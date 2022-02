TED, 45’inci kampüsünü Üsküdar’da açtı

Haberin Devamı

94 yıllık eğitim deneyimi olan Türk Eğitim Derneği, kampüslerine bir yenisini daha Üsküdar’da ekledi. 16 Şubat’ta TED Üsküdar Koleji’nin tanıtım programında konuşan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Tüzüğümüzün birinci maddesi, Türkiye’nin her yerinde dünyayla rekabet edebilecek iyi yabancılığa sahip milli okullar açmak olmuştur. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de dahil olmak üzere 45’inci şubemizi açtık. Umarım Türkiye’nin her bir köşesine eğitim konusunda ulaşıp yeni okullar açmaya devam edeceğiz. Okul açma sebeplerimizden biri, açtığımız yerdeki rekabeti değiştirmek. Nitelikli eğitimin getirdiği rekabet koşullarını tüccar eğitiminden uzaklaştırarak ulaştığımız her bölgeye yaymak. İkincisi ise o bölgede eğitim için maddi imkânı olmayan çocuklarımıza burs vermek. Üçüncüsü ise değer ve ilkelerini bilen çocuklar yetiştirerek vatanına fayda sağlayacak çocuklar yetiştirmek” dedi.

Okulla ilgili bilgiler veren Kurucu Müdürü Nevzat Kulaberoğlu şunları söyledi:

“İdealist ve yüksek motivasyonlu akademik kadromuzla öğrencilerimizi yirmi birinci yüzyılın çağdaş dünya vizyonu ve yetkinlikleriyle donatarak hayata hazırlayacağız. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için anaokulundan sekizinci sınıfa kadar öğrenci alacağız. 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren ise lise akademisinden lise akademisine de öğrencilerimizi alarak toplamda bin 750 öğrenciye ülkemizdeki en çağdaş, en yenilikçi ve en başarılı nesilleri yetiştiren eğitimi vereceği. Çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanında entelektüel ve fiziksel gelişimlerini de en üst düzeyde gerçekleştireceğiz. Okulumuzda 80 adet derslik, 5 adet fen bilgisi, fizik kimya ve biyoloji laboratuvarı, açık ve kapalı oyun alanları, akıl oyunları sınıfı, iki kütüphane, iki kapalı spor salonu, 2 konferans salonu, kapalı yüzme havuzu, görsel sanat derslikleri ve dersliklere ek olarak birçok faaliyetin gerçekleştirilebileceği müzik ve görsel sanatlar stüdyolarımız var. Ayrıca öğrencilerimiz için dans salonu, yaş gruplarına göre tasarlanmış yemekhaneler, video ve ses kayıt odaları, üç boyutlu yazıcı, kodlama ve iki teknoloji laboratuvarımız da mevcut.”

EĞİTİM İÇİN BÜYÜK BİR ÇABA SARF EDİYORUZ

Üsküdar’ın tarih boyunca ilim ve irfan kenti olduğunu söyleyen Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, geçmişte ilim ve irfan erbabı münevverlerin yaşamak için genellikle Üsküdar’ı tercih ettiğini söyledi. Demiryürek, “Türkiye’de özel okullara devam eden çocukların oranı yüzde 8,5 oranı karşımıza çıkıyor. İstanbul’a bakıldığında ise bu rakamın yüzde 12,5 olduğunu görüyoruz. Bu oran Üsküdar’da ise yüzde 27,7. Bu oranın Türkiye’de çok örneği yoktur. Bizim işimiz her zaman eğitimdir ve eğitim için büyük çaba sarf ediyoruz. Bugün açılan okulumuzun da Üsküdar’daki eğitime büyük katkıda bulunacağını düşünüyoruz” dedi.

EĞİTİMDE TÜRKİYENİN GÖZ BEBEĞİ

Üsküdar’da böyle bir okul açıldığı için gurur duyduğunu belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise “Bugün burada ülkemizin asırlık bir eğitim kurumunun yeni şubesinin açılışındayız. TED Eğitim Kurumları, ülkemizin göz bebeği olan asil kurumlardan. Eminim ki Üsküdar’da açılan bu okulumuz TED’i ve eğitimi daha da üstlere ulaştıracak. Bu yüzden kuruma Üsküdar’da böyle güzel bir okulu açtıkları için teşekkür ediyorum. Bu eser sadece Üsküdar’a değil, tüm Türkiye’ye kazandırdı” diye konuştu.

DÜNYADA SAĞLAM OLMAK İÇİN İLK ŞART EĞİTİM

Eğitimle ilgili açılışların toplum için çok önemli olduğunu belirten Eski Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanı Lütfullah Kayalar da “Türkiye’nin dünya içindeki yerini sağlamlaştırabilmesi için ilk şartın eğitim olduğunu söyledi. Müezzinoğlu, Ümit ediyorum ki burada eğitim gören öğrencilerimiz, ilerde yüksek makamlarda söz sahibi olacak kişiler olarak yetişir” dedi.

ÇOCUKLAR KENDİ DÜŞÜMCELERİYLE ÖZGÜR YETİŞTİRİLMELİ

Türk milletinin en büyük sorunu eğitimde yaşadığına değinen Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise “En büyük problem ise çocuklarımız hayal kurmuyor. Çocuklarımızı kendi düşünceleriyle özgür şekilde yetiştirmek ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Bu imkânları öğrencilere sunacağına inandığım TED’e böyle bir okulu açtıkları için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.