Stoacılık Nedir, Neyi Savunur? Felsefede Stoacılık Özellikleri..

Stoacılık, Helenistik eudaimonic bir felsefedir. Bir kişisel etik felsefesi ve hayatta pratik bilgelik aramak için bir metodolojidir.

Stoacılık Nedir?

Stoacılık, antik Atina'daki dört ana felsefe okulundan biriydi, Platon Akademisi, Aristoteles'in Lyceum'u ve yaklaşık 250 yıl boyunca gelişti. Devlet adamı Seneca, eski köle Epiktetos ve İmparator Marcus Aurelius gibi çeşitli hayranları kendine çekerek özellikle Romalılar arasında popüler olduğunu kanıtladı. Bu üç yazarın eserleriRönesans'tan günümüze hayranlar kazandı. Stoacılık felsefesinin bir bütün olarak karmaşık olmasına ve metafizikten astronomiye ve gramere kadar her şeyi kucaklamasına rağmen, üç büyük Romalı Stoacı'nın çalışmaları, esenlik veya mutluluğu elde etmeye çalışanlar için pratik tavsiye ve rehberliğe odaklanır. Stoacı ilkeleri;

Değer; gerçekten iyi olan tek şey, erdem ve akılla özdeşleşmiş mükemmel bir zihinsel durumdur. Mutluluğumuzu garanti edebilecek tek şey budur. Para, başarı, şöhret ve benzeri gibi dışsal şeyler bize asla mutluluk getiremez. Bu şeylerde yanlış bir şey olmamasına, değerli olmalarına ve iyi bir yaşamın bir parçasını oluşturmalarına rağmen, çoğu zaman bu şeylerin peşinde koşmak aslında bize mutluluk getirebilecek tek şeye zarar verir.

Duygular; olumsuz duygularımızın çoğu yanlış yargılara dayanır, ancak bunlar bizim yargılarımızdan kaynaklandığı için kontrolümüz dahilinde oldukları anlamına gelir. Yargıları değiştirirsen duyguları da değiştirirsin. Popüler imaja rağmen, Stoacı duygularını bastırmaz veya inkar etmez; bunun yerine ilk etapta onlara sahip değildir. Doğru olumlu duyguları kucaklarken, öfkeyi neşeyle değiştirirken, yanlış yargılara dayanan zararlı, olumsuz duyguların üstesinden gelmeliyiz.

Doğa; Stoacılar, doğa ile uyum içinde yaşamamız gerektiğini öne sürüyorlar. Bununla kastettikleri şeyin bir kısmı, bizim, nihayetinde kontrolümüz dışında olan daha büyük süreçlerle şekillenen daha büyük, organik bir bütünün küçük parçaları olduğumuzu kabul etmemiz gerektiğidir. Öfke, hayal kırıklığı ve hayal kırıklığı dışında bu daha büyük süreçlere direnmeye çalışmaktan kazanılacak hiçbir şey yoktur. Dünyada değiştirebileceğimiz pek çok şey varken, yapamayacağımız pek çok şey var ve bunu anlamamız ve kabul etmemiz gerekiyor.

Kontrol; gördüklerimizin ışığında, kontrol ettiğimiz bazı şeyler ve yapmadığımız bazı şeyler vardır. Mutsuzluğumuzun çoğu, bu iki kategorinin karıştırılmasından kaynaklanır. Nihayetinde sahip olmadığımız bir şey üzerinde kontrolümüzün olduğunu düşünmek yersizdir. Ne mutlu ki, üzerinde kontrol sahibi olduğumuz tek şey, iyi ve mutlu bir yaşamı garanti edebilecek tek şeydir.

Stoacılık Kavramı Felsefenin Kökeni

Pratik bilgelik, ölçülülük, adalet ve cesaret ilkelerine dayanan Stoacılık, bugün bile en etkili ve kesinlikle faydalı olan felsefelerden biri olduğunu kanıtladı. Neredeyse 2400 yıldan sonra Stoacılık hala yoğun bir entelektüel söylemin konusudur. Bu felsefenin kökeni açısından, Stoacılık kavramı Helenistik dönemde, Büyük İskender'in ölümü ile Roma İmparatorluğunun yükselişi arasındaki dönem ortaya çıktı. Daha sonra, Roma İmparatorluğu döneminde, Romalı filozof Seneca, Genç, Stoacılık üzerine en tanınmış kitaplardan biri olan The Epistulae Morales ad Lucilium'u yazarak Stoacılık felsefesini daha da geliştirdi.

Seneca, çalışmaları aracılığıyla Stoacılık felsefesini popüler hale getirdi ve Rönesans döneminde Stoacılığın yeniden canlanmasının ana nedenlerinden biriydi. Üstelik Seneca'nın katkısı, bugün bile Senecan Though'un Stoacılık felsefesi açısından çok önemli olduğu düşünüldüğünde tartılabilir. Seneca'nın ölümünün ardından Stoacılık hayatta kaldı, iki sıra dışı kişi Stoacılık felsefesini öne çıkardı; ilki köle Epiktetos'du ve ikincisi imparator Marcus Aurelius oldu. Hem Epiktetos hem de Marcus Aurelius felsefeyi pratik hayatta uygulamaya inananlardı ve bu inancın yansıması Stoacılığın özünü ortaya çıkardı.