Tasarım Asistanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Tasarım Asistanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Sevilen sanatsal meslekler içerisinde yer alan tasarım dünyası, birçok farklı alan için günümüzde yaygın olarak değerlendiriliyor. Bu mesleği tam olarak icra edebilmek ve yapabilmek adına, öncelikle tasarım asistanı olmak gerekmektedir.

Tasarım Asistanı Nedir?

Sanatsal açıdan farklı meslekler içerisinde tasarımcı yardım eden, ileriki dönemde tasarımcı olmak isteyen kişilere tasarım asistanı denir. Asistan adından da anlaşılacağı üzere tasarımcıya yardım eden ve ona mesleki açıdan isteklerine yardım eden kişi şeklinde ifade edilir.

Tasarım Asistanı Ne İş Yapar?

Pek çok farklı alanda sanatsal çalışmalar devam eder. Bu çalışmalar doğrultusunda planlamayı yöneten tasarımcı, çalışmaları zamanında ve eksiksiz tamamlayabilmek için tasarım asistanından yardım alır. Yapılacak iş ile ilgili pek çok farklı kısım adına, yaratıcı fikirlerin yanı sıra malzeme ile ilgili destek de sağlar.

Tasarım Asistanı Nasıl Olunur?

Tasarım asistanı olabilmek için öncelikle üniversitelerin belli başlı bazı bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Tekstil mühendisliği, endüstri, tekstil ya da pazarlama ile işletme gibi bölümler bu meslek içerisinde yer alır. Genel olarak ön lisans mezunu olması yeterli iken, özellikle lisans mezunu olarak daha donanımlı şekilde bu mesleği icra etmek mümkün.

Tasarım Asistanı Olma Şartları Nelerdir?

Öncelikle belli bir beceri ve yetenek tasarım asistanı olmak adına büyük bir öneme sahiptir. Tabii sadece bu durum yeterli değil. Aynı zamanda mesleki konularda belli bir bilgi sahibi olmak da büyük öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı tasarım dünyasına uygun olan belli başlı bazı bölümlerden mezun olmak gerekir. Bu mezuniyet sayesinde alınacak olan diploma ile beraber, farklı sektörlerde tasarım asistanı olarak göreve başlamak mümkün. Özellikle lisans mezunu olmak ile beraber, çok daha önce başlayarak değişik sanatsal alanlarda tasarım asistanı olarak kişi kabul edilebilir.

Tasarım Asistanı Görevleri Nelerdir?

Sanat dünyası açısından pek çok farklı görevi bulunan tasarım asistanının temel görevi ise, tasarımcıya yardım etmektir.

- Tasarım dünyası ile ilgili pek çok farklı bilgiye sahip olmak.

- Yaratıcı fikirler ortaya koymak suretiyle tasarımcı ait destek olmak.

- Farklı markalar üzerinden çizimler konusunda tasarımcıya destek almak.

- İhtiyaç olduğu zaman çizimleri kumaşlar ile bir araya getirmek.

- İlgili sanatsal alan için materyal ve malzeme konusunda seçim yapmak.

- Sipariş üretim sürecini yönetmek ve kontrol etmek.

- Tekstil sektörü açısından farklı eğitimler ve konferanslara katılım göstermek.

Moda ve trendi takip etmek suretiyle ilgili alan üzerinden yenilikleri takip ederek Yukarıdaki görevleri gerçekleştirmek, tasarım asistanı asli görevleri arasında yer almaktadır.

Tasarım Asistanı Maaşları Ne Kadar?

Tasarım asistanı maaşları genel olarak 2800 TL ile beraber 4000 TL arasında değişkenlik gösterir. Ortalama açıdan ele alınmak suretiyle farklı sektörlerdeki sanatsal alanlar için, tasarım asistanı maaşları aylık 3100 TL olarak öne çıkıyor. Bu maaş zaman içerisinde artış gösterebilmekte ve tasarımcı olduktan sonra daha yüksek maaşlar elde edilebilmektedir.

Tasarım Asistanı İş İmkanları Nelerdir?

Tasarım asistanları sanatsal açıdan pek çok farklı alanda iş imkanı bulabilmektedir. Başta moda dünyası olmak üzere kıyafetler ile beraber müzik ya da diğer sanatsal aktiviteler üzerinden de iş bulmak mümkün.