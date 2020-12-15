Thomson Atom modeli nedir? Thomson Atom modeli özellikleri, eksiklikleri ve maddeleri hakkında bilgi

Atom teorisinin temeli günümüzde her şeyin atomlardan oluşmasına dayanmakta olup Thomson atom modeli atomun yapısını tanımlamış bilimsel modellerden birisidir.

Thomson Atom Modeli Nedir?

Thomson atom modeli aslında atomun yapısını tanımlamakta olan birkaç bilimsel model arasında yer almaktadır. İlk kez katot ışınlarını anlamaya çalışan İngiliz olan fizikçi Joseph John Thomson’un tarafından elektronların parçacık şeklinde tanımlamasından çok kısa bir süre sonra da 1904 yılında ortaya atılmıştır. Aynı zamanda da üzümlü bir kek modeli olarak bilinmektedir.

Thomson Atom Modeli ve Özellikleri

Thomson atom modeli günümüzde atom modelleri içinde yer alan önemli basamaklardan birisi olmaktadır. İlk basamak atom modeli olan Dalton atom modeli olmaktadır. Thomson, geliştirdiği bu model ile de Dalton’un modelini ileriye taşımıştır. Bu modelin de en büyük olan özelliği elektron fikrinin de ortaya konmasıdır.

Thomson atom modeli maddeler şeklinde kısaca şöyle özetlenmektedir. Bunlar;

Atom küre şeklinde olup çapı oldukça küçük olmaktadır. Atom içinde pozitif yük havuzu bulunmakta ve bu havuzun içinde de homojen bir şekilde dağılmış olan negatif yükler bulunmaktadır.

Pozitif yüklerin ve negatif yüklerin sayıları birbirine eşit olup pozitif yüklerin kütlesi var iken negatif yüklerin kütlesi nerdeyse yok denecek kadar az olmaktadır. Bu negatif yüklerin ve pozitif yüklerin eşit sayıda atom içinde yayılması oldukça önemli bir maddedir.

Özellikle de atomdan atoma geçmekte olan elektron fikri bu atom modelinin en önemli noktası olmaktadır. Negatif yükün de pozitif yüke göre çok daha fazla düşük bir kütleye sahip olduğu ve atomların yük dengesinin içerisinde olması da oldukça önemli bir noktadır. O dönemde Thomson ayrıca değişik gazlarda yapmış olduğu bazı deneyler ile de her atomun elektron yükünün de kütlesine oranını hesaplayıp elektronu keşfetmiştir. Buna ek olarak elektron veren atomun artı yani pozitif yüklü olacağını ispatlamıştır.

Atom içerisinde proton ve de elektronun homojen bir şekilde dağıldığını da tanımlamıştır. Aslında bu yüzden bu modele üzümlü kek modeli Thomson atom modeli denilmektedir. Yani negatif yüklü olan üzünler pozitif yüklü olan kek içinde dağılacaktır. Rutherford sonrasında yaptığı deney ile proton ve de elektronun tam olarak homojen bir şekilde dağıldığı ilkesini de çürütmüştür. Ayrıca elektronlar bu artı olan madde içinde gömülü olup hareket etmezler.

Buna ek olarakta elektronların kütlesi çok küçük olmaktadır.

Thomson Atom Modelinin Eksiklikleri ve Hataları

Thomson atom modelinde bilimsel anlamda çok ciddi bir ilerleme sağlanmış olsa da her model gibi Thomson atom modelinde de çeşitli eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksikler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Thomson atom modelinde çekirdek kavramı yoktur ve tanecikler atomun her tarafına çeşitli olarak dağıldığı düşünülmektedir. Bu atom modelinde nötron gibi yüksüz olan taneciklerden de söz edilmemiştir. Ayrıca elektron ve de protonların atomda bulunacağı bazı yerler rastgele düşünülmüştür. Fakat bu eksikliklere rağmen ortaya konmakta olan bu bulgular çok önemlidir. Bu sebep ile Thomson atom modelini de bilimsel gelişim açısından oldukça önemli bir basamak olarak değerlendirmek mümkündür. Bu modelden çok kısa bir süre sonra da Rutherford, ortaya koyduğu model ile Thomson atom modelinin bir aşaması da daha geliştirmiştir. Tüm bu anlatıma göre Thomson atom modeli geliştirilerek günümüze kadar gelmiştir.