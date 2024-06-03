Son hafta festival havasında geçecek

Güncelleme Tarihi:
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 14 Haziran’da karnelerini alarak 2 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel tüm okulların 'festival' havasıyla kapanması için faaliyet planı ile etkinlik önerileri hazırlandı. Uygulama kılavuzu 81 ile gönderildi. 10-13 Haziran'daki yıl sonu faaliyet haftasında, okullarda öğretmenler ile öğrencilerden oluşturulacak Faaliyet Haftası Yürütücü Heyeti etkinlikler planlayacak.
AMAÇ PAYLAŞIMLARI ARTTIRMAK
MEB’den yapılan açıklamaya göre; öğrenciler, faaliyet haftalarında yeni müfredatta da bulunan beceri temelli uygulamaları deneyimleyecek. Faaliyet haftası etkinlikleri, eğlenerek öğrenmeyi deneyimleme fırsatı sunarken öğrenci ve öğretmenler arasındaki paylaşımları da arttırmayı amaçlıyor. Öğrencilerin kültürünü tanımalarını, zihinsel becerilerini ölçerek bilgi dağarcığını, analiz becerilerini ve hitabetlerini geliştirmelerini, paylaşmanın önemini kavrayabilmelerini, empati kurabilmelerini, el işini ve düşünme tarzlarını çeşitlendirmelerini ve dert ettikleri bir konuyu topluluk önünde tartışabilmelerini hedefleyen etkinlikler düzenlenecek.