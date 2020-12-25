Terapist nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Terapist olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Fen - Edebiyat fakültelerinin psikoloji bölümünden mezun olanlar terapistlik yapabilir. Bunun dışında sanat terapisi sertifikası veren kurslara kayıt olmak da mümkün. Kursun sonunda alınan sertifika ile terapi ve danışmanlık merkezi açılabilir. Psikolog ve psikiyatristler dışında terapistlik yapabilecek diğer meslekler şunlardır: Yaşam koçları, enerji uzmanları, eğitmenler ve danışmanlar.

Terapist Nedir?

Psikolojik rahatsızlıkların, kaygı bozukluklarının ve sosyal fobilerin tedavisi için terapi düzenleyen uzmanlara terapist denir. Terapistler, kendisinden danışmanlık hizmeti alan kişileri soruları ile yönlendirerek hastalığın kaynağını bulur.

Terapist Ne İş Yapar?

Psikologlar uzmanlık alanına göre birçok farklı terapi uygular. Çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları sorunları çözmek için uyguladıkları terapiye Aile Terapisi adı verilir. Davranışçı terapiler ise daha çok fobi ve anksiyete bozukluklarının tedavisinde tercih edilen bir yöntemdir. Kaygıların kaynağını bulan psikologlar, kişilerin fobilerinden kurtulmasını sağlar.

Psikologların uyguladığı diğer terapiler şunlardır:

1- Hipnoz terapisi: Kişilerin bilinç altında gizlenen duygu ve düşünceleri ortaya çıkarmak için uygulanan bir tedavi yöntemidir.

2- Çift terapisi: Çift terapileri de aile terapileri gibi sadece uzman psikologlar tarafından tatbik edilir.

3- Oyun terapisi: Çocukların bilişsel gelişimine destek veren oyun terapileri, dikkat dağınıklığı ve odaklanamama sorunlarını çözmek için de uygulanır.

Terapist Nasıl Olunur?

Terapist olmak için 4 yıllık lisans programı olan psikoloji bölümünden mezun olmak gerekiyor. Psikoterapi eğitimi veren özel kurumlara başvurarak sertifika almak mümkündür.

Terapist Olma Şartları Nelerdir?

Fen - Edebiyat fakültelerinin psikoloji bölümünden mezun olanlar terapist olabilir. Kliniklerde terapist ve mahkemelerde adli psikolog olmak içinse yüksek lisans yapmak şarttır. Psikiyatrist ve psiko-terapist olmak içinse yerine getirilmesi gereken şartlar farklıdır. Psikoterapist olmak isteyenler Tıpta Uzmanlık Sınavında başarılı olmaları ve zorunlu stajlarını tamamlamaları gerekiyor.

Bir terapistte bulunması gereken nitelikler ise şunlardır:

1- Gözlem ve analiz gücü yüksek olmalı.

2- Okumayı ve araştırmayı sevmeli.

3- Detaycı olmalı.

4- Hasta mahremiyet hakkına saygı göstermeli.

5- Terapiyi gerçekleştiren psikolog ya da danışman ise belli başlı vakalarda hastasını psikiyatriste yönlendirmelidir.

Terapistin Görevleri Nelerdir?

1- Terapi sırasında notlar alıp o notlara göre sorular sormak.

2- Aldığı cevaplar doğrultusunda tanı koymak.

3- Yeni terapi yöntemlerini araştırmak.

4- Duygu - durum bozukluğu ve monofobi (yalnız kalma korkusu) gibi rahatsızlıkları tedavi etmek.

5- Aile terapileri yapıp çiftlerin sorunlarını dinlemek.

6- Konuşma güçlüğü çeken çocuklar için özel terapiler uygulamak.

7- Uyku bozukluğu olan hastaları tedavi etmek.

8- İlişkilerin sorun yaşayan çiftlere öneriler sunmak.

Terapist Maaşları Ne Kadar?

Terapistlerin maaşları devlet kurumlarında ve özel sektörde farklılık göstermektedir. Devlette bir terapistin aldığı en düşük maaş 2500 - 3000 TL arasındadır. Bir psikoloğun aylık ortalama kazancı 4000 - 5000 TL arasında değişiyor. Özel bir klinikte terapistlik yapan psikologların aldıkları en yüksek maaş ise 5000 - 6000 TL arasındadır.

Terapist İçin İş İmkanları Nelerdir?

Günümüzde terapistler birçok farklı kurumda çalışma şansına sahip. Bu kurumların başında özel klinikler ve hastaneler geliyor. Çalışabilecekleri diğer kurumlar şu şekilde sıralanabilir:

1- Danışmanlık hizmeti veren kurumlar

2- Psikolojik destek ve terapi merkezleri

3- Rehabilitasyon merkezleri

4- Eğitim kurumları