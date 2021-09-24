Sukulent Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir? Sukulent Çiçeği Hangi Ortamları Sever, Evde Nereye Konur?

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En yaygın bitki türlerinden birisi kaktüs olarak bilinmektedir. Birçok insan kaktüs alarak zevkle bakmaktadırlar. Sukulentte 'dikensiz kaktüs' olarak bilinen farklı bir bitkidir. Bu bitkinin meraklıları her zaman için farklı sukulentler bulmaya çalışmaktadırlar. Çünkü sukulentin birçok farklı türü bulunmaktadır.

Sukulent Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Sukulent, etli bir bitki türü olmakla beraber gövdesinde su tutma becerisine sahiptir. Ayrıca dalları veya yapraklarıda su tutma becerisine sahiptir. Bu farklı bitkiyi istediğiniz yere koyarak keyifle bakabilirsiniz. Tabi bu yerlerin aydınlık beya yarı aydınlık olmasına dikkat etmenizde fayda vardır. Çünkü yanlış bir ortamda bakılan sukulent bozularak ölebilir. Işık alan ve az güneş gören yerler sukulentin sevdiği yerlerdir.

Sukulent türleri arasında çok farklı alternatifler bulmak mümkündür. Bu yüzden herkesin zevkine uygun bir sukulent türü bulmak oldukça kolaydır. Sukulent türlerinin en yaygın olanlarını bilmeniz yeterli olacaktır.

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Sedum Little Gem Sukulent

Bakımı gayet kolay olan bu türün orta seviyede bir yayılımı bulunmaktadır. Bu sukulent türünün dona karşı dayanıklı olduğuda bilinmektedir. Genellikle yeşil ve kızıl tonlarında olmaktadır.

Crassula Hibrit Sukulent

Bu sukulent türünün çok güzel bir görünümü bulunmaktadır. Gelişimi hızlı bir şekilde olmaktadır. Ayırca hem yana hemde uzunlamasına bir yapıda büyümektedir. Soğuk iklime sahip olan yerlerde kışın mutlaka içeride bakılması gerekmektedir.

Sedum Burrito Pembe Çiçekli Sukulent

Bu sukulent türünün en güzel sukulentlerden olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu türün yayılmacı bir özelliği vardır. Sarkarak gelişen bu sukulent koyulduğu saksıda muhteşem bir görüntü oluşturmaktadır.

Crassula Springtime Sukulent

Özel bir sukulent türü olan Crassula Springtime sukulentin çok tutulduğu görülmektedir. Güzel görünümü ve kolay bakımı ile bu sukulent türüne büyük bir ilgi vardır.

Crassula Perforata Sukulent

Bu sukulent türünün gelişimi son derece hızlıdır. Geometrik şekilleri andıran yaprakları çok dikkat çekmektedir. Adeta ipe dizilmiş boncuklar gibi durmaktadır.

Sedeveria Letizia Kırmızı Sukulent

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Kırmızı ve yeşil tonlarındaki yaprakları ile bu sukulent türünün çok ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Zaten kırmızı rengin çekiciliği bu bitkide kendini fazlasıyla göstermektedir.

Sukulent Çiçeği Hangi Ortamları Sever, Evde Nereye Konur?

Sukulent çiçeğini aydınlık bir yere koymakta fayda vardır. Bu aydınlık ortamın yarı aydınlık olmasıda işe yarayabilir. Ancak tam anlamıyla karanlık bir ortama koymamak gerekir. Buna dikkat ederek en uygun ortamda sukulente bakmanız gerekmektedir.

Sukulente çok soğuk bir yerde bakmamak lazımdır. Özellikle çok soğuk şehirlerde kış aylarında sukulente içeride bakmakta fayda vardır. Sukulentin bazı türleri yayılmacı olsada genel olarak bu bitkinin küçük boyutlu halleri ilgi görmektedir. Evde, ofiste ve istediğiniz yerde sukulente bakma şansınız bulunmaktadır.

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Sukulentin suyu çok sevmediği bilinmektedir. Bunun için kış aylarında ayda bir, yaz aylarında ise 2-3 haftada bir sulama yapmanız yeterli olacaktır. Sukulenti fazla suladığınız takdirde çürüyecektir. Bu yüzden sulama konusuna büyük bir özen göstermek gerekir.

Sukulenti koyduğunuz yerin direk olarak güneş ışığı almaması lazımdır. Bundan dolayı güneş olan bir yer seçilecekse eğer o yerin sürekli ve direk olarak güneş almaması lazımdır. Bu yüzden sukulenti en uygun yerde muhafaza etmeniz yararlı olacaktır. Kolay bir bakımı olan sukulente arzu eden herkes zevkle bakabilir.