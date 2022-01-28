Tren nasıl yazılır? Tren kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Diğer ulaşım araçlarının isimleri ve doğru yazılışları şu şekilde sıralanabilir: 1- Planör 2- Zeplin 3- Tramvay 4- Metrobüs 5- Denizaltı 6- Feribot 7- Şilep 8- Traktör 9- Fayton 10- Motosiklet

Tren Nasıl Yazılır?

Fransızca kökenli bir sözcük olan tren, dört harf ve bir heceden oluşur. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

TREN

Tren Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Tren kelimesi yazımı sıklıkla karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. Bunun ilk nedeni kelimenin Ti - Ren şeklinde telaffuz edilmesidir. Öz Türkçe olan kelimelerde iki sessiz harf aynı hecede yan yana gelmez. Ancak başta Fransızca ve İngilizce olmak üzere birçok Avrupa dilinde kelimeler telaffuz edildiği gibi yazılmaz. Bu nedenle kelimenin doğru yazımı şu şekilde olmalıdır. .

Tren - Doğru Kullanım

Tiren - Yanlış Kullanım

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Tren Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Kara tren, babamla annemin en sevdiği türkülerden biridir. (Doğru)

2- Nerede kaldı bu tiren? - Yanlış