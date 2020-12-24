Solist nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Solist olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Solist genellikle melodi ve ya ritim ile uyumlu olarak şarkı söyleyen kişilerdir. Solistler seslerini kullanarak mesleklerini icra ederler. Bu nedenle seslerini korumak ve geliştirmek zorundalardır.

Solist Nedir?

Solist, sesini kullanarak mesleğini icra eden kişidir. Solist melodi ve ritim ile uyumlu olarak şarkı söylerler. Sesleri ile mesleklerini icra eden solistlerin düzenli olarak çalışmaları ve seslerini geliştirmeleri gerekir. Bunun yanı sıra ses rengine uygun eğitimler almalılar. Solistler pek çok farklı nedenle ve farklı türde eserler seslendirirler. Solistlerin mesleklerine dair en önemli görevi ise seslerini korumak ve belli şekillerde geliştirmektir.

Solist Ne İş Yapar?

Solist her gün ses egzersizleri yaparak sesini geliştirir. Sahne öncesi solist söyleyeceği şarkıları hazırlar. Sonrasında ise çeşitli provalar ile bu şarkıların ön hazırlığını yapar. Gerekli provalara katılan solist rutin ses egzersizleri gerçekleştirir. Müzikte yeni metotları takip eden solistler bunu doğru şekilde uygulamaya çalışırlar. Bu denemeleri ise seslerine zarar vermeyecek şekilde yaparlar. Aynı zamanda solistler kendi mesleklerine dair yenilikleri de yakından takip ederler.

Solist Nasıl Olunur?

Solist olmak için bazı yollar bulunuyor. Solist olmak isteyen kişiler üniversite sınavının ardından özel yetenek sınavlarına girerler. Bu sınavları geçen kişiler dört yıllık lisans eğitimi veren konservatuarlardan mezun olurlar. Bu sayede eğitimli olarak solist olurlar. Bunun yanı sıra devlet ve ya özel eğitim kurumlarından ders alınabilir. Bu kurumlarda şan kursları verilmektedir. Ayrıca bazı kişiler ise herhangi bir eğitim almadan yalnızca yetenekleri doğrultusunda solist olabilirler.

Solist Olma Şartları Nelerdir?

Solist olmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Solist olarak çalışan kişiler hayatları boyunca sürekli kendilerini yenilemek zorundadırlar. Bunun yanı sıra solistler durmadan yeni gelişmeleri de öğrenirler. Hayat boyu öğrenmeye devam eden solist esnek çalışma koşullarına da uyum sağlamalılar. Bunun yanı sıra meslekleri gereği solistlerin sürekli seyahat edebilmeleri de gerekir. Sahnelerde görev alan solist aniden ortaya çıkan sorunlara hemen ve kesin çözümler bulabilmeliler. Ayrıca solist takım çalışmasına da uyum sağlamalılar.

Solistin Görevleri Nelerdir?

Solistlerin belli başlı görevler bulunmaktadır. İyi bir müzik kulağına sahip olan solist iyi derecede nota bilgisine sahip olurlar. Yoğun çalışma şartları bulunan solist stres altında dahi rahat bir şekilde çalışabilmeliler. Solistler genellikle sahne önünce yüzlerce kişiye karşı şarkılarını seslendirirler. BU nedenle topluluklardan çekinme ve ya sanata aykırı fobi olmaması gerekir. Solistler kendilerini geliştirmek adına gerekli ses eğitimlerini de almalıdır. Ayrıca solistler seslerine zarar verecek her türlü sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmaktır.

Solist Maaşları Ne Kadar?

Solistlerin maaşları tecrübelerine ve yeteneklerine göre değişiklik gösterir. Buna göre solistlerden bazıları günlük ücret alırlar. Özellikle de sahne ve ya konserlere çıkan solistler konser başına para alabilirler. Aynı zamanda bazı kulüp ve ya mekanlarda görev alan solistlerin maaşları da farklılık göstermektedir. İşe ilk başlayan solistlerin maaşı genellikle 3 bin 200 lira civarında oluyor. Bunun yanı sıra ortalama solist maaşı 4 bin 200 lira olarak bilinir. Solistler kendilerini yetiştirdikçe 6 bin 700 liraya kadar maaş alırlar.

Solist İçin İş İmkanları Nelerdir?

Solistler için iş imkanları oldukça yüksektir. Solistler genellikle konserlerde ve ye festivallerde görev alırlar. Aynı zamanda solistler gece kulüpleri ve farklı mekanlarda da çalışırlar.