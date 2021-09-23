Tarot falı nasıl bakılır? Tarot kartlarıyla aşk falı nasıl bakılır, herkes bakabilir mi?

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Tarot falına bakabilmek için hem kartların manasını bilmek hem de mistisizm ve spiritüalizm gibi esas disiplinler konusunda bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Yüksek bir enerji ile bakılabilen tarot falında, bireyin geleceğine dair olan kehanetlerde bulunulabilir. Aynı zamanda da bireyin geçmiş hayatına dair öğrenmek istediği konular da kartlar vasıtası ile öğrenilebilmektedir.

Tarot Nedir?

Tarot, Ortaçağ'ın son zamanlarına doğru ortaya çıkmış olan ve 78 adet karttan meydana gelen bir oyun kartı destesini ifade etmektedir. Zamanla psikolojik yardım amaçlı olarak kullanılmaya başlanmıştır ve çağımızda kehanet ve fal ile ilgili güncelliğini korumaya devam etmiştir.

Geleneksel bir şekilde Tarot 22 tane olan büyük arkana ya da arkana majör adı verilen kart çeşidinden ve 56 tane küçük arkana ya da arkana minör kartından meydana gelmektedir. Küçük arkana kartları ise klasik iskambil kâğıdını oluşturan destenin atasıdır. Tarot içerisinde yer alan en kuvvetli ve en iyi kartlardan bir tanesi kader çarkıdır. Bu kart bireyin hem özel yaşamı konusunda hem de iş yaşamında mutlu veya başarılı olacağını göstermektedir.

Tarot Falına Nasıl Bakılır?

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Tarot falı baktıran bireye kartlara odaklanması gerektiği söylenmektedir. Kişi kendisini hazır hissettiğinde üç adet kart seçmektedir. Ortada kalan kart self kartı olmaktadır. Kişinin duygu veya düşüncelerine, karakterinin yapısına ve kişiliğine dair olan bilgileri vermektedir. Soldaki kart içerisinde bulunmuş olduğu mevcut duruma dair olan ipuçları taşımaktadır. Mutsuz, kaygılı veya umutlu bir durumda olup olmadığı ise sağ tarafta yer alan karta göre değerlendirilmektedir.

Sol tarafta yer alan kart, kişinin yaşamında önemli rol oynayan bireyleri, hayati nitelikte olan kararlarını, planlarını ve hayallerini simgelemektedir. Daha sonra ise 4 tane kart daha seçilmektedir. Bu kartlara bakılarak bireyin ilişkileri, özel hayatı, ailesi ve kariyeri ile ilgili kehanetlerde bulunulmaktadır.

Tarot Geleceği Söyler mi?

Bilinen düşüncenin tam tersine tarotun temel amacı geleceği söylemek olmamaktadır. Tarot falının temel amacı kişinin seçimlerine rehberlik yapmaktır. Çok sayıda birey için geleceği öğrenmek büyük bir önem arz etmektedir. Ancak tarot falı geleceği, geçmişi ve şu andaki mevcut durumları ortaya çıkararak bilgiler vermektedir. Bir başka deyiş ile kişiler, yapacakları seçimlerin neticelerini, tarot falı ile keşfedebilmektedir. Gelecek ile alakalı kartlar tabii ki çekilebilmektedir. Tarotun çok sayıda kart açılımı bulunmaktadır. En çok bilineni keltik çapraz adı verilen açılımdır. Seçimlerde zorlanıldığı durumlarda tarot kişiler için bir rehber olmaktadır. Tarotu bu biçimde kullanmak en doğrusudur.

Tarot Falı Bakarken Dikkat Edilmesi ve Yapılması Gerekenler Nelerdir?

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Tarot falı bakarken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Bu noktalardan birkaçı şu şekilde sıralanmaktadır:

Mutlaka sol el ile çekilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni, sol elin beynin yaratıcı alanına bağlı olmasıdır.

Bir başkasının bireye ait olan tarot kartlarını karıştırması ya da bakması doğru değildir.

Tarotu daima kutusunda ve yatılan yere yakın bir alanda tutmak gerekmektedir.

Tarota özel ipek ya da daha iyi niteliğe sahip bir örtü alınması gerekmektedir.