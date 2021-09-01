Skechers Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Skechers Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Amerika içerisinde günlük giyim konusunda ve çocuk kategorileri kapsamında açık ara pazar önderi olan Skechers firması, spor ayakkabı kategorisi içinde de Amerika'nın en büyük olan ikinci markasıdır.

Skechers Hangi Ülkenin Markasıdır?

Skechers markası Amerika’ya ait olan oldukça büyük bir firmadır.

Skechers Nerede Üretiliyor?

Anonim Şirket ile hizmet vermekte olan Amerikan merkezli Skechers firması, 190'dan daha fazla ülke içinde binin üstünde mağazası ile çalışmaktadır.

Skechers Markası Ne Zaman Kuruldu?

Skechers markası 1992 tarihinde Amerika içerisinde kurulmuş olan bir firmadır.

Skechers Markasının Sahibi Kimdir?

Skechers markası iki kişi tarafından kurulmuştur. Kurucuları ise Robert Greenberg ve Michael Greenberg olmaktadır.

Skechers Markasının Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Skechers USA, Inc. Amerikan bir yaşam biçimi ve performans ayakkabısı firmasıdır. Merkezi Kaliforniya içerisinde Manhattan Beach bulunmaktadır. Skechers markası 1992 tarihinde kurulmuştur ve şuan için Amerika Birleşik Devletleri içerisinde yer alan en büyük niteliğe sahip üçüncü spor ayakkabı markası olmaktadır. Skechers, önceden 1978 tarihinde LA Gear'ı kurmuş olan Robert Greenberg tarafından 1992 tarihinde kurulmuştur.

Skechers'ı kurmuş olduğu aynı sene o firmanın CEO'su olarak mevcut olan görevinden ayrılmıştır. Greenberg gündelik bir ayakkabı pazarını temel almaya çalışmıştır. Skechers markasının ilk ürünleri, kullanışlı tarzda olan botlar ve paten ayakkabıları olmuştur. Şirket o zamandan bu yana kadınlar, erkekler ve çocuklar için atletik yapılı ve gündelik stilleri kapsayan performans ayakkabılarını içeren bir konumda çeşitlenmiştir.