Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı günümüzde oldukça önemli olan mesleklerden bir tanesidir. Özellikle tehlikeli madde depolaması ve taşıması yapan firmaların denetlenmesi ve güvenliğin sağlanması nedeniyle bu mesleğin önemi büyüktür.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, tehlikeli olan maddelerin taşınması, depolanması, ambalajlanması durumlarında güvenliği sağlamak amacı ile denetlemeler yaparak önlemler alan kişilerdir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Ne İş Yapar?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı görev tanımı ve yükümlülükleri maddeler halinde sıralanmıştır;

Tehlikeli maddelerin taşınmasının güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli danışma hizmetleri vermekte ve önlemler alınmasını sağlamaktadır.

Tehlikeli madde nakliyesi yapacak olan firmaların düzenli bir şekilde kontrollerini ve denetimini yapar.

Tehlikeli madde taşıması yapan firmaların, Tehlikeli Madde yönetmeliği çerçevesinde işlerini yürütmesini sağlamaktadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, tehlikeli madde tanımlarını yapar ve bu maddelerden toplumun korunması amacı ile çalışmalarını yürütür.

Herhangi bir sorun olması durumunda acil durum prosedürlerinin uygulanmasına öncülük eder.

Tehlikeli madde ile alakalı kaza durumları ya da yasanın ihlal edilmesi gibi durumların tespitinden ve rapor hazırlanmasından sorumludur.

Kaza ve ihlallerin tekrar etmemesi için kuruluşlara çeşitli yaptırımlar uygular.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan personelin bilgilendirilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesinden sorumludur.

Mevzuatı yakından takip eder ve herhangi bir değişiklik olduğu zaman firmaların bilgilendirilmesini sağlar.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nasıl Olunur?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilmek için kişilerin bazı şartları yerine getirmesi lazımdır. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir;

Bu mesleği yapmak isteyen kişilerin öncelikli olarak mühendislik bölümleri ya da herhangi bir fen bilimleri ile ilgili lisans diploması olması gerekmektedir. Eğer böyle bir diploması yoksa o zaman üniversitelerin ön lisans programlarından biri olan Tehlikeli Madde ve Güvenlik bölümünden mezun olmalıdır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olacak kişilerin sabıka kayıtlarının olmaması gerekir.

Mesleği yapmak isteyenlerin Tehlikeli Madde güvenliği ile alakalı eğitimler alması gerekir.

Yangın söndürme ile alakalı bilgi sahibi olması ve bu işlemi uygulamalı olarak da yapabilmesi gerekir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sınavına girip bu sınavdan 70 üstü alacak şekilde başarı elde etmesi gerekmektedir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Görevleri Nelerdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı görevleri şu şekildedir;

Tehlikeli maddelerin kara ya da deniz yolu ile taşınması sırasında gerekli olan uluslararası anlaşmalara uygun olup olmadığını kontrol eder.

Tehlikeli maddelerin nasıl taşınması gerektiği ile alakalı olarak firmaların bilgilendirilmesini yapmaktadır.

Firmaların tehlikeli madde taşınması ile ilgili olarak yıllık faaliyet raporu oluşturulmasını sağlar.

Tehlikeli maddelerin taşınması ile alakalı olarak paketleme, depolama, taşıma ile ilgili prosedürlerin yerine getirilmesini sağlar.

Firma personeline tehlikeli madde taşıma ile alakalı gerekli eğitimleri verir.

Tehlikeli madde taşımacılığında herhangi bir kaza durumu olması halinde yapılacak acil durum prosedürlerini belirler.Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Maaşları Ne Kadar?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı en düşük maaşı 2500 TL civarındadır. Mesleği icra edenler tecrübe kazandıkça maaşlarında da artış olacaktır. En yüksek maaş ise 4000 TL civarında olmaktadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İş İmkanları Nelerdir?

Bu mesleği yapmakta olan kişiler Tehlikeli Madde taşımacılığı yapan firmalar ile çalışabilmektedir. Bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı aynı anda en fazla 5 firmaya danışmanlık yapabilmektedir.