Teknisyen nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Teknisyen olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Teknisyenler sektör ile ilgili mesleki bilgi ve becerilere sahip olan ara elemanlar olmaktadır. Günümüzde bu meslek dalında olan kişiler genel olarak ilgili sektörde hemen her şeyin sorumlu olduğu önemli kişilerdir.

Teknisyen Kimdir?

Teknisyenlik günümüz koşullarında teknik bilgi ve de beceri isteyen işlerde çalışabilen kişilere verilen bir unvandır. Mesleki bilgi ve ya mesleki becerilerine göre çok çeşitli isimler alırlar. Örnek olarak uçak teknisyeni ve ya elektrik teknisyeni gibi isimler ile anılırlar. Pek çok farklı alanda uzmanlaşan teknisyenler, devlet kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörlerde çalışabilir ve ya kendi iş yerlerini açabilir.

Teknisyen Ne İş Yapar?

Teknisyenlik yapan kişiler belli bir alanda teknik işler ile ilgilenmektedirler. Özellikle bu kişiler üretim süreçlerinde faaliyetler gösterirler. Çalıştıkları alanlarda neredeyse hemen hemen her şeyden sorumlu olurlar. Makine özelinde olmaması ile birlikte pek çok noktada da bakım ve onarım çalışmalarına katkı sağlarlar.

Teknisyen Nasıl Olunur?

Günümüzde teknisyenler genellikle mesleki eğitim vermekte olan lise ve denginde eğitim kurumlarından mezun olan kişiler için kullanılır. Teknisyen olabilmek amacı ile ticaret, tekstil, teknik, seramik ve ya endüstri meslek liselerini de bitirmek gereklidir.

Teknisyen Olma Şartları Nelerdir?

Teknisyenlik genel olarak tercih edilen bir meslek dalıdır. Teknisyen olma şartları arasında aşağıdaki maddeler bulunmaktadır. Bunlar;

Kendi sağlığını ve çalışma arkadaşlarının sağlığını gözeterek kurallara riayet etmek, genel kadro çalışmasına uygun olmak, bilinen iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak, disiplinli ve özverili olacak şekilde çalışmak, bakım, onarım ve ya üretim süreçlerinde prosedürlere uygun olacak şekilde belirlenmiş görevleri de iyi bir şekilde yerine getirebilmektir. Ayrıca eğitimlere katılmak, başarılı olmakta teknisyen olma şartlarından olmaktadır.

Teknisyen Görevleri Nelerdir?

Teknisyenlerin genel görevleri yaptıkları alana göre çok çeşitli sorumluluklara sahip olmaktadır. Herhangi bir sektörde uzmanlaşması beklenen teknisyenler, genelde uzmanlık alanlarına göre bir teknik bilgi ve ya becerileri yardımıyla bakım, onarım ve üretim süreçlerinde çalışmaktadır. Bütün teknisyenleri ilgilendirmekte olan çeşitli görev ve sorumluluklar bulunur ve bunlar;

Amir, şef ve ya diğer yetkili personeller tarafından verilen görevi, iş sağlığı ve de güvenliğine uygun olacak şekilde yerine getirmek, genel iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmak, belgeleri düzenleyebilmek, gerek duyulduğu zamanlarda farklı alanlarda çalışabilmek, test ve ya kontrol işlemlerini yapabilmek ve buna ek olarak yeni araç, teknolojilere uyum sağlamak olmaktadır.

Teknisyen Maaşları Ne Kadardır?

Ülkemizde 2020 itibari ile devlet kadrolarında bir yer bulabilirler ise 4.345 tl maaş almaktadırlar. Özel sektörde çalışan teknisyenlerde ise bu ücret değişmektedir. Teknisyenlerde maaş aralığı kurumdan kuruma ve ya uzmanlık alanına göre değişebilir. Ancak ortalama olarak 2500 tl ile 4000 tl arasında bir maaş skalasından bahsetmek mümkün olur.

Teknisyen İş İmkanları Nelerdir?

Günümüzde yer alan esnek saatler nedeni ile teknisyenlerin genel çalışma koşulları zor olmaktadır. Ayrıca her iş ile ilgilendikleri için yoğun olabilmektedirler. Buna ek olarak üretim süreçlerinde çalışmakta olan teknisyenler tarafından, üretimlerin durması gibi riskin baskısı hissedilmektedir. Fakat bunlara rağmen teknisyenlerin iş imkanları çok fazladır. Hemen hemen her sektörde ve devlet kurumlarında teknisyen ihtiyacı duyulmaktadır. Bu nedenle gönül rahatlığı ile tercih edilebilecek bir meslektir.