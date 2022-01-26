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Spor dalları nelerdir ve isimleri nedir? Az bilinen, olimpik, ekstrem ve geleneksel sporlar

#Spor Dalları#Olimpiyat#Spor
Spor dalları nelerdir ve isimleri nedir Az bilinen, olimpik, ekstrem ve geleneksel sporlar

İnsanların sağlığı için spor oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Spor dallarının farklı çeşitlerinin bulunduğu ve farklı kategorilerde incelendiğini söylemek de mümkündür. Spor dalları nelerdir ve isimleri nedir? Az bilinen, olimpik, ekstrem ve geleneksel sporlar nelerdir? Spor dallarıyla ilgili merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

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Spor dalları oldukça çeşitli kategorilerde incelenebilmektedir. Spor yapmanın insan vücudu için sağladığı birçok faydası bulunmaktadır. Kendine özgü kuralları ve özellikleri bulunan spor çeşitleri spor dalları olarak adlandırılmaktadır. Spor dalları içerisinde birçok farklı sporun bulunduğunu söylemek de mümkündür.

 Spor Dalları Nelerdir ve İsimleri Nedir?

 Spor denildiği zaman insanların bireysel olarak veya toplu bir şekilde belirli bir kural dahilinde gerçekleştirdikleri bedensel hareketler anlaşılmaktadır. Spor insanların hem bedensel hem de ruhsal gelişimleri için büyük oranda fayda sağlamaktadır. Spor dallarını alfabetik bir şekilde aşağıdaki listede öğrenebilirsiniz. Artistik buz pateni, Atıcılık, Aikido, At yarışı, Atletizm, Badminton, Basketbol, Beyzbol, Bilardo, Binicilik, Bisiklet, Boks, Bowling, Bungee Jumping, Dağcılık, Dalgıçlık, Dark, Eskrim, Fitness, Futbol, Golf, Güreş, Hentbol, Jimnastik, Judo, Kayak, Koşu, Kriket, Kürek, Lakros, Maraton, Masa tenisi, Motor sporları, Okçuluk, Paintball, Paraşüt, Paten, Rafting, Snowboarding, Sokak kızağı, Su topu, Tekvando, Tenis, Voleybol, Yağlı güreş, yelken ve yüzme olarak sayılabilir.

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 Tüm sporların oyuncu sayıları, kuralları ve spor esnasında kullanılan malzemeleri farklılık göstermektedir. Bir sporu acemi bir şekilde yapmak ile profesyonel bir şekilde yapmak arasında da fark bulunmaktadır. Spor dalları kendi içlerinde de çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Top ile yapılan sporlar, buzda yapılan sporlar ve takım sporları olarak spor dallarını farklı kategorilerde de incelemek mümkün olmaktadır.

  Az Bilinen, Olimpik, Ekstrem ve Geleneksel Sporlar

 Ülkelere göre sevilen sporlar ve en fazla ilgi gören sporlar farklılık gösterebilmektedir. Aynı şekilde ülkelerin kendilerine özgü geleneksel sporlarının da olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Bir ülkede popüler olan ve herkes tarafından bilinen spor dalları olduğu gibi aynı şekilde az bilinen ve fazla tercih edilmeyen spor dalları da bulunmaktadır.

 Dünyada oldukça az kişi tarafından bilinmekte olan spor dalları; Su altı rugby, netball, peynir yuvarlama, bocce, korfbol, disk golfü, cycle ball, kabaddi olarak sayılabilir. Her biri farklı ülkelerde oynanmakta olan bu spor dalları oldukça az bilinmektedir.

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 Olimpiyatlarda tercih edilen ana sporlar ise; atletizm, voleybol, kürek, yelken, badminton, triatlon, basketbol, okçuluk, kano, atıcılık, masa tenisi, bisiklet, binicilik, masa tenisi, tekvando, futbol, cimnastik, halter, hokey, hentbol, tenis, su sporları, tekvando, judo, su sporları ve modern pentatlon olarak ifade edilebilir. Olimpiyatlara katılmak için tercih edilen spor dalları ise genel olarak benzerlik göstermektedir.

 Geleneksel sporlar ise her ülkede farklılık göstermektedir. Geleneksel spor denildiği zaman milletlerin ve devletlerin gelenekleri içerisinde zamana bağlı olarak gelişmekte olan sporlar anlatılmak istenmektedir. Geleneksel sporlar; kızak, atlı okçuluk, kuşak güreşi, atlı cirit, aba güreşi, şalvar güreşi olarak sayılabilir. Türklerin ata sporu genel olarak cirit atma ve güreş olarak ifade edilebilir. Buna bağlı olarak da farklı şekillerde güreş ve cirit türleri geliştirilmiştir. Her ülkenin geleneksel sporları ise farklı olarak bilinmektedir.

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 Spor dalları bir çok farklı kategoride bulunmaktadır. Herkesin sevdiği ve ilgi duyduğu spor dalı ise farklılık göstermektedir. Türkiye de ise spor dallarının içerisinde en fazla ilgiyi futbolun gördüğünü söylemek mümkündür. Futboldan sonra ise en fazla ilgi gören spor dalı basketbol olarak bilinmektedir. Hemen arkasından ise voleybol gelmektedir.

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#Spor Dalları#Olimpiyat#Spor

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