STD nedir, nasıl anlaşılır? STD hastalığı belirtileri nelerdir? STD testi ne zaman yapılır?

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STD, her türlü cinsel ilişkide bulaşma riski taşır. Bu nedenle partnerlerin cinsel ilişkiden önce karşıdaki kişide veya kendisinde STD olup olmadığını öğrenmesi oldukça önemlidir.

STD Nedir?

Sexually Transmitted Disease isimlerinin baş harflerini alan STD, cinsel yolla bulaşan hastalıklar için kullanılan bir terimdir. Bu hastalıklar diğer yollarla bulaşabilse de en yüksek risk cinsel ilişkidedir. Pek çoğu tedavi edilebilen bu hastalıkların ciddi ve kalıcı sonuçları da olabilir.

STD, tedavi edilmediği sürece oldukça riskli durumlara sebebiyet verebilir. Bireylerin kısır kalması, yeni doğan bebeklere hastalık bulaşması en yaygın görülen durumdur. Çok sık olmasa da bazı STD'ler ölümle sonuçlanabilmektedir. Ayrıca anne karnında bulunan bebeklerin de taşıyıcı olma ihtimali yüksektir.

Bel soğukluğu olarak bilinen Gonore, HSV ve HPV, AIDS, sifiliz ve Hepatit B en yaygın şekilde görülen cinsel hastalıklardır. Bazı korunma yöntemlerinden yardım alarak bu hastalıklara yakalanmamak mümkündür. Ancak korunmasız ilişkiye girildiyse STD'ye karşı dikkatli olunmalıdır.

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STD Nasıl Anlaşılır?

Bir bireyin STD olup olmadığını anlamak oldukça zordur. Bazı hastalıklar hiç belirti vermezken bazıları kısa süre içinde kendini belli eder. Bu nedenle cinsel yaşamı olan her bireyin zaman zaman STD testine girmesi sağlıklarını korumaları açısından oldukça önemlidir. Erken tedaviye alınan hastalıklar ciddi sonuçlar doğurmadan önce kontrol altına alınabilir.

Kişinin yaşamında anormal değişiklikler oluyorsa STD belirtisi olabilir. Özellikle bir kişiyle ilk kez yaşanmış olan cinsel ilişkiden kısa süre sonra görülen belirtilerin STD olma ihtimali yüksektir. Partnerlerin en kısa sürede STD testi yaptırarak kendilerini güvenceye almaları oldukça önemlidir.

STD Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

STD grubuna giren bazı hastalıklar hiç belirti göstermeyebilir. Ancak kadınlarda görülen vajinal akıntılar, idrar esnasında hissedilen yanmalar STD belirtileridir. İki bireyde de genital bölgelerde küçük yaralar çıkması, ilişki esnasında acı hissedilmesi STD habercisi olabilir.

Aşırı terleme ve genital bölgede sürekli kaşınma hissi en sık görülen belirtiler arasında yer alır. Ayrıca bu bölgede görülen şişlikler, kızarmalar ve morarmalar da STD belirtileri arasındadır. Eklem ağrıları, deri dökülmesi, ovülasyon dönemi dışında kanama yaşanması, mide bulantısı ve sürekli baş ağrısı da görülebilecek belirtiler arasındadır.

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STD Testi Ne Zaman Yapılır?

Bir kez bile cinsel ilişki yaşamış her birey belirli aralıklarla STD testi yaptırmalıdır. Bu testi yaptırmak için herhangi bir belirti göstermeye gerek yoktur. Uzmanlar, belirti göstermeyen STD de olabileceğinden dolayı zaman zaman kontrole gitmenin doğru bir davranış olduğunu düşünmektedir. En az bir kez test olmak pek çok hastalığın toplumda yayılmasının önüne geçer.

Özellikle 20 - 25 yaş aralığında bulunan bireylerin yılda en az bir kez STD testi yaptırması gerekir. 25 yaşından sonra yapılan testlerde aranan hastalıklar farklı olsa da yılda bir kez yaptırılması sağlıklıdır. Sürekli partner değişimi yaşanıyorsa bu süre kişinin isteğine göre 6 aya kadar düşürülebilir.

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Yeni bir ilişkiye başlarken veya şüpheli bir ilişkiden 12 hafta sonra STD testi yaptırılması uygundur. Hastalığın kendini belli edebilmesi için eğer belirti göstermiyorsa test yaptırmak için en az 10 hafta beklenmesi gerekir. Belirtiler daha erken çıktıysa en kısa sürede uzmanlardan yardım alınmalı, bu arada yeni bir ilişkiye girilmemelidir.