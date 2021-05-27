Suç Nedir? Hukukta Suç Ne Zaman İşlenmiş Sayılır?

Cürüm ile eş anlamlı olan suç, bazı yerlerde kabahat olarak nitelendirilir. Ancak kabahat ile suç kavramları arasında büyük bir fark vardır. Suç, yasalara aykırı davranış anlamına gelirken, kabahat toplumun kurallarına uymamak demektir.

Suç Nedir?

Suç, devletin yasalarına karşı gelmek ve kanuna aykırı hareket etmek demektir. Ülkelerin ceza kanunlarında ve mevzuatlarda, suçun tanımı yapılmış ve çeşitleri sıralanmıştır. Örneğin hakaret ve cinsel taciz, adi suçlar adıyla da bilinen yüz kızartıcı suçlar kapsamında değerlendirilir.

Yapılan görüşmeleri karşı taraftan izin almadan paylaşmak ise haberleşmenin gizliliği ilkesine aykırıdır ve suç sayılır. Kamuda çalışan birinin görevini ve yetkisini kötüye kullanması, rüşvet ve taksirle yaralama ise, kamu suçları olarak tanımlanır.

Suç ve ceza tanımları her ülkede belli başlı değişiklikler gösterebilir. Örneğin bazı ülkelerde izinsiz ağaç kesenlere para cezası uygulanırken bazı ülkelerde bu suça hapis cezası verilir. Suçun tanımında ve cezai yaptırımların uygulanmasında gelenek ve törelerin payı büyüktür.

Evrensel hukuk kurallarına göre her yerde suç olarak tanımlanan yasa dışı eylemler ise şu şekilde sıralanabilir: Cinayet, nitelikli dolandırıcılık, tecavüz, hırsızlık, gasp ve saldırı.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internet ve akıllı telefonların kullanım oranı artmıştır. Bu da dünya genelinde ''siber suçlar'' olarak tanımlanan yeni suçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 2000'li yılların başında tanımlanan siber suçların başında internet dolandırıcılığı ve sahtecilik geliyor. Bir firmaya ait verileri çalınıp başka bir internet sitesinde kullanılması da siber suçlara örnek olarak gösterilebilir.

Hukukta Suç Ne Zaman İşlenmiş Sayılır?

Hukukta suçun işlenmesi için fiilen tatbik edilmesi gerekir. Bir kişi ya da grup tarafından işlenen suçun kısmen ya da tamamen işlenmesi ise cezayı belirleyen en önemli unsurlardan biridir.

Kasıtlı ve planlı bir şekilde işlenen suçlar ise ''taammüden'' olarak yorumlanır ve en büyük cezalar taammüden işlenen suçlara verilir.