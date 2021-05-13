Tiyatro Nedir? Kısaca Tiyatro Tanımı, Özellikleri Ve Terimleri Hakkında Bilgi

Tiyatro, oyuncular tarafından bir sahnenin üzerinde belli bir senaryo dahilinde canlı performans gösterilmesidir. Bu sahne üzerinde seyirciye jest, konuşma ve mimikler kullanılarak belli bir hikaye gösterilir. Tiyatroda önemli olan senaryo ve oyunculuk performanslarıdır.

Tiyatro Nedir?

Geçmişten günümüze tiyatro en önemli ve eğlenceli aktiviteler arasında yer almaktadır. Geçmişte ve günümüzde tiyatroya ilgi hiç azalmamıştır. Yunanca kökenli bir sözcük olan tiyatro "görme yeri" anlamına da gelir. Tiyatro ilk defa antik dönemde ortaya çıkmıştır. Tiyatro o dönemde Bağ bozumu tanrısı Dionysos için yapılan törenlerde ortaya çıkmıştır.

Geçmişten günümüze tiyatro gelişimini sürdürmüştür. Belli bir senaryo ile birlikte oyuncular tiyatro sahnesinde canlı performans gösterirler. Tiyatro sahnesinde oynayan oyuncular ve seyirciler birbirlerini net bir şekilde görebilirler. Bu da canlı performansın doğru bir şekilde seyirciye aktarılmasını sağlamaktadır.

Kısaca Tiyatro Tanımı Nedir?

Tiyatro kısa bir tanım ile sahne üzerinde oyuncular tarafından senaryoya bağlı kalınarak gösteri sunulmasıdır. Oyuncular farklı şekilde duygularını jest ve mimikleri ile yansıtırlar. Tiyatro genel olarak temsil edilen eser anlamını da taşımaktadır. Tiyatro da genel olarak sahne sanatı olarak bilinmektedir. Tiyatroda senaryo ve oyunculuk performansları da çok önem taşımaktadır.

Tiyatro Özellikleri Nelerdir?

Tiyatro genel olarak komedi, trajedi ve dram türünden oluşur. Tiyatro senaryosu hangi türde yazılır ise tiyatro da o türe ait olur. Trajedi özellikle efsanelerden oluşur. Trajedi oyunları çoğunlukla kötü bir son ile biter. Tiyatro oyunlarının özellikle üç kuralı bulunur. Buna göre tiyatro oyununda zaman, mekan ve olay birliği de yer alır.

Tiyatroda trajedi en fazla bir günü anlatırken tek bir yerde geçer. Komedi oyunlarında ise tüm durumlara esprili bir yaklaşım söz konusu olmaktadır. Karakterler töre, entrika ve benzer özelliklere de sahip olur.

Tiyatroda dram oyunlarında gerçeklik ön plana alınır. Bu durumda üç birlik kuralına da uyulmaz. Ayrıca tiyatro metinlerinin de kendine özgü olan özellikleri bulunur. Tiyatroda metinlerde karşılıklı konuşmalar yer alır. Bu konuşmalar genellikle kısa ve net cümlelerden oluşur. Tiyatronun başında oyuncu kadrosu ve oyunun yönetmeni belirtilir.

Tiyatro Terimleri Hakkında Bilgi

Sahne: Tiyatrodaki olayların oynandığı yerdir.

Perde: Tiyatro sahnesinde olayların gelişimi doğrultusunda bölümler oluşur.

Kostüm: Tiyatroda oyuncular giydikleri kıyafetlerdir.

Dekor: Tiyatro oyununa göre sahnenin belli başlı malzemeler ile hazırlanması için kullanılan ürünlerdir.

Aktrist: Tiyatrosu kadın oyuncu

Aktör. Tiyatrocu erkek oyuncu

Yönetmen: Tiyatro oyununu sahneleyen kişidir.

Makyaj: Oyuna çıkmadan önce rol gereği yüz ve saçlardaki değişikliklerdir.

Rol: Senaryoya göre oyuncuların uyguladıkları sahne görevleri

Mimik: Tiyatrocuların rol gereği yaptıkları kaş, yüz ve göz hareketleridir.

Kulis: Tiyatroda sahne arkasına verilen isimdir.

Epizot: Tiyatrodaki ana olayın dışında kalan ikinci bir olaydır.

Mizansen: Tiyatro oyununun sahneye konması ile oluşturulan düzen.

Tirat: Sahnede yapılan efsane konuşmalara verilen isim.

Suflör: Tiyatroda oyuncuların oynadıkları sırada konuşmalarını sessiz bir şekilde hatırlatan kişidir.

Jest: Tiyatrocuların sahnede yaptıkları her türlü kol, el ve yüz hareketleri

Opera: Tiyatro sahnesinde sözleri de müzik eşliğinde söylenen seçkin konuların bütünüdür. Bu müzikli bir tiyatro çeşidi olarak da bilinmektedir.

Replik: Tiyatro oyununda oyuncuların birbirlerine yönelik söyledikleri sözlerin bütününe verilen isimdir.

Doğaçlama: Herhangi bir senaryoya bağlı kalmadan kendiliğinden söylenen sözlere denilmektedir.