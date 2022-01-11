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Sukulent evde bakılan en özel bitki çiçekleri içerisinde gelir. Tabii böyle bir bitki türünü bakmak için pek çok kişi çiçek açıp açmadığını öğrenmeye çalışmaktadır. Tabii en çok tercih edilen ve sevilen bir ev bitkisi olduğunu da ifade etmek mümkündür.

Sukulent Çiçek Açar mı ya da Neden Açmaz?

En merak edilen konular içerisinde Sukulent bilgisini çiçek açıp açmadığı geliyor. Pek çok bitki türünde olduğu gibi sukulent yetişkin dönemi geldiği vakit çiçek açan bir bitkidir. Özellikle boş görüntüsü ile beraber Farklı renkler üzerinden çiçek açan bir bitki olduğunu söylemek mümkün.

Sukulent Çiçekleri

Sukulent bitki türü yavru durumundayken çiçek açmaz. Ancak özellikle yetişkin dönemine geldiği zaman birçok değişik çiçek renkleri açtığını söylemek gerekir. Özellikle ilkbahar aylarının başlaması ile beraber çiçek açan güzel bitki türleri içerisinde yer alır.