Stajyer Avukat nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Stajyer Avukat olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Özellikle belli bir deneyim ve tecrübe kazanabilmek için stajyer avukatlık dönemi büyük bir öneme sahiptir. Bu dönem içerisinde stajyer avukata düşen belli başlı bazı görevler bulunmaktadır.

Stajyer Avukat Nedir?

Hukuk eğitimi aldıktan sonra bu alanda profesyonel hayata geçebilmek için, hukuki danışmanlık ya da avukatlık bürolarında çalışan kişilere stajyer avukat denmektedir. Özellikle deneyim ve tecrübe açısından büyük bir öneme sahip olan dönemler içerisinde yer almaktadır.

Stajyer Avukat Ne İş Yapar?

İşveren avukatın gün içerisinde gerçekleştirdiği işleri daha kolay hale getirme konusunda stajyer avukat ön plana çıkar. Hem avukatlık bürosu içerisinde hem mahkemede ya da pek çok farklı alanda avukata destek olarak, gündelik işlerin sağlıklı bir süreç içerisinde tamamlanmasına fırsat verir.

Stajyer Avukat Nasıl Olunur?

Stajyer Avukat olabilmek için öncelikle üniversitelerin 4 yıllık lisans avukatlık bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Fakülteden mezun olduktan sonra baroya başvurmak suretiyle stajyer olabilmek için işlemleri gerçekleştirmesi gerekir. Bu konuda 6 ay avukatlık ve 6 ay mahkeme olmak üzere 1 yıllık stajyer avukatlık dönemi bulunmaktadır. Bu bir sene tamamlandıktan sonra kişi avukatlık ruhsatnamesi alır ve profesyonel avukatlık yapmaya başlar.

Stajyer Avukat Olma Şartları Nelerdir?

Öncelik olarak mutlaka 4 yıllık avukatlık bölümünden mezun olmak gerekir. Daha sonra bara ya başvurmak suretiyle 1 yıllık stajyerlik dönemi başlar. Tabii bunun dışında belli başlı bazı niteliklerinde bulunması gerekmektedir.

- Yasal olarak staj döneminde olmak

- Tam zamanlı olarak herhangi bir işte çalışıyor olmamak

- Erkek adaylar için askerliğini bitirdiğine dair tescil belgesi bulunmak

- Yürürlükte bulunan kanunlar ve kararnameler hakkında detaylı bilgi elde etmek

- En azından bir yabancı dil bilmek

- Esnek çalışma saatlerine ve takım çalışmasına uyum sağlamak

- Adli sicil kaydı bulunmamak

Stajyer Avukat Görevleri Nelerdir?

Hukuk danışmanlık bürolarında ve avukatlık bürolarında stajyer avukatlar verilen görevleri yerine getirir. Bu görevler içerisinde not almak, hukuki teamülleri bu süre içerisinde öğrenmek ve avukatlık üzerinden ilgili çalışmalar konusunda avukata yardım etmek gibi durumlar söz konusudur. Ayrıca bunun dışında belli başlı bazı görevleri yer alır.

- Yazışmaları düzenleme ve kontrol etmek

- İcra ve noter ile beraber diğer işlemleri yerine getirme

- Duruşma tarihlerini not alarak düzenli takip etmek

- Avukat ile beraber gerekli toplantılara katılım göstermek

- Hem mahkemelerde yemde avukatlık alanlarında günlük işlerde avukata yardım etmek

Stajyer Avukat Maaşları Ne Kadar?

Stajyer avukat maaşları 2500 TL ile 3500 TL arasında değişkenlik gösterir. Bu maaşlar avukatın çalıştığı hukuk bürosuna bağlı olarak da farklılık gösterebilmektedir. Aynı zamanda ortalama şekilde ele alındığı zaman stajyer avukat maaşları aylık 2700 TL gibi bir miktar olarak öne çıkıyor.

Stajyer Avukat İş İmkanları Nelerdir?

Stajyer avukat iş imkanları avukatlık büroları ile beraber hukuki danışmanlık bürolarında çalışma imkanı sunmaktadır. Eğitimin ardından baro üzerinden alınacak olan izin ile beraber, ülke çapındaki birçok farklı avukatlık bürolarında çalışmak mümkün. Özellikle profesyonel avukatlık düzeyine geçebilmek için, bu konuda stajyerlik dönemi bitirmek ve tecrübe kazanmak büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda bu durum bir mecburiyet olarak da ön plana çıkıyor.