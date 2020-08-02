Tasavvur ne demek? Tasavvur nedir? Tasavvur TDK kelime anlamı

Tasavvur Arapça kökeni olan bir kelimedir. TDK üzerinden ele alındığı zaman bu kelimenin, ‘hayal etme, göz önüne getirme ve zihinde canlandırma’ şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle, ‘tasavvur etme’ kelime grubu üzerinden gündelik hayatta değerlendirilir. Aynı zamanda bu gibi değişik anlamları üzerinden de tasavvur kelimesi kullanılmaktadır.

Tasavvur Ne Demek?

Tasavvur kelimesi birden fazla anlamı ile değerlendirilen sözcüklerden biridir.

- Hayal etme, zihinde canlandırma ya da göz önüne getirme.

- Tasarım

- Amaç, düşünce, niyet, plan veya maksat.

Ancak daha çok ilk maddede yer alan anlamı üzerinden Türkçede yaygın olarak değerlendirilmektedir. Şimdi buna bir örnek cümle kurmak gerekirse;

‘’İdeolojiler, bir tasavvurlar bütünüdür ama bu tasavvurların çok defa şuurla bir alakası yoktur.’’

Yukarıdaki cümlede de görüldüğü gibi ideoloji üzerinden tasavvur kelimesi tanımlanmış durumda.

Tasavvur TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele aldığımız zaman tasavvur kelimesine karşılık olarak, ‘göz önüne getirme, hayal etme ya da zihinde canlandırma’ anlamları çıkmaktadır. Bu anlamları üzerinden karşınıza çıkan tasavvur kelimesinin cümle içerisinde ne demek istediğini daha iyi şekilde idrak edebilirsiniz. Ayrıca gündelik hayatta veya yazılı olarak bu kelimeyi cümle içerisinde kullanabilirsiniz.