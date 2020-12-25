Türkçe Öğretmeni nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Türkçe Öğretmeni olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Türkçe, Türkiye Cumhuriyetinin adı altında olana kadar göçebe olan halk tarafından (köylü ve Türkmenler) kullanırdı. Eski Türkçe Orhun ve Uygur Türkçesi idi. 15. yüzyıl sonrası Arapça ve Farsçadan esinlenerek Osmanlıca adı altında yapay bir dile bürünmüştür. 1928 yılında Latin Alfabesine dayalı Türkçe seslerini kapsayan alfabe 1 Kasım 1928 yılında Meclisten geçmiştir. Günümüzde ilköğretimde uygulanan Türkçe ders programları MEB talim ve terbiye tarafından 1981 tarihinde yayınlanmıştır.

Türkçe Öğretmeni Nedir?

Türk dili, içeriği ve yazımı hakkında bilgi veren branş öğretmenidir. Öğrencilerinin hayatı boyunca kullanacağı bilgileri aktarır. Türkçe dilini sevip, dilini benimsetir.

Türkçe Öğretmeni Ne İş Yapar?

Türkçe öğretmeni Türk dilini doğru ve düzgün şekilde öğrenilmesini sağlar. Türkçe hakkında en iyi şekilde öğrencilerine bilgi aktarımı yapar. Günlük, haftalık ve aylık olarak devlet ya da özel alanda çalışarak eğitmenlik yapar.

Türkçe Öğretmeni Nasıl Olunur?

Türkçe öğretmeni olmak için Lise de eşit ağırlık ya da sosyal bilimler alanını seçer. Üniversite sınavından 180 ve üzeri puan almalıdır. LYS sınavında da istenilen puan ve üzeri bir puanı almak gerekmektedir. Üniversiteye yerleştikten sonra 4 yıl, 8 dönemlik eğitimi başarılı ile tamamlamak. Özel sektörde çalışabilir ancak Milli Eğitim bünyesinde devlete atanmak için de KPSS sınavına girerek atanmayı beklemelidir.

Türkçe Öğretmeni Olma Şartları Nelerdir?

- Dört yıllık, sekiz dönemlik Türkçe öğretmenliği bölümünü başarı ile bitirmek.

- KPSS ye girerek atanmış olmak. ( Devlet okulunda görev yapabilmek için)

Türkçe Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

- Kendini geliştirmeyi ve öğrenmeyi sevmek.

- Akıcı bir dil ile diksiyonu düzgün şekilde konuşabilmek.

- Öğrencileri koordine edebilen, planlı ve programlı olmak.

- Motivasyonu yüksek ve enerjik olmak.

- Öğrencilerin yeteneklerini fark etmek, iyi bir gözlemci olmak.

- Sorumluluk sahibi olmak.

- Mesleğine uygun şekilde davranmak.

- Öğrencilere ders saati içerisinde bilgi aktarmak.

- Öğrencilere yaş düzeyine göre ders programı hazırlamak.

- Daha iyi ve kalıcı bilgi aktarmak için yollar aramak.

- Yazılı ve sözlü yapmak, bunun için sorular hazırlamak.

- Öğrencilere ödev hazırlamak.

- Öğrencileri bir sonraki öğrenim okuluna ön hazırlığını yapmak.

- Öğrencilerin sınav ve sözlü de aldığı notları, ödevleri düzenli şekilde saklamak.

- Desteğe ihtiyacı olan öğrencilerine ek ders vermek.

- Öğrencinin özgüvenini getirmek ve sorumluluk sahibi olmasına destek olmak.

- Kurumdaki toplantılar, seminerler gibi alanlara gitmek.

- Öğrenciye performans, proje ödevi konusu hazırlayıp, görev dağılımı sağlamak.

- Girdiği sınıfın düzenini, sakinliğini sağlamak.

Türkçe Öğretmeninin Maaşı Ne Kadardır?

Türkçe Öğretmeni 5 - 6 - 7 - 8 sınıfların dersine girmektedir. Hafta da en az 15, en çok 30 saat eğitim vermektedir. Ek ders verdiğinde saat başı 20 TL alır. 4.020 TL - 5.000 TL arası maaş almaktadır. Ancak bu özel sektörde çalışan öğretmenler için değişiklik göstermektedir. Ortalama olarak 4.100 TL alırlar.

Türkçe Öğretmeni İçin İş İmkanları Nelerdir?

Türkçe Öğretmeni iş imkanları eğitim sektöründe yer almaktadır. Devlet okulunda çalışabilir. Ek iş olarak saatlik özel dersler verebilir. Dershanelerde çalışabilir. Halk eğitim merkezlerinde eğitmenlik yapabilir. Sözleşmeli öğretmenlik yapabilirler. Yabancı kişilere Türk dilini öğretmek için eğitmenlik yapar.