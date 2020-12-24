Sous Chef nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Sous Chef olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Sous Chef, profesyonel mutfaklardaki executive cheft'en sonra gelen pozisyon olmaktadır.

Sous Chef Nedir?

Fransızca'dan dilimize geçmiş olan sous chef, executive Chef'in asistanı pozisyonunda olmaktadır. Executive chef'e ait olan görevlerin bir kısmını üstlenmekte ve bu görevler yerine getirmektedir. Büyük mutfaklar da birden fazla sous chef olabilir. Bunlar her vardiya için ayrı ayrı çalışabilirler. Diğer bir yandan banquet gibi farklı organizasyonlar için ayrı ayrı görevlendirilmiş olabilirler. Bazı sous chef pozisyonları ise diğer sous cheflerin koordinasyonlarından sorumlu olmaktadır. Bu pozisyondaki şeflere ise executive sous chef denmektir.

Sous Chef Ne İş Yapar?

Birinci şefin altında çalışan sous chefler, üst pozisyonlarının görevleri olan menü hazırlama, maliyet hesaplaması ve çalışanların koordinasyonları gibi görevlerde onlara yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca mutfakta gelişen olayların raporlanmasını yaparak mutfak ile diğer departmanlar arasındaki iletişimde sağlamaktadırlar.

Sous Chef Nasıl Olunur?

Bu pozisyonda görev alabilmek için öncelikle gastronomi ile ilgili eğitimin alınması gerekmektedir. Bu eğitim hem lise düzeyinde, hem önlisans düzeyinde, hem de lisans düzeyinde verilmektedir. Diğer bir yandan gastronomi ile ilgili eğitimleri veren özel kuruluşlar bulunmaktadır. Bu eğitim kurumlarından mezun olan kişiler mutfakta profesyonel olarak çalışmaktadır. Ancak sous chef olarak çalışmak için deneyim ve bilgi birikimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Sous Chef Olma Şartları Nelerdir?

Bu pozisyonda görev yapabilmek için öncelikle gerekli eğitimlerin tamamlanması gerekmektedir. Daha sonrasından profesyonel mutfaklar için yüksek bir pozisyon olması sebebiyle yeterli bilgi ve tecrübe birikimine sahip olunması gerekmektedir. Mutfakta çalışmak için aranılan genel şartlardan birisi de bulaşıcı hastalıklara sahip olmamasıdır. Bu sebeple bu pozisyon için işbaşı yapmadan önce sağlık raporunun alınması gerekmektedir. Sous chef olabilmek için diğer şartlar pozisyon başvurusunun yapıldığı mutfakların özel şartları olmaktadır.

Sous Chef'in Görevleri Nelerdir?

Sous chefler mutfaktaki en yetkili ikinci adam olmaktadır. Bu sebeple görev ve sorumluluk listesi son derece geniş olmaktadır. Bu liste şu şekilde maddelerinebilir:

Asistanlık görevinde bulunduğu şefin emir ve isteklerini yerine getirir,

Menü planlamasını yapar,

Mutfak idaresinin görevini üstlenir,

Mutfakta çalışan takım arkadaşlarının takibini gerçekleştirilir ve sorunlarına en hızlı çözümler üretir,

Misafirlerden gelen siparişleri kontrol eder ve planlar,

Mutfak ve menü maliyetleri konusunda çalışmalar yapar,

Misafirler ile mutfak arasındaki koordinasyonu gerçekleştirir,

Servis yapan garsonları menü de bundan yemekler hakkında tam ve doğru bilgilerin verilmesini sağlar,

Mutfaktan çıkan yemekleri doğru sıcaklıkta ve lezzetli misafirlere ulaşmasını sağlar,

Maliyet yönetimi yaparak maliyetleri her zaman kontrol altında tutar,

Misafir memnuniyeti odaklı çalışma prensibini benimser,

Çalıştıkları kurumun kurallarına uygun olarak davranır,

Mutfak ekibinin disiplin ve başarısını sağlamak,

Ekibin başarısını arttırmak için gerekli eğitimlerin verir,

İş ve gıda güvenliği mevzuatlarını yerine getirir,

Mutfak operasyonunu yönetir,

Organizasyon ve planlamaları yapar.

Sous Chef'in Maaşları Ne Kadardır?

Bu pozisyonda çalışanların maaşları çalıştıklarım yerlerin otel, tatil köyü veya restoran olmasına göre değişkenlik göstermektedir. Diğer bir yandan ortalama maaşları 5.000 Türk Lirası civarında olmaktadır.

Sous Chef İş İmkanları Nelerdir?

Turizm sektörünün alt kolu olan yiyecek içecek sektöründe kendilerine iş imkanı bulabilen sous cheflerin çalışabilecekleri yerler şunlar olmaktadır:

Oteller,

Tatil köyleri,

Restoranlar,

Catering şirketleri,

Yiyecek içecek üretimi yapan tesisler