Testosteron nedir ve ne işe yarar? Testosteron hormonu nasıl arttırılır

Vücuttaki tüm sistemler birbirine bağlı şekilde çalışır. Hormonlar olmasa vücuttaki bütün sistem durur. Hormonların içerisinde yer alanlardan biri de testosteron hormonudur. Testosteron hormonu neredeyse herkes tarafından erkeklik hormonu olarak bilinir fakat tam olarak ne işe yaradığı genellikle bilinmez.

Testosteron Nedir ve Ne İşe Yarar?

Testosteron hormonu erkeklerde olan ve testislerden salgılanan bir hormondur. Androjenler, çocukların cinsel olgunluğa ulaştıklarında, yetişkin bir erkek birey olabilmeleri için salgılanan seks hormonlarındandır. Adölesan dönemde artan miktarlarda salgılanırlar. Erkeklerin genel sağlığı, üreme sağlı, büyümeleri ve özellikle de erkeklik özelliklerinin gelişimleri için oldukça önemli olan bir hormondur.

Testosteron hormonu kadınlarda böbrek üstü bezi ve yumurtalıklardan çok az miktarda salgılanır. Testosteron hormonu erkeklerde ve kadınlarda libidoyu etkiler ve cinsel isteği arttırır. Kadınlarda zaman içinde seks hormonu olarak isimlendirilen östradiole dönüşür. Testosteron hormonu temel olarak erkeklerde sperm üretimini sağlarken aynı zamanda kas kütlesi ve gücünün, kemik yoğunluğunun, saçların sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Testosteron Hormonu Nasıl Arttırılır?

Stres nedeniyle erkeklerde kortizon hormonunun olması gerekenden fazla salgılanması, bir takım metabolik hastalıklar, yetersiz uyku, sigara ve alkol tüketimi testosteron seviyesini düşürür.

Testosteron eksikliğinin tedavisinde kişiden kişiye, yaşa ve eksikliğin temel nedenine göre farklı tedavi uygulanır. Genel olarak testosteron hormonu takviyesi verilir. Testosteron iğneleri ve testosteron replasmanı da uygulanabilir. Testosteron tedavisinin yanı sıra beslenme alışkanlıklarını değiştirmek de hormonun arttırılmasında etkilidir.

Magnezyum ve çinko açısından zengin kaynaklar tüketilmelidir.

D vitamini takviyesi alınmalıdır.

Keratin takviyesi alınmalıdır.

Gece saatlerinde en az 8 saat olacak şekilde yeterli miktarda uyunmalıdır.

Düzenli olarak egzersiz ve spor yapılarak da testosteron seviyesi arttırılabilir.

Olabildiğince stresten uzaklaşılmalı, sigara ve alkol kullanma alışkanlığı olanlar bu davranışları bırakmalıdır.

Şeker tüketimi sınırlandırılmalıdır.

Fazla kilosu olan bireyler bu kilolardan kurtulmalıdır.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler, avokado, sarımsak, kırmızı et, muz ve karides tüketimi hormonun yükselmesini sağlayabilir.