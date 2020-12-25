Teknik Ressam nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Teknik Ressam olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Her mesleğin kendine göre bir görevi ve şartı bulunur. Özellikle mesleklerin sahip olduğu görevler genellikle aldıkları maaşlarla da ilgilidir. Teknik ressam olan kişilerin de bazı sorumlulukları ve iş alanları bulunur. Bu sorumluluklar ile tecrübe durumları arttıkça teknik ressamların aldığı maaşlar da doğrudan artış göstermektedir.

Teknik Ressam Nedir?

Teknik ressam, özellikle imalat, inşaat, mühendislik ya da inşaat endüstrisi içerisinde kullanılan tüm malzemeler ya da makinalarla ilgili tasarım fikirlerini bir projeye dönüştüren kişilerdir. Devasa fabrikalarda yer alan tüm makina ve diğer ekipmanların tasarımından teknik ressamlar sorumludur. Genellikle bu açılan teknik ressamların alanları mühendislik, imalat ya da inşaat endüstrisi şeklindedir.

Teknik Ressam Ne İş Yapar?

- Teknik ressamlar, bilgisayar ve yazılım programlarını kullanarak inşaat ile imalat kısımlarında kullanılmak üzere bazı teknik çizimler yapmaktadır.

- İnşaat ve imalat endüstrisine çeşitli yazılımlar kullanarak tasarımlar hazırlarlar.

- Genellikle mimar ve mühendisler ile ortak çalışmalar yaparak bir projenin ihtiyaçlarını karşılarlar.

- İnşaat ve imalat endüstrisinde kullanılacak ürünleri ve malzemeleri incelerler.

- Mimari tasarım ve binalarda, özellikleri analiz ederler.

- Bina ölçümlerini belirlemek için şantiyelerde görev alırlar.

- Oluşturdukları çizimler ve yarattıkları ürünler için çeşitli bakım ve özellik kılavuzları hazırlarlar.

- Teknik çizimleri inceler ve gerekli raporları tutarlar. Bu görevlerini hepsi aslında teknik ressamların iş alanlarını oluşturmaktadır.

Teknik Ressam Nasıl Olunur?

Teknik ressam olmak için öncelikle 2 yıllık ön lisans eğitimi veren meslek yüksekokullarına gitmek gerekir. Meslek yüksekokulları içerisinde makine resim ve konstrüksiyon bölümünden mezun olan kişiler, teknik ressam olarak mesleğe katılabilirler. Bölümü bitiren ve 2 yıllık önlisans programından mezun olan kişiler teknik ressam olmak için çeşitli mühendislik ya da mimarlık firmalarında görev alırlar. Fakat bu bölümü okumayan ve meslek yüksekokullarından mezun olmayan kişiler de çeşitli eğitimler sonrasında teknik ressam olarak göreve başlayabilir. Bazı eğitim akademilerinde teknik ressamlık için sertifika programları düzenlenmektedir. Bu eğitimlere katılarak sertifika olan kişilerde teknik ressam olarak göreve başlayabilir.

Teknik Ressam Olma Şartları

Teknik ressam olma şartlarından en önemlisi her meslekte olduğu gibi eğitimdir. Meslek yüksekokulların bu alana yönelik olan eğitim bölümlerinden mezun olan kişiler teknik ressam olarak anılırlar. Yani teknik ressam olmak istiyorsanız öncelikle meslek yüksekokullarında 2 yıllık önlisans programlarına katılmanız ve okuldan mezun olmanız gerekir. Eğer, bu eğitimi almamışsanız farklı akademiler aracılığıyla da bu eğitimin sertifikasına sahip olabilirsiniz. Kısacası teknik ressam olma şartları arasında mutlaka bu eğitimi almak ya da bu eğitimi aldığınıza dair bir sertifikaya sahip olmak gerekmektedir.

Teknik Ressam Maaşları

Teknik ressam olarak iş hayatına atılan kişilerin genellikle ilk yıllardaki maaşları asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Fakat teknik ressam olarak belli bir tecrübeye sahip olan ve 5 yılı aşan tecrübeli kişiler için maaşlar genellikle 3000 ve 4000 aralığında yer almaktadır. Yani bu meslek grubu içerisinde kendinizi geliştirerek iyi projelerde alınarak maaşınızı 3000 ile 4000 aralığını taşıyabilirsiniz.

Teknik Ressam İş İmkanları

Günümüzde artık her proje belli bir tasarımdan ve teknik işlemlerden geçmektedir. Özellikle endüstri, imalat ve inşaat alanlarında bilgisayar destekli tasarımlar oldukça fazladır. Bu nedenle teknik ressamlara olan ihtiyaç da her geçen gün giderek artmaktadır. Teknik ressamların bu açıdan iş imkanları genellikle mimarlık ve mühendislik firmalarıdır. Teknik ressamlar genellikle özel sektörde yer aldıkları gibi bazı durumlarda kamu kurumlarında da görev alabilirler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, teknik ressam konusunda en fazla kontenjan açan kamu kurumlarından birisidir. Eğer özel sektörde çalışmak istiyorsanız teknik projeleri danışmanlık yapan firmalarda da görev alabilirsiniz.