Tarih Öğretmeni nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Tarih Öğretmeni olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Tarihimiz bizim için büyük önem taşımaktadır. Eski dönemlerde, Türkiye ve Dünya da olan önemli gelişmeleri geçmişten günümüze aktarımını sağlarlar. Orta öğretimde başlayan dersi branş dersi olarak Tarih öğretmenleri vermektedir.

Tarih Öğretmeni Nedir?

Tarih öğretmeni, çalıştığı eğitim kurumundaki öğrencilere tarih eğitimi veren kişidir. Lise ve dengi öğretim kurumlarında eğitim vermektedirler.

Tarih Öğretmeni Ne İş Yapar?

- Öğrencilere tarih ile ilgili bilgi aktarımı yapar.

- Öğrencilere sınav ve sözlü yapar.

- Öğrencilere ödev verir.

- Ders programı hazırlar.

- Öğrencilere proje ve performans ödevi verir.

- Girdiği sınıfın sorumluluğunu alır.

- Sınıfın sakinliğini ve düzenini sağlar.

- Eğitim kurumunun toplantılarına ve seminerlerine katılır.

- Öğrencilerin not bilgileri, belgelerini saklar ve düzenli tutar.

- Dersine girdiği sınıfın, sınıf defterini doldurur, imzalar.

- Öğrencileri gözlemler.

- Öğrencilerin başarısını değerlendirir. Daha başarılı olmaları için yenilikler düşünür.

- Öğrencilerin sorunlarına çözüm bulmaya yardımcı olur.

- Alanındaki gelişimleri araştırır ve uygular.

- Belirli zamanlarda nöbetçi öğretmen olarak görev alır.

- Veliler ile görüşmeler yaparak, öğrencisi hakkında bilgi alışverişi yaparlar.

Tarih Öğretmeni Nasıl Olunur?

- Tarih öğretmeni olabilmek için üniversite sınavında istenilen puanın üzerinde puan alabilmek gerekir.

- Tarih öğretmenliği lisans bölümünden en az bir tane tercih yapmak gerekmektedir.

- Bir yere yerleştikten sonra 5 yıllık bir eğitim süreci geçirmektedir.

- Başarılı bir şekilde derslerini veren öğrenci mezun olmaktadır.

- Eğer devlet kurumunda çalışmak istiyorsa KPSS sınavına girerek atanmalıdır.

Tarih Öğretmeni Olma Şartları Nelerdir?

- Sözelinin iyi olması.

- Tarihini, geçmişini merak eden ilgi duyan.

- İşine önem veren.

- Çocukları seven.

- Sabırlı.

- Hoşgörülü.

- Kendini geliştirmeyi seven, yenilikçi.

- Mesleğinin sorumluluğunu taşıyabilen.

- Diksiyonu düzgün, akıcı anlatım yapan.

- Dinamik, enerjik.

- Tarih konusunda bilgi donanımına sahip.

- İnsanların duygu ve düşüncelerini dinleyip çözüm odaklı olmak.

- İyi bir öğrenme koşulu sağlamak.

Tarih Öğretmeni Görevleri Nelerdir?

- Milli Eğitim Bakanlığının onaylamış olduğu günlük, haftalık, aylık, yıllık müfredata uyum sağlamak.

- Tarih hakkında programa uygun şekilde belirlenen ders saatleri içerisinde, derse girmek.

- Öğrencilerin eksik kaldığı yerlerde destek olmak.

- Öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendirmek için sözlü veya yazılı yapmak.

- Öğrettiği konular ile ilgili ödev vermek, kontrolünü yapmak.

- Öğrencileri üniversite sınavlarına hazırlamak.

- Görev ve sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak.

- Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek ve düşünme gelişimini desteklemek.

- Tarih hakkında öğrencileri bilgilendirerek sevmelerini sağlamak.

- Öğrencileri çok iyi gözlem yaparak velileri ile ortak bir yol izlemek.

- Bilinçli ve sorumluluk alabilen öğrenciler yetiştirmek.

- Öğrencilere geçmişini, tahini en iyi ve doğru şekilde aktarmak.

Tarih Öğretmeni Ne Kadar Maaş Almaktadır?

Tarih öğretmeni en düşük 2 bin 500 lira almaktadır. En yüksek 4 bin 50 lira. Ortalama ise 3 bin 200 lira almaktadır. Ancak devlete atanmayan öğretmen ise çalıştığı alanlardaki maaş miktarı değişkenlik gösterebilmektedir.

Tarih Öğretmeni İş İmkanları Nelerdir?

Tarih öğretmeni çalışma imkanları eğitim kurumları içinde yer almaktadır. Özel ders verme imkanları da bulunmaktadır. Halk eğitim merkezlerinde, dershanelerde, kurslarda eğitim verebilme imkanları vardır. Devlet okulu ve özel okullarda da eğitim vermektedirler.