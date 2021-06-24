TEVİTÖL çevrim içi tanıtım günleri

21’inci yüzyıl becerileri ile çağdaş, akademik, kültürel birikim kazanan ve sosyal etki yaratan öncüler yetiştirmek için çalıştıklarını söyleyen Okul Müdürü Mustafa Aydos, “Hedefimiz sadece akademik açıdan değil hayatın her alanında başarılı olan, tam donanımlı bireyler yetiştirmek. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın problem çözen, etkili kararlar alabilen, liderlik yapabilen, yaratıcı, esnek, demokratik değerleri olan bireyler olması için çalışıyoruz. Özel bir seçim sistemiyle öğrencilerimizi seçiyoruz. Son 4 yılın verilerine göre YKS’ye hazırlanan öğrencilerimizin yüzde 30’u üniversite giriş sınavlarında tercih ettikleri puan türlerinde ilk binde yer alıyor. Bunun yanı sıra okulumuz araştıran, sorgulayan, çok iyi düzeyde İngilizce bilen, merak eden ve kendi kendine öğrenen bireyler yetiştiriyor. Okuldaki öğrencilerin yüzde 85’inden fazlası çeşitli oranlardan burslardan faydalanıyor” dedi.