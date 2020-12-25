Tonmaister nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Tonmaister olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Tonmaister; Almanca'da Tonmeister olarak kullanılan bir sözcük dilimize ise, Tonmaister veya Tonmayster olarak geçmiştir.

Tonmaister Nedir?

Tonmaister; seslerin hem doğru hem de kaliteli bir biçimde duyulmasını sağlayan aynı zamanda da sesleri düzenleyen bunun beraberinde kaydeden kişiye denir. Tonmaister ayrıca ton ustası olarak da adlandırılır. Bir diğer ifadeyle tonmaister; duyduğu sesleri elektronik ortamda aynı gerçeklikte çıkarabilme yeteneğine ve bilgisine sahip durumda olan, teknoloji ile sanatı bütünleştiren kişidir.

Tonmaister Ne İş Yapar?

Tonmaister; sesin mikrofonlayarak en doğru çıktıyı elde etme işlemini gerçekleştirir, Tonmaister, konserlerde, ses kayıt stüdyolarında; film veya şarkıların montaj süreçlerinde ve benzer nitelikteki sesle alakası olan alanlarda görev alarak ses düzenlemeleri yapar. Tonmaister, müzisyen ve sanatçılarla birlikte çalışmalarını yürütür. Çeşitli tesisat ve müzik sistemlerinin kurulumunu yapacak olan firmaya gerekli olan direktifleri verir ve hangi ekipmanın yahut enstrümanların kullanılacağı konusunu belirler.

Tonmaister Nasıl Olunur?

Tonmaister olmak için kişilerin, üniversitelerin müzik teknolojisi, duyusal ses sanatları tasarımı, müzik bilimleri, müzik ve sahne sanatları, ses teknolojileri ve ses mühendisliği gibi alakalı bölümlerinden birinden mezun olup yüksek lisans yapmaları gerekmektedir. Bu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan bireyler artık tonmaister olma imkanına kavuşmuş olurlar.

Tonmaister Olma Şartları Nelerdir?

Tonmaister olmak isteyen kişiler için bazı üniversitelerin yüksek lisans programları bulunmaktadır ve özel kuruluşlarda tonmaisterlık ile alakalı olarak çeşitli eğitimler verilmektedir. Tonmaister olarak çalışma şartları oldukça ağırdır. Tonmaister; yüksek sese maruz kalmak, genellikle yük kaldırmak, uykusuzluk gibi oldukça zorlu koşullar altında uzun saatler çalışmak zorunda kalır. Bu bakımdan tonmaister olmanın da bazı şartları bulunmaktadır. Bu şartlardan bazıları şunlardan oluşmaktadır;

- Sabırlı olmak,

- Disiplin sahibi olmak,

- Bilgisayar destekli müzik eğitimi almış olmak,

- Müzik teknolojisi ve benzer nitelikteki eğitimleri almış olmak,

- Üniversitelerin ilgili bölümlerinde başarıyla mezun olmuş olmak,

Tonmaister'ın Görevleri Nelerdir?

Sesle alakalı teknik konulardan sorumlu durumda olan tonmaister'ın yapmakla yükümlü olduğu görevleri arasında;

- Müzik tesisatının doğru şekilde kurulmasını sağlamak,

- Kayıt yöntemlerini belirlemek,

- Ses teknisyenlerini eğitmek ve yönlendirmek,

- Kullanılacak olan ekipmanları belirlemek,

- Ses düzenlemelerini yapmak ve ses dengesini sağlamak,

- En iyi sonuç için doğru teknolojiyi belirlemek ve yönetmek,

- Canlı ses sistemlerini belirlemek, kurulmasını ve çalıştırılmasını sağlamak,

- Ses sistemlerinin bakımını denetlemek,

Tonmaister Maaşları Ne Kadar?

Tonmaister maaşları ile alakalı olarak şu şekilde bilgiler verilebilir;

- En Düşük Tonmaister Maaşı; 4,050 TL.

- En Yüksek Tonmaister Maaşı; 5.000 TL

- Ortalama Tonmaister Maaşı; 4.525 TL

Tonmaister İçin İş İmkanları Nelerdir?

Tonmaister'ın kelime anlamı tam olarak tanımlanamamaktadır. Ancak; Ses Mühendisliği ve Ses Teknisyenliği arasında bir anlam barındırması söz konusu olmaktadır. Bu terim karmaşasının ortaya çıkmasında ise, ne yazık ki Türkiye'de ses sistemleriyle alakası olan her bireyin kendini Tonmaister olarak tanımlamasının çok büyük bir payının olması söz konusudur. Bundan dolayı da bu kelimenin anlamının, zaman içerisinde teknisyenliğe yorumlanmasına sebep olmaktadır. Tonmaister'ın pek çok çalışabileceği alan bulur. Çalışabileceği alanlardan bazılarını ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır :

- Ses ve ışık kiralama şirketleri,

- Televizyon kanalları,

- Oteller,

- Film ve dizi setleri,

- Kültür merkezleri,

- Stüdyolar,

- Ses sistemleri satışı yapan firmalar,

- Ses sistemleri uygulamaları gerçekleştiren şirketler,

- Üniversiteler.