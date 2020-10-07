Toprak Ana kitabını kim yazmıştır? Toprak Ana kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Toprak Ana kitabı 1963 yılında yayınlanmış bir kitaptır. Ünlü Kırgız Türklerinden olan yazar tarafından yazılmış bir eserdir. Toprak Ana Rusça dilinde yayınlanmış ve birçok dile çevrilmiştir. Toprak Ana kitabı toplam 136 sayfadır. Sovyetler Birliği zamanında yayınlanmış olan bu kitap tarihi kurgu üzerine yazılmış bir eserdir. Toprak Ana kitabı ayrıca Lennin ödülüne de layık görülmüş bir kitaptır.

Toprak Ana Kitabı Konusu ve Anafikri

Toprak Ana kitabının konusu ikinci Dünya savaşı esnasında 3 oğlunu kocasını ve gelinini kaybeden bir kadının toprak ile mücadelesini anlatan bir kitaptır. Toprak Ana kitabının ana fikri ise insanlar toprağa ve doğaya sahip çıktıkça, toprak onu her zaman besleyecektir.

Toprak Ana Kitabını Kim Yazmıştır?

Toprak Ana kitabının yazarı ünlü Kırgız Türkü yazar Cengiz Aytmatov'dur.

Toprak Ana Özet

Tolunay bir köylü kızıdır. Köyde yaşayan Tolunay, Savankul ile tanışır ve ona aşık olur. Bu aşkın sonu evliliğe kadar gider. İkisinin beraber tek bir hayali vardır, o da kendilerine yetecek ve onunla ilgilenecek bir toprağa sahip olmalarıdır. Bu evliliğin meyvesi olarak Tolunay üç tane erkek çocuk doğurur. Çocuklar zamanla anneleri ve babalarının eğitimi ile birlikte büyürler. Savankul ise ilk kez köye bir traktör ile birlikte gelir. Bu traktör sayesinde artık toprak daha da kolay işlenecektir.

Çocuklar artık iyice büyümüştür. Çocuklardan en büyüğü Tolunay'ın babası olan Kasım baba gibi biçerdöverlik yapmaya başlar. Muslubeg ise çiftlikte bir sekreter olarak çalışmaktaydı. En küçüklerinden olan Caynak ise şehirde okumayı tercih etmiştir. Öğretmen olma hayali ile eğitimine devam ediyordu. Kasım Aliman adında genç bir kızla tanışır. Oldukça güzel bir kız olan Aliman'da Kasım'a aşık olur ve evlenirler. Kasım hala traktör ile birlikte çalışıyordu. Annesi Tolunay'da Kasım'ın bu halinden son derecede mutluydu. Artık bundan daha fazla hiçbir şey onu mutlu edemezdi. Gel zaman git zaman ise artık bir savaş patlak vermişti. Bu savaş patlak verdiğinde artık hayatları hiç bir zaman eskisi gibi olmayacaktır.

Tüm köylerden yetişkin olan askerler ve eli asker tutan herkes savaşa çağrıldı. Kasım'da bundan dolayı erkenden askere çağrıldı. Savankul ve Muslubeg'de Kasım'dan hemen sonra askere gittiler. Artık Tolunay ve Aliman ve küçük oğulları olan Caynak kaldı. Tüm köylüler de yavaş yavaş askerlik zamanının geldiğini biliyordu. Savaş sürmekteydi. Bütün her yerden bomba yağıyordu. Caynak'da hepsinden habersiz askere gitmişti. Savaşın sebep olduğu ekonomik koşullardan ötürü herkes çok zor durumdaydı. Ardından Tolunay'a Kasım'ın şehit olduğu haberi gelir. Tolunay'ın dünyası başına yıkılır. Hiçbir şey artık eskisi gibi gitmeyeceğini bilir.

Toprak Ana Karakterleri

- Kasım

- Tolunay

- Caynak

- Muslubeg

- Aliman