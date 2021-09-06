Türkiye Haritası 2024: Türkiye Siyasi Haritası - Şehirler, Bölgeler, Göller ve Türkiye'nin Komşuları İsimleri ile Listesi (Büyük & Renkli)

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Türkiye Haritası sayfamızda Türkiye Siyasi Haritası, Türkiye Fiziki Haritası, Türkiye İller Haritası, Türkiye Bölgeler Haritası gibi pek çok haritayı aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. Türkiye'nin şehirleri, komşuları ve bölgeleri gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Türkiye Siyasi Haritası ve Komşuları
Türkiye'nin idari bölgelere göre sınırlarını gösterir. İller, ilçeler ve bazen köylerin sınırlarını belirtir.
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Türkiye Bölgeler Haritası
Türkiye'nin coğrafi bölgelere (Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu) göre ayrıldığını gösterir.
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Türkiye Haritası: Genel olarak Türkiye'nin coğrafi sınırlarını gösteren haritadır. Türkiye'nin Asya ve Avrupa kıtalarında yer aldığını, komşu ülkeleri ve denizleriyle olan sınırlarını belirtir.
Türkiye İller Haritası: Türkiye'nin 81 ilini ve bu illerin sınırlarını gösterir.
Türkiye Karayolları Haritası: Türkiye'deki ana karayollarını, otoyolları ve bağlantı yollarını gösterir.
Türkiye Dilsiz Haritası: Herhangi bir yazı veya açıklama içermeyen, sadece coğrafi sınırları gösteren haritadır.
Türkiye İlçeler Haritası: Türkiye'deki tüm illerin ilçe sınırlarını gösterir.
Türkiye İl Haritası: Türkiye'nin illerini ve bu illerin sınırlarını gösterir. İller haritasıyla benzerdir.
Türkiye Yol Haritası: Türkiye'deki tüm yolları, köy yollarından otoyollara kadar tüm bağlantıları gösterir.
Türkiye İklim Haritası: Türkiye'deki iklim bölgelerini, sıcaklık ve yağış dağılımlarını gösterir.
Türkiye Coğrafi Haritası: Türkiye'nin coğrafi özelliklerini, yükseklikleri, vadileri ve diğer doğal özellikleri gösterir.
Türkiye Dağlar Haritası: Türkiye'deki dağ sıralarını, zirvelerini ve yüksekliklerini gösterir.
Türkiye Maden Haritası: Türkiye'de çıkarılan madenlerin ve yer altı kaynaklarının bulunduğu bölgeleri gösterir.
Türkiye Demiryolu Haritası: Türkiye'deki demiryolu hatlarını, istasyonları ve bağlantıları gösterir.
Türkiye Akarsu Haritası: Türkiye'deki nehirleri, gölleri ve diğer su kaynaklarını gösterir.
Türkiye Uydu Haritası: Uydu görüntüleriyle oluşturulan, Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntülerini içeren haritadır.
Türkiye Tarım Haritası: Türkiye'de hangi bölgelerde hangi tarım ürünlerinin yetiştirildiğini gösterir.
Türkiye Göller Haritası: Bu harita, Türkiye sınırları içerisinde yer alan gölleri gösterir. Van Gölü, Tuz Gölü, Beyşehir Gölü gibi büyük gölleri ve diğer küçük gölleri görebilirsiniz.
Türkiye İdari Haritası: Türkiye'nin idari bölümlenmesini gösteren haritadır. İl ve ilçe sınırlarını, belediye sınırlarını ve diğer idari bölgeleri gösterir.
Türkiye Ovalar Haritası: Türkiye'deki önemli ovaları gösterir. Örneğin; Konya Ovası, Çukurova, Bafra Ovası gibi.
Türkiye Plato Haritası: Türkiye'deki platoları gösteren haritadır. Örneğin; Erzurum-Kars Platosu, Malatya Platosu gibi.
Türkiye Jeoloji Haritası: Türkiye'nin jeolojik yapısını gösterir. Farklı jeolojik formasyonları, kayaç türlerini ve yapıları gösterir.
Türkiye Rüzgar Haritası: Türkiye'deki rüzgarın hızını ve yönünü gösterir. Rüzgar enerjisi potansiyelini değerlendirmek için kullanılır.
Türkiye Toprak Haritası: Türkiye'deki farklı toprak türlerini ve özelliklerini gösterir.
Türkiye Yağış Haritası: Yıllık yağış miktarını ve dağılımını gösterir.
Türkiye Komşuları Haritası: Türkiye'nin komşu ülkelerini ve sınırlarını gösterir.
Türkiye Nüfus Haritası: İl ve ilçe bazında nüfus yoğunluğunu gösterir.
Türkiye Yükselti Haritası: Türkiye'deki yükselti farklarını gösterir. Dağlar, tepeler ve vadileri görebilirsiniz.
Türkiye Bitki Örtüsü Haritası: Türkiye'deki doğal bitki örtüsünün dağılımını gösterir.
Türkiye Havalimanı Haritası: Türkiye'deki aktif havalimanlarını ve lokasyonlarını gösterir.
Türkiye Kuraklık Haritası: Türkiye'deki kuraklık bölgelerini ve şiddetini gösterir.
Türkiye Nehirler Haritası: Türkiye'deki nehirleri ve akış yönlerini gösterir.
Türkiye Otoban Haritası: Türkiye'deki otobanları, bağlantı yollarını ve kavşakları gösterir.
Bu haritalar, coğrafi, siyasi, ekonomik ve kültürel bilgileri görsel olarak sunar. Özellikle eğitim, planlama, turizm ve araştırma alanlarında sıkça kullanılırlar.
Türkiye haritasını siyasi olarak inceleyenler pek çok verilerle karşılaşmaktadırlar. Türkiye siyasi haritası Türkiye'nin genel bitki örtüsü ve il sınırları hakkında bilgi vermektedir. Türkiye siyasi haritasının tam olarak ne olduğu ve özelliklerini merak eden kişiler de Türkiye siyasi haritası ile ilgili araştırma serüveni içerisine girmektedirler. Son aylarda Türkiye siyasi haritası arama motorlarında en fazla araştırılan şeylerden bir tanesi olmuştur. Peki Türkiye siyasi haritası nedir? Türkiye siyasi haritası özellikleri nelerdir? Siyasi harita neyi gösterir? Bu siyasi haritada hangi denizler ve göller yer almaktadır tüm detayları ile derledik.
Türkiye siyasi haritası oldukça önemli bilgiler verir. Yerleşim alanları ve il ilçe sınırları hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Türkiye siyasi haritası Türkiye idari bölünü haritası olarak da adlandırılmaktadır.
Türkiye Siyasi Haritası Nedir?
Türkiye siyasi haritası il ve ilçe sınırlarını, yerleşim alanlarını, denizleri ve yüzölçümü hakkında bilgiler veren detaylı olarak incelenen bir harita türüdür. Türkiye siyasi haritası ile birlikte uzunluk ve alan bulma hesaplamaları da yapılabilmektedir. 1'den 1.000.000 ölçeğe kadar uzanan harita çeşitleri yer almaktadır.
Türkiye Siyasi Haritası Özellikleri Nelerdir?
Siyasi Harita Neyi Gösterir?
Türkiye siyasi haritasında gösterilen veriler şu şekildedir;
Siyasi Haritada Hangi Denizler ve İller Yer Alır?
Türkiye siyasi haritasında bütün iller yer almaktadır. Haritada yer alan denizler ise şu şekildedir;
Türkiye Haritası Bölgeler Listesi
Türkiye Haritası İller (Şehirler) Listesi
Türkiye Haritası Komşuları Listesi
Siyasi Harita nedir?
Siyasi haritalar, ülkelerin sınırlarını, askeri blokları ve kıtaları gösteren haritalardır. Bu haritalar sadece sınırları gösterir, ayrıca belli başlı göller ve akarsular da yer alır. Siyasi haritalar, uluslararası ilişkiler ve jeopolitik analizlerde sıkça kullanılır.
Fiziki Harita nedir?
Fiziki haritalar, yeryüzünün doğal özelliklerini gösteren haritalardır. Bunlar arasında dağlar, ova, platolar, nehirler, göller, denizler ve okyanuslar gibi doğal oluşumlar bulunur. Fiziki haritalar, coğrafi araştırmalar ve çevresel analizlerde kullanılır.
Siyasi Harita Özellikleri Nelerdir?
Siyasi haritalar, ülkelerin sınırlarını, askeri blokları, kıtaları gösterir. Bu haritalar sadece sınırları gösterir, ayrıca belli başlı göller ve akarsular da yer alır. Siyasi haritalar, devletlerin ve bölgelerin siyasi yapılarını, sınırlarını ve organizasyonlarını görselleştirmek için kullanılır.
Fiziki Harita Özellikleri Nelerdir?
Fiziki haritalar, yeryüzünün doğal özelliklerini gösterir. Bunlar arasında dağlar, ova, platolar, nehirler, göller, denizler ve okyanuslar gibi doğal oluşumlar bulunur. Fiziki haritalar, coğrafi araştırmalar ve çevresel analizlerde kullanılır.
Siyasi Haritalarda Renklerin Anlamları
Siyasi haritalarda renkler, komşu ülkeleri, kıtaların ve ülkelerin sınırlarını göstermek için kullanılır. Ülkeler için renklendirme kullanıldığında her şehir, dünya için renklendirme kullanıldığında ise her ülke farklı renkte gösterilir.
Fiziki Haritalarda Renklerin Anlamları
Fiziki haritalarda renkler, yükseklik ve derinliği temsil eder. Yeşil, düşük yükseklikleri; kahverengi, yüksek dağları; mavi, deniz derinliğini gösterir. Renkler her 500 metrede bir değişir.
Siyasi ve Fiziki Haritalar Arasındaki Farklar
Siyasi haritalar, ülke sınırlarını, illerin ve daha küçük yerleşim yerlerinin siyasi sınırlarını gösterir. İl merkezleri, illerin içinde bulunduğu bölgeler, illerin yüzölçümleri ve birbirine komşulukları gibi bilgilere ulaşılabilir. Fiziki haritada ise ülkenin coğrafi özellikleri, iki il arasındaki rakım farkı, bölgeler arası yükselti farkı, dağların konumu, ova ve düzlüklerin yaygınlığı gibi bilgiler ön plana çıkar. Türkiye Fiziki Haritası aracılığıyla ülkenin, bölgenin ve ilin nüfusu, geçim kaynakları, tarım ve sanayi faaliyetleri hakkında fikir edinmek kolaylaşır. Ancak siyasi harita bu gibi bilgilere ulaşmak için gerekli malzemeyi sağlamaz.
Türkiye'nin Matematik ve Coğrafi Konumu
Türkiye'nin matematiksel konumu, 36° – 42° Kuzey paralelleri ile 26° – 45° Doğu meridyenlerine denk düşer. Bu konumun sonuçları arasında Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık bir yerel saat farkı olması, güneş ışınlarının Türkiye üzerine hiçbir zaman dik olarak düşmemesi, iki meridyen arası uzaklığın 86 km olması ve Türkiye'nin Orta Kuşak ikliminde yer alması gibi etkiler bulunur.
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