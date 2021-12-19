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Thales teoremi nedir ve ispatı nasıl yapılır? Thales teoremi örnekleri ile konu anlatımı

Thales teoremi nedir ve ispatı nasıl yapılır Thales teoremi örnekleri ile konu anlatımı

Thales teoremi son zamanlarda oldukça fazla karşılaşılmakta olan bir teorem olma özelliğine sahiptir. Thales teoremi ile karşılaştığınız zaman siz de bu teorem ile ilgili olarak daha detaylı bir şekilde bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Thales teoremi nedir ve ispatı nasıl yapılır? Thales teoremi örnekleri ile konu anlatımı ne şekilde yapılmaktadır tüm detayları ile sizler için derledik.

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 Thales teoremi, özellikle geometri alanında sıklıkla karşılaşılmakta olan bir teorem olma özelliğine sahiptir. Thales teoremi denildiği zaman ilk olarak çemberler akla gelmektedir. Çemberlerle ilgili olarak işlem yapılırken Thales teoreminden sıklıkla faydalanıldığı bilinmektedir. Aynı zamanda üçgende benzerlik konusu içerisinde de Thales teoreminden yararlanılmaktadır. 

 Thales Teoremi Nedir ve İspatı Nasıl Yapılır? 

 Thales teoremi özellikle çemberler ile ilgili işlem yapılırken faydalanılmakta olan bir teorem olarak bilinmektedir. Thales teoremi aynı zamanda çevre açı kurallarının özel bir hali olarak da bilinmektedir. Çember de açı ile ilgili bir teorem olduğu bilinmektedir. Thales teoremi aynı zamanda üçgenlerde de kullanılmakta olan bir teorem olarak bilinmektedir. 

 Thales teoremi özellikle bir dairenin merkezini daha dik açılı bir nesne kullanarak bulmak için kullanılmakta olan bir teoremdir. Thales teoremi olarak bilinmekte olan teoriye göre aynı zamanda açıları aynı olan benzer üçgenlerin kenarları arasında da bir bağıntı bulunduğunu söylemek mümkündür. 

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 Thales teoreminde üç farklı ispat bulunduğunu söylemek mümkündür. İspatlardan birincisi, üçgenin iç açıklarının toplamının 180 dereceye eşit olması ve aynı zamanda bir ikiz kenar üçgenin taban açılarının eşit olması şeklinde ifade edilebilir. İkinci ispat ise trigonometri kullanılarak yapılabilmektedir. Özellikle Pisagor tarafından bulunan trigonometrik özdeşlik de Thales teoreminin ispatı niteliğindedir.

 Son olarak üçüncü ispat ise daire içerisindeki bir üçgen göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. 

 Thales Teoremi Örnekleri ile Konu Anlatımı 

 Thales teoremi, üçgende benzerlik konusu içerisinde işlenmekte olan bir teorem olarak bilinmektedir. Thales teoreminin üçgende ve çemberde oldukça fazla bir şekilde kullanıldığını söylemek mümkündür. Geometri çalışırken Thales teoremi ile oldukça fazla karşılaşıldığı da ifade edilebilir. Thales teoremleri farklı özelliklere sahip olarak bilinmektedir. 

 Birinci Thales teoremi, birbirine paralel bir şekilde bulunan üç veya daha fazla doğrunun kendilerini kesen doğruların üzerinde uzunlukları karşılıklı ve orantılı doğru parçaları olarak ayrılmasıdır. İkinci Thales teoremi ise birbirine paralel olan iki doğrunun kesişen iki doğru ile kesişmesi durumunda bir üçgen oluşur. Oluşan üçgenin karşılıklı kenar uzunluklarının da eşit olduğu söylenebilir. 

 Geometri işlemlerini çözerken Thales teoremlerinin uygulanması bir çok sorunun çözümünde büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Thales teoremi özellikle üçgenlerde ve çemberlerde sıklıkla kullanılmakta olan bir teorem olarak bilinmektedir. Thales teoreminin bir çok açıdan kullanılması kolaylık sağlamaktadır. Bir çok soru çözümünde Thales teoremini kullanarak pratik bir çözüm uygulamak mümkün olmaktadır. 

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 Thales Teoremi Hakkında 

 Thales teoremi, birbirine paralel olan doğrular kesenler üzerinde karşılıklı olarak orantılı parçalar oluşturmaktadır. Üçgenlerde işlemlerin çözülmesini kolaylaştırıcı bir etki sağlamaktadır. Aynı zamanda Thales, tarihteki ilk bilim insanı olarak da bilinmektedir. Thales teoremine göre bir daireyi herhangi bir çap ikiye bölmektedir. Üstelik iki kesişen doğrunun karşısındaki açılar birbirine eşittir. İkizkenar üçgenlerin taban açıları birbirine eşit olarak ifade edilmektedir. İki üçgenin kenarlarının birbirine eşit olması durumunda denk olduğu bilinmektedir. 

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 Dairenin içerisine bir çap çizilmesi durumunda çizilen bu çapla iki doğru parçanın eşleşmesi sonucu dik bir açı oluşturur. Thales teoremi, geometride sıklıkla kullanılmakta olan bir teorem olma özelliğine sahiptir. 

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