyen, sadece coğrafi sınırları gösteren haritadır.

Türkiye İlçeler Haritası: Türkiye'deki tüm illerin ilçe sınırlarını gösterir.

Türkiye İl Haritası: Türkiye'nin illerini ve bu illerin sınırlarını gösterir. İller haritasıyla benzerdir.

Türkiye Yol Haritası: Türkiye'deki tüm yolları, köy yollarından otoyollara kadar tüm bağlantıları gösterir.

Türkiye İklim Haritası: Türkiye'deki iklim bölgelerini, sıcaklık ve yağış dağılımlarını gösterir.

Türkiye Coğrafi Haritası: Türkiye'nin coğrafi özelliklerini, yükseklikleri, vadileri ve diğer doğal özellikleri gösterir.

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Türkiye Dağlar Haritası: Türkiye'deki dağ sıralarını, zirvelerini ve yüksekliklerini gösterir.

Türkiye Maden Haritası: Türkiye'de çıkarılan madenlerin ve yer altı kaynaklarının bulunduğu bölgeleri gösterir.

Türkiye Demiryolu Haritası: Türkiye'deki demiryolu hatlarını, istasyonları ve bağlantıları gösterir.

Türkiye Akarsu Haritası: Türkiye'deki nehirleri, gölleri ve diğer su kaynaklarını gösterir.

Türkiye Uydu Haritası: Uydu görüntüleriyle oluşturulan, Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntülerini içeren haritadır.

Türkiye Tarım Haritası: Türkiye'de hangi bölgelerde hangi tarım ürünlerinin yetiştirildiğini gösterir.

Türkiye Göller Haritası: Bu harita, Türkiye sınırları içerisinde yer alan gölleri gösterir. Van Gölü, Tuz Gölü, Beyşehir Gölü gibi büyük gölleri ve diğer küçük gölleri görebilirsiniz.

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Türkiye İdari Haritası: Türkiye'nin idari bölümlenmesini gösteren haritadır. İl ve ilçe sınırlarını, belediye sınırlarını ve diğer idari bölgeleri gösterir.

Türkiye Ovalar Haritası: Türkiye'deki önemli ovaları gösterir. Örneğin; Konya Ovası, Çukurova, Bafra Ovası gibi.

Türkiye Plato Haritası: Türkiye'deki platoları gösteren haritadır. Örneğin; Erzurum-Kars Platosu, Malatya Platosu gibi.

Türkiye Jeoloji Haritası: Türkiye'nin jeolojik yapısını gösterir. Farklı jeolojik formasyonları, kayaç türlerini ve yapıları gösterir.

Türkiye Rüzgar Haritası: Türkiye'deki rüzgarın hızını ve yönünü gösterir. Rüzgar enerjisi potansiyelini değerlendirmek için kullanılır.

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Türkiye Toprak Haritası: Türkiye'deki farklı toprak türlerini ve özelliklerini gösterir.

Türkiye Yağış Haritası: Yıllık yağış miktarını ve dağılımını gösterir.

Türkiye Komşuları Haritası: Türkiye'nin komşu ülkelerini ve sınırlarını gösterir.

Türkiye Nüfus Haritası: İl ve ilçe bazında nüfus yoğunluğunu gösterir.

Türkiye Yükselti Haritası: Türkiye'deki yükselti farklarını gösterir. Dağlar, tepeler ve vadileri görebilirsiniz.

Türkiye Bitki Örtüsü Haritası: Türkiye'deki doğal bitki örtüsünün dağılımını gösterir.

Türkiye Havalimanı Haritası: Türkiye'deki aktif havalimanlarını ve lokasyonlarını gösterir.

Türkiye Kuraklık Haritası: Türkiye'deki kuraklık bölgelerini ve şiddetini gösterir.

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Türkiye Nehirler Haritası: Türkiye'deki nehirleri ve akış yönlerini gösterir.

Türkiye Otoban Haritası: Türkiye'deki otobanları, bağlantı yollarını ve kavşakları gösterir.

Bu haritalar, coğrafi, siyasi, ekonomik ve kültürel bilgileri görsel olarak sunar. Özellikle eğitim, planlama, turizm ve araştırma alanlarında sıkça kullanılırlar.

Türkiye haritasını siyasi olarak inceleyenler pek çok verilerle karşılaşmaktadırlar. Türkiye siyasi haritası Türkiye'nin genel bitki örtüsü ve il sınırları hakkında bilgi vermektedir. Türkiye siyasi haritasının tam olarak ne olduğu ve özelliklerini merak eden kişiler de Türkiye siyasi haritası ile ilgili araştırma serüveni içerisine girmektedirler. Son aylarda Türkiye siyasi haritası arama motorlarında en fazla araştırılan şeylerden bir tanesi olmuştur. Peki Türkiye siyasi haritası nedir? Türkiye siyasi haritası özellikleri nelerdir? Siyasi harita neyi gösterir? Bu siyasi haritada hangi denizler ve göller yer almaktadır tüm detayları ile derledik.

Türkiye siyasi haritası oldukça önemli bilgiler verir. Yerleşim alanları ve il ilçe sınırları hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Türkiye siyasi haritası Türkiye idari bölünü haritası olarak da adlandırılmaktadır.

Türkiye Siyasi Haritası Nedir?

Türkiye siyasi haritası il ve ilçe sınırlarını, yerleşim alanlarını, denizleri ve yüzölçümü hakkında bilgiler veren detaylı olarak incelenen bir harita türüdür. Türkiye siyasi haritası ile birlikte uzunluk ve alan bulma hesaplamaları da yapılabilmektedir. 1'den 1.000.000 ölçeğe kadar uzanan harita çeşitleri yer almaktadır.

Türkiye Siyasi Haritası Özellikleri Nelerdir?

Kuşbakışı gözlem ile Türkiye'nin haritası ve toprak bütünlüğü hakkında bilgiler verir.

Türkiye'nin sınırları içerisinde yer alan denizler hakkında bilgi vererek bu denizlerin hangi iller ile komşu olduğu hakkında detaylı bilgileri gösterir.

Tüm illerin sınırları ve illerin varsa diğer ülkeler ile komşu durumu hakkında bilgiler verir.

Türkiye siyasi haritası illerin hangi illerle komşu olduğu ve illerde varsa göllerin adlarını gösterir.

Haritada yer alan mavilikler denizler ve göller hakkında bilgi içerir.

Türkiye'nin mülki idaresi hakkında detaylı bilgiler verir.

Türkiye'nin başkentini belirten imleç içerir.

Türkiye siyasi haritası Türkiye'nin il uzunluklarını ve ilin sınır büyüklükleri hakkında bilgi verir.

Haritanın kaçlık ölçek ile yapıldığı hakkında bilgiler her zaman sağ alt köşede yer almaktadır.

Türkiye siyasi haritası Türkiye'nin tüm illerini gösterir.

İlin merkezleri siyah nokta ile belirtilirken, başkent kare ve siyah bir şekilde belirtilir.

Türkiye siyasi haritasında devlet sınırları da kısa çizgilerle belirtilmiştir. Aynı zamanda noktalama sistemlerinden de yararlanılmıştır.

Türkiye sınırında yer alan iller siyasi haritada farklı renkler ile belirtilmiştir.

Türkiye siyasi haritasında Türkiye'nin güney illeri ve Akdeniz'de yer alan Kıbrıs adası hakkında da bilgiler yer almaktadır.

Bu haritada Kıbrıs adasının Kuzey tarafında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğu belirtilmiş olup, ortadan ayrılan çizgi ile Güney tarafı da belirtilmiştir.

Hangi illerin denize kıyısı olduğu hangi illerin deniz kıyısı olmadığı hakkında veriler mevcuttur.

Batı tarafta Ege denizinde yer alan adaların şekilleri ve hangi adanın ülkemize yakın yer aldığı da yer almaktadır.

Ege denizinde yer alan tüm adaların adları da Türkiye siyasi haritasında yer almaktadır.

Siyasi Harita Neyi Gösterir?

Türkiye siyasi haritasında gösterilen veriler şu şekildedir;

Türkiye'nin 81 ili ve 81 ilin sınırları.

Türkiye'nin başkentinin Ankara olduğu.

Türkiye'nin sınırında yer alan denizlerin adları.

Türkiye'de yer alan göller ve ovalar.

İllerin yüzölçümü büyüklükleri

Türkiye'nin hangi illerin sınırda yer aldığı ve sınırda yer alan ülkelerin adları.

Siyasi Haritada Hangi Denizler ve İller Yer Alır?

Türkiye siyasi haritasında bütün iller yer almaktadır. Haritada yer alan denizler ise şu şekildedir;

Karadeniz

Akdeniz

Ege Denizi

Türkiye Haritası Bölgeler Listesi

Marmara Bölgesi

Ege Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Türkiye Haritası İller (Şehirler) Listesi

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Antalya

Ardahan

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bayburt

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Düzce

Edirne

Elâzığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hakkâri

Hatay

Iğdır

Isparta

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Karabük

Karaman

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkale

Kırklareli

Kırşehir

Kilis

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Muş

Nevşehir

Niğde

Ordu

Osmaniye

Rize

Sakarya

Samsun

Siirt

Sinop

Sivas

Şanlıurfa

Şırnak

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Tunceli

Uşak

Van

Yalova

Yozgat

Zonguldak

Türkiye Haritası Komşuları Listesi

İran

Irak

Bulgaristan

Yunanistan

Ermenistan

Nahçıvan

Gürcistan

Azerbaycan

Siyasi Harita nedir?

Siyasi haritalar, ülkelerin sınırlarını, askeri blokları ve kıtaları gösteren haritalardır. Bu haritalar sadece sınırları gösterir, ayrıca belli başlı göller ve akarsular da yer alır. Siyasi haritalar, uluslararası ilişkiler ve jeopolitik analizlerde sıkça kullanılır.

Fiziki Harita nedir?

Fiziki haritalar, yeryüzünün doğal özelliklerini gösteren haritalardır. Bunlar arasında dağlar, ova, platolar, nehirler, göller, denizler ve okyanuslar gibi doğal oluşumlar bulunur. Fiziki haritalar, coğrafi araştırmalar ve çevresel analizlerde kullanılır.

Siyasi Harita Özellikleri Nelerdir?

Siyasi haritalar, ülkelerin sınırlarını, askeri blokları, kıtaları gösterir. Bu haritalar sadece sınırları gösterir, ayrıca belli başlı göller ve akarsular da yer alır. Siyasi haritalar, devletlerin ve bölgelerin siyasi yapılarını, sınırlarını ve organizasyonlarını görselleştirmek için kullanılır.

Fiziki Harita Özellikleri Nelerdir?

Fiziki haritalar, yeryüzünün doğal özelliklerini gösterir. Bunlar arasında dağlar, ova, platolar, nehirler, göller, denizler ve okyanuslar gibi doğal oluşumlar bulunur. Fiziki haritalar, coğrafi araştırmalar ve çevresel analizlerde kullanılır.

Siyasi Haritalarda Renklerin Anlamları

Siyasi haritalarda renkler, komşu ülkeleri, kıtaların ve ülkelerin sınırlarını göstermek için kullanılır. Ülkeler için renklendirme kullanıldığında her şehir, dünya için renklendirme kullanıldığında ise her ülke farklı renkte gösterilir.

Fiziki Haritalarda Renklerin Anlamları

Fiziki haritalarda renkler, yükseklik ve derinliği temsil eder. Yeşil, düşük yükseklikleri; kahverengi, yüksek dağları; mavi, deniz derinliğini gösterir. Renkler her 500 metrede bir değişir.

Siyasi ve Fiziki Haritalar Arasındaki Farklar

Siyasi haritalar, ülke sınırlarını, illerin ve daha küçük yerleşim yerlerinin siyasi sınırlarını gösterir. İl merkezleri, illerin içinde bulunduğu bölgeler, illerin yüzölçümleri ve birbirine komşulukları gibi bilgilere ulaşılabilir. Fiziki haritada ise ülkenin coğrafi özellikleri, iki il arasındaki rakım farkı, bölgeler arası yükselti farkı, dağların konumu, ova ve düzlüklerin yaygınlığı gibi bilgiler ön plana çıkar. Türkiye Fiziki Haritası aracılığıyla ülkenin, bölgenin ve ilin nüfusu, geçim kaynakları, tarım ve sanayi faaliyetleri hakkında fikir edinmek kolaylaşır. Ancak siyasi harita bu gibi bilgilere ulaşmak için gerekli malzemeyi sağlamaz.

Türkiye'nin Matematik ve Coğrafi Konumu

Türkiye'nin matematiksel konumu, 36° – 42° Kuzey paralelleri ile 26° – 45° Doğu meridyenlerine denk düşer. Bu konumun sonuçları arasında Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık bir yerel saat farkı olması, güneş ışınlarının Türkiye üzerine hiçbir zaman dik olarak düşmemesi, iki meridyen arası uzaklığın 86 km olması ve Türkiye'nin Orta Kuşak ikliminde yer alması gibi etkiler bulunur.

Diğer Haritalar

Dünya Haritası