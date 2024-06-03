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Son hafta festival havasında geçecek

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#Son Hafta Festival Havasında Geçecek#Festival#Son Hafta Etkinlik
Son hafta festival havasında geçecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 14:39

Öğrencilerin keyifli bir tatil dönemi geçirmesi için eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda; kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra beceri temelli uygulamaları da içeren 'yıl sonu faaliyet haftası' düzenlenecek.

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İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 14 Haziran’da karnelerini alarak 2 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel tüm okulların 'festival' havasıyla kapanması için faaliyet planı ile etkinlik önerileri hazırlandı. Uygulama kılavuzu 81 ile gönderildi. 10-13 Haziran'daki yıl sonu faaliyet haftasında, okullarda öğretmenler ile öğrencilerden oluşturulacak Faaliyet Haftası Yürütücü Heyeti etkinlikler planlayacak.

AMAÇ PAYLAŞIMLARI ARTTIRMAK
MEB’den yapılan açıklamaya göre; öğrenciler, faaliyet haftalarında yeni müfredatta da bulunan beceri temelli uygulamaları deneyimleyecek. Faaliyet haftası etkinlikleri, eğlenerek öğrenmeyi deneyimleme fırsatı sunarken öğrenci ve öğretmenler arasındaki paylaşımları da arttırmayı amaçlıyor. Öğrencilerin kültürünü tanımalarını, zihinsel becerilerini ölçerek bilgi dağarcığını, analiz becerilerini ve hitabetlerini geliştirmelerini, paylaşmanın önemini kavrayabilmelerini, empati kurabilmelerini, el işini ve düşünme tarzlarını çeşitlendirmelerini ve dert ettikleri bir konuyu topluluk önünde tartışabilmelerini hedefleyen etkinlikler düzenlenecek.

Son hafta festival havasında geçecek
SON GÜN İÇİN PİKNİK ÖNERİSİ
Bakanlık ayrıca, heyetin karar vereceği etkinlikler için faaliyet haftasına ilişkin örnek planlar da paylaştı. Etkinlikler arasında her okul kendi sorularını ve kelimelerini hazırlayacağı “Bilgi yarışması”, öğrencilerin elden çıkarmak istedikleri eşyaları sınıfta anlatarak değiştirebileceği “Takas saati”, okul genelinde organize edilecek ve tüm öğrencilerin katılımıyla düzenlenecek “Okul kermesi”, öğrencilerin dünyaya ve topluma dair dert edindikleri bir konuda üzerlerine düşen sorumlulukları tartışabileceği “Bir derdim var”, mizah paylaşımı yapılan “Komedi saati” bulunuyor. Örnek plan kapsamında karne gününden bir gün önce olan 13 Haziran Perşembe ise "Gezi ve Piknik Günü" önerildi. Okul tarafından belirlenen bir gezi veya piknik programı ile "yıl sonu faaliyet haftası" tamamlanacak.

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#Son Hafta Festival Havasında Geçecek#Festival#Son Hafta Etkinlik

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