Tipografi nedir ve nasıl yapılır? Tipografi kuralları, terimleri, çalışmaları ve örnekleri hakkında bilgi

Tipografi rakam, işaret/sembol ve harfler kullanılarak yapılan yazı ve tasarım sanatı olarak tanımlanmaktadır. Tipografi nedir? Tipografi nasıl yapılır? Tipografi kuralları ve terimleri nelerdir? Tipografi çalışmaları örnekleri. Bu başlıklar ile tipografi konusunu sizin için ele aldık.

Tipografi Nedir?

Tipografi ise grafik tasarım alanında kullanılan bir tekniktir. Rakam, harf, simge ve işaretler kullanılarak yazı yazma sanatıdır. Yunanca olan 'typos' form ve 'graphia' yazmak kelimelerinden türemiş bir kelimedir. Anlatılmak istenen şeyi rakam, harf ve işaretleri kullanarak bir form oluşturma biçimidir. Günümüzde görsel sanatlar ve grafik tasarımda en çok kullanılan tasarım teknikleri arasında ilk sıralarda yerini almaktadır.

Grafik tasarım hem basılı yayınlarda hem de dijital ortamda büyük bir kullanım alanına sahiptir. Verilmek istenen mesajı görsel ve metinleri kullanarak ve organize ederek, farklılaştırarak verme sanatıdır. Özellikle farklılaşmak ve özgün olmak isteyen firma, kurum, kuruluş ve markalar için grafik tasarım büyük önem taşımaktadır.

Tipografi Nasıl Yapılır?

Tipografi çalışması yapım aşamasında öncelikle verilmek istenen mesaj belirlenmektedir. Bu mesajı en keskin ve belirgin olarak şekillendirme planı yapılır. Planlama sürecinde yazı rengi, içeriği ve dikkat çekilecek noktalar belirlenir.

Olumlu ve rahat bir konuda yapılan tipografi de canlı renkler ve farklı sayılacak yazı fontları tercih edilir. Kurumsal ve ciddi bir konuda yapılan tipografi çalışmasında klasik yazı stilleri ve klasik renkler tercih edilir. Bir marka ya da tanıtım logosu yer verilmesi halinde de renklendirme tüm tasarıma uygun seçilir.

Etkili bir tipografi çalışması dikkatli ve teknik yönlere dikkat edilerek yapılmaktadır. Belli kurallara dikkat edilmesi dışında özgün ve yaratıcı bir çalışma yapma olanağı sağlamaktadır. Oldukça zengin ve gösterişli bir çalışma olabileceği gibi sade ve yine şık bir tasarım yapmak ta mümkündür.

Tipografi Kuralları ve Terimleri Nelerdir?

Tipografi çalışmalarında en belirgin ve değişmeyen kural her çalışmanın kendine özgü olmasıdır. Ayrıca tipografi çalışmalarında verilen mesaj, içerik kadar estetik bütün görünüm de son derece önemlidir. Başlıca diğer kurallar şu şekilde sıralanabilir;

Yazı fontu ve büyüklüğü: Yazılar için seçilen yazı stilinin kullanmak istenilen boyutlarına en yakın olanı seçilmelidir. Böylece yazı büyüklüğü ve harf arası boşluklarda çok fazla bir değişiklik yapmayarak, kaliteli bir görüntü elde edilebilir. Yazının kullanıldığı dile uygun fontlar tercih edilmektedir. Bu da hem estetik açıdan hem de teknik açıdan başarı elde edilmektedir.

Renk seçimi: Renk seçimi oldukça önemlidir. İşlenen konuya ve seçilen yazı stiline uygun renk seçilmelidir. Ciddi bir konu işlenirken daha koyu ve klasik renkler tercih edilmelidir. Eğlenceli bir konuda ise canlı ve sıcak renkler tercih edilir. Ayrıca vurgulanmak istenen kelime ya da işaretler zıt renklerle yazılır.

Genel görünüm: Yazıların orantılı olması oldukça önemlidir. Kenar boşluklar, harf ve işaretler arasındaki boşluklar orantılı olmalıdır. Satır uzunluğu ayarında olmalıdır.

Leading: Satırlar arasında bulunan boşluktur.

Kerning: Harfler arasında olan boşluk ölçüsüdür.

Espas: Kelime ve paragraflar arası boşluktur.

Traking: Bir satırdaki karakterler arası boşluktur.

Display typ: Başlık, manşet yazısıdır.

Text typ: Gövde metindir.

Tipografi Çalışmaları ve Örnekleri

Tipografi çalışmaları ile etkili ve dikkat çeken bir tasarım yapılmaktadır. Reklam, ürün tanıtımı ve firma markası oluşturmada rahatlıkla kullanılabilmektedir. Tipografi çalışmaları hem dijital ortamda hem de basılı olarak kullanılmaktadır.

Tipografi örnekleri son derece estetik çalışmalar olduğunu göstermektedir. Özellikle de ürünlerin üzerine basılmış oldukları çalışmalar dikkat çekmektedir.