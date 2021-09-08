MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriSüreyya Ayhan öğretmen oldu
GeriEğitim Süreyya Ayhan öğretmen oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Zülal ATAGÜN
Haber Giriş: 08.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Süreyya Ayhan öğretmen oldu

Zülal ATAGÜN
Zülal ATAGÜN
zatagun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zülal ATAGÜN
Zülal ATAGÜN
zatagun@hurriyet.com.tr
Süreyya Ayhan öğretmen oldu

Eski milli atlet Süreyya Ayhan Kop, Ankara’nın Çubuk ilçesindeki Yavuz Selim Ortaokulu’na beden eğitimi öğretmeni olarak atandı.

Ayhan, 3 ay önce Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ‘milli sporcu’ kontenjanından beden eğitimi öğretmenliği kadrosuna alındı.
Önümüzdeki günlerde ders başı yapacak olan 42 yaşındaki Süreyya Ayhan, “Beden eğitimi öğretmeni olmayı çok istiyordum. İstediğim şey gerçek oldu. Ankara’da bir okula atandım. Çok heyecanlıyım. Müdür bey ve yardımcılarıyla bugünlerde çok yoğun çalışıyorum. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Umarım herkes için hayırlı olur” dedi.

Milli atlet Süreyya Ayhana büyük şok Şampiyonluk hediyesi eve el konuldu
Milli atlet Süreyya Ayhan'a büyük şok! Şampiyonluk hediyesi eve el konuldu

ATLETİZMDE İLK ‘ALTIN’I ALMIŞTI

Süreyya Ayhan Kop, 1978 yılında Çankırı’da doğdu. Amatör atlet babasının desteğiyle lise yıllarında atletizmle tanıştı. Liseden sonra Kahramanmaraş Spor Akademisi’ne başladı. 1992’de şimdiki eşi Atletizm Antrenörü Yücel Kop ile tanıştı ve onunla çalıştı.

Süreyya Ayhan öğretmen oldu

İlk destekçisi Aksaray Belediyesi oldu. Ardından Fenerbahçe, ENKA gibi takımlar için koştu. 2001 yılında Dünya Atletizm Şampiyonası’nda finale kaldı. 2002 yılında Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ilk Türk atlet unvanını aldı. Aynı yıl Avrupa’da yılın en başarılı kadın atleti seçildi.

2003 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda gümüş madalya alan Ayhan, hâlen 3:55.33 ile 1500 metre kadınlar Türkiye rekorunu elinde bulunduruyor. 2009’da önceki yıllarda doping aldığı gerekçesiyle yaşam boyu pistlerden men cezası aldı.

: İlginizi Çekebilir

False
Zülal ATAGÜN
Zülal ATAGÜN
zatagun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi