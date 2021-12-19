Siyah turpun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Siyah turp hangi hastalıklara iyi gelir?

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Turp, tüketilmesi gereken çok sağlıklı bir besin olup özellikle siyah turp başkaca özellikleri ile de dikkat çekmektedir.

Siyah Turpun Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Turp aslında her çeşidi ile son derece sağlıklı bir besindir ve mevsiminde yeterli miktarda tüketilmelidir. Beyaz, kırmızı ve siyah turp ülkemizde tüketilen çeşitleridir. Turp, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde çok sağlıklı bir besindir.

Türk mutfağında daha çok kırmızı ve beyaz turpun tüketildiği görülmektedir. Oysa turp çeşitleri arasında bilhassa siyah turpun bazı özellikleri dikkat çekmektedir. Siyah turp tüketmek için pek çok sebep vardır, işte siyah turpun faydaları:

Siyah turp, içeriğindeki vitamin ve mineralleri sayesinde pek çok hastalığa karşı koruyucudur.

Şayet her gün düzenli olarak siyah turp tüketilirse antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı koruyucu etki gösterir.

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Siyah turp vücudun direncini arttırır, bu sebeple özellikle kış aylarında çokça tüketilmelidir.

Siyah turp içeriğindeki potasyum sayesinde tansiyonun düşmesine yardımcı olur.

Cilt sağlığı için çok yararlıdır. Her gün tüketilmesi cildin nem dengesini sağlar.

Öksürüğe karşı siyah turp doğal ilaç niteliğindedir.

Siyah turp ayrıca nezle, grip ve ileri seviyede bronşit gibi solunum yolu hastalıkların ada iyi gelir.

Siyah Turp Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Günümüz modern tıbbın da kabul ettiği gibi beslenmek sadece açlığı gidermek üzere yemek yemek değildir. Alınan günlük kalori miktarı kadar bu kalorinin sağlıklı ve değerli besinlerden alınması da önemlidir.

Bilinçli insanlar bu kriterlere uygun gıdalarla beslenmeye özen göstermektedirler. Tüketilen her bir gıdanın içeriğini, kalorisini ve faydalarını araştırmaktadırlar. Bu konuda ciddi anlamda bir farkındalık geliştiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Bazı sebze ve meyveler ile bitkiler ise özellikle kıymetli içerikleri sayesinde hastalıkların oluşumunda ya iyileştirilmesinde rol oynamaktadırlar. Siyah turpun iyi geldiği hastalıkları şöyle sıralamak mümkündür:

Genellikle tüketilen ve sofralardan eksik olmayan kırmızı turp karaciğere iyi gelir. Bunun yanında mideyi de temizlemeye yardımcı bir sebzedir. Bilhassa gaz sorunu olan kişilere önerilmektedir. Kırmızı turp özellikle karaciğer sağlığı açısından son derece yararlıdır.

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Siyah turp ise üst solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelen turp çeşididir. Özellikle öksürük ve bronşit gibi hasatlıkları olan kimselere siyah turp önerilmektedir.

Beyaz turp ise ağrı kesici özelliği ile ön plana çıkmaktadır.

Turpun her çeşidi düşük glisemik indeksli oluşu nedeniyle şeker hastaları için uygun bir besindir. Turp, yüksek posalı olduğu için de diyabet hastalarına önerilir.

Kolestrol sorunu olan kişilerin de turp tüketmeleri tavsiye edilir. Çünkü turp, lif içeriği yüksek olduğundan kan korestrolünü azaltıcı etki gösterir.

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Turp aynı zamanda yüksek miktarda vitamin içermektedir. Gelişme çağındaki çocukların ve ileri yaştaki insanların vitamin ihtiyacını karşılar. Turp, C vitamininin yanında demir, potasyum ve kalsiyum içermektedir.

Kırmızı turp bilhassa genç kalmak, hücreleri, cildi ve saçları korumak için çok iyi bir antioksidandır.

Turp tam bir romatizma ilacıdır denilebilir. Romatizmaya ve damar sertliğine karşı da turp tüketilmesi önerilir.

Turp, yüksek miktarda folik asit içermektedir ve bilhassa gebelerin tüketmesi tavsiye edilir.

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Kansere karşı da turp çok iyi bir besindir. İçeriğindeki maddeler kanser hücresi ile savaşta büyük ölçüde destekleyicidir.

Turp, vücuttaki iltihap ile mücadelede de güçlü bir antienflamatuar görevi üstelenmektedir.