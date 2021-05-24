Süryani nedir? Süryaniler kimlerdir

Süryani olarak bilinen topluluk oldukça eski bir kültürün mirasçısıdır. Bu topluluğa ait olan kişiler Türkiye'de oldukça çok sayıya sahipti. Ancak, zaman ilerledikçe bu sayının azaldığı görülmüştür.

Süryani Nedir?

Süryani, kökeni Mezopotamya'nın en eski dönemlerine kadar dayanan bir halka verilen isimdir. Süryani olan kişiler Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Eski bir kültüre sahip oldukları için bu yapıyı korumaya çalışmışlardır. Mezopotamya'nın Sami kökeninden gelen Süryaniler çeşitli bölgelerde yaşamış bir topluluktur.

Süryanilerin kökeni her zaman için tartışmalara neden olmuştur. Çünkü Süryaniler ile farklı tezler ortaya atılmıştır. Süryanilerin, Aremiler’den veya Asurlulardan geldiği düşüncesi yaygındır. Ayrıca güçlü tezlerden biriside Süryanilerin, Mezopotamya'da bulunan çok sayıda halktan oluşmuş bir topluluk olduğu düşüncesidir.

Süryaniler Kimlerdir?

Süryanilerin, Hristiyan bir topluluk olduğu bilinmektedir. Kökenleri ise Mezopotamya'ya dayanmaktadır. Ayrıca Süryanilerin, 5000 yıllık köklü geçmişe sahip olan bir topluluk olduğunu söyleyebiliriz.

Mezopotamya'da yer alan toplulukların önemli bir mirasçısı olan Süryaniler, bulundukları coğrafyada zaman zaman istilalar ile karşılaşmışlardır. Bunun sonucunda ise farklı topraklara ayak basmışlardır. Günümüzde ise dünyanın çok farklı noktalarında Süryanilerin yaşadığı bilinen bir gerçektir.

Türkiye'de geçmiş zamanlarda çok sayıda Süryani bulunmaktaydı. Bu Süryanilerin bazı nedenlerden dolayı Batı ülkelerine göç ettikleri görülmüştür. Yaptıkları kilise, manastır ve diğer tarihi yapıları ise geride bırakmak zorunda kalmışlardır.

Özellikle Mardin taraflarında önemli sayıda Süryani yaşadığı bilinmektedir. İnşa tarihi manastırlarda yaşayan Süryanilerin kendilerine has olan bir yaşam tarzları vardır. Eski kültürlerini korumak için çaba harcamaktadırlar.

Süryani Adı Nereden Gelmiştir?

Süryaniler hakkında birçok bilgi olmasına rağmen bazı durumlar sadece varsayım olarak kalmıştır. Süryani isminin de Mezopotamya'da bulunan bir şehirden geldiği düşünülmektedir. Ancak, bu fikrin doğru olup olmadığı tartışma konusu olmuştur. Farklı bir düşünce ise Süryani isminin eski dönemlerde yaşamış olan bir kralın ismi olabileceğidir.

Süryaniler hakkında birçok varsayım olsa da, bu topluluk dünyanın çeşitli yerlerinde varlığını sürdürmeye devam etmektedir.